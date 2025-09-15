3 embertípus, aki halálosan önző – És még jól is titkolja

Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Pópity Balázs
2025.09.15.
Jó tanácsokat osztogatnak és saját hibáikért is téged okolnak. Az önző emberek a te önbizalmad romjaira építik fel a sajátjukat, ezért nem árt, ha mihamarabb felismered őket.

Az önző ember ritkán jön szembe „én vagyok a világ közepe” felirattal a homlokán, pedig sokkal egyszerűbb lenne az élet, ha így lenne. Sokkal gyakrabban tűnnek szívélyes, mentorszerű, segítőkész embereknek, akik szívesen osztogatnak jó tanácsokat. A három legveszélyesebb embertípus közös pontja: téged tesznek felelőssé mindenért. És még csak észre sem veszed, hogy a saját bizonytalanságuk a te problémád lett.

Az önző, leereszkedő főnök

Ő az, aki minden meetinget arra használ, hogy tudtodra adja: te még kicsi vagy, tapasztalatlan és „ő azért már látott ezt-azt”. A baj csak az, hogy a legtöbbször pont azért néz le téged, mert attól tart, előbb-utóbb lenyomod. Egy 2022-es kutatás szerint azok a vezetők, akik önmagukat inkompetensnek érzik, szívesen „tanítgatják” a beosztottakat, mert így pótolják a saját hiányosságaikat. Magyarul: ha lenéz téged, az jó hír – mert valójában féltékeny a tehetségedre.

A mézesmázos barátnő

Aki mindig „csak jót akar”, és sosem mulasztja el megjegyezni, hogy a felsőd „nem a legelőnyösebb”. Vagy hogy milyen szerencsés vagy, hogy rajtad egyenletesen oszlik el a felesleg. Te meg hazafelé azon kattogsz, hogy akkor most dagadtnak hívott-e. Egy 2023-as pszichológiai tanulmány szerint az ilyen „kedvesen gonosz” emberek performatív kedvességgel álcázzák a saját frusztrációikat. Magyarul: boldogtalan, és belőled csinál magának kapaszkodót.

A hibáztató partner

Ő az, aki mindig megtalálja, hogy miért te vagy a gond. Nem akar komoly kapcsolatot? Te vagy túl „bonyolult”. Vitatkoztok? Biztos te kezdted. Sírni lenne kedved? „Látod, megint túl érzékeny vagy.” Ez a játszma egyetlen célt szolgál: hogy ne kelljen a saját hibáival szembenéznie. És amíg te a vélt hiányosságaidat elemzed, ő hátradől, és megússza az önreflexiót. Klasszikus önző stratégia – a végén pedig te leszel az, aki még a saját beszámíthatóságát is megkérdőjelezi.

Ha legközelebb beléd gázolnának, emlékezz: nem rólad szól, hanem róluk. És az, hogy te mit kezdesz vele, már a te szabadságod.

