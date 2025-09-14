„Bárkivel lefeküdnék, kivéve a férjemmel” – Egy nő őszinte vallomása a párkapcsolati válságáról

A legtöbben nem engednek betekintést a kapcsolataikba. A legtöbben szeretik a problémáikat privát, a négy fal között lerendezni. Egy nő azonban mégis úgy döntött, hogy másokkal is megosztja történetét, ami talán nem is olyan egyedi. Házasságban él ugyan, de a férjét már nem tartja kívánatosnak. Nem akar vele lefeküdni, ám ha mégis megteszi, mindig valaki mást képzel a férfi helyébe a szexuális együttlétek során. A vágy és a szerelem nem egy és ugyanazon dolgok, ami nagy valószínűséggel már más párkapcsolat elrontója is volt.

Párkapcsolat, amiben az intimitás megingott

A nő úgy gondolta, megoldást talált azzal, ha valaki más képében képzeli el a férjét az együttlétek alatt. Ezzel a módszerrel legalább annyira megkívánja házastársát, hogy intim kapcsolatba tudjon bonyolódni vele. Nem szeretné, hogy tönkremenjen a házassága, amiért korábban küzdött és gyönyörűen felépítette. Állítása szerint ez a fantázia segít neki abban, hogy testileg kapcsolódni tudjon a másik félhez. Az elhidegülés sokszor csak átmeneti.

Normális hosszú távú kapcsolatokban

Ha egy pár már hosszú évek óta együtt van, akkor az intimitás elhalványulása vagy ideig óráig tartó megszűnése, teljesen természetes dolog. A friss kapcsolatokban, ahol még jelen van a rózsaszín köd gyakori együttlétekre lehet számítani. Ez egy idő után rutinná, megszokottá válik, de a mindennapok stressze egy idő után elvesz a kedvből. Ilyenkor a legtöbben görcsösen ragaszkodnak a szexhez – még akkor is, ha egyébként csak muszájból teszik. Ez rengeteg elnyomott frusztrációt hozhat a felszínre, és ez által állandó viták, majd teljes elhidegülés is megtörténhet.

Ebben az esetben is fontos a kommunikáció

Szakértők véleménye szerint, ha valaki hosszú ideig nem kívánja a párját, vagy mást kell elképzelnie, akkor mindenképp érdemes segítséget kérni és akár párterápiára menni vagy testhez álló segítséget kérni. Első lépésként viszont a legfontosabb a nyílt kommunikáció, mert ha az nincs meg szakítás is lehet a vége. Mondjuk el mindent a párunknak, bármivel kapcsolatos is, és próbáljuk együtt megoldani a problémákat. Egy kapcsolatban az ilyen témáknak sem kellene tabunak lenniük.