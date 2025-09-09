Így nézhetett ki a 2700 éve elhunyt szkíta királyné, akit színarany melltartóval temettek el – FOTÓ

Egy különleges feltárás során olyan sírhely került napvilágra, amely páratlan betekintést enged a szkíta kultúra világába. A régészeti leletek nem csupán a korabeli temetkezési szokásokat, hanem a társadalmi rangot és a művészi kézművességet is megmutatják, miközben újabb darabbal egészítik ki a régészet nagy kirakósát.

Ez a két évvel korábban feltárt régészeti lelet, kettős sírhely nem messze található a szkíta királyné végső nyughelyétől.

Forrás: Profimedia

A régészeti lelet, ami elkápráztatja a képzeletünket

2001-ben a dél-szibériai Tuva régióban, az Arzhan-2 kurgán feltárásakor a kutatók egy rendkívüli sírhelyre bukkantak: egy 30–35 évesen elhunyt szkíta királyné maradványaira. A mellé helyezett tárgyak olyan gazdagságot és kifinomultságot mutattak, amely egyértelműen jelezte, életében az elit réteghez tartozott. A sírból előkerült arannyal borított öltözet, állatalakokat ábrázoló díszítések és a különleges arany melltartó nemcsak a rangját, hanem a szkíta kultúra fénykorát is megidézik.

Mi az a kurgán? A sztyeppei népek, köztük az indoiráni eredetű közösségek egyik jellegzetes temetkezési formája. E temetkezési mód lényege, hogy egy fedett, ám nem földdel feltöltött gödörsír fölé földből és kőből emelt halmot emeltek, így hozva létre a halomsírok egyik különleges típusát.

Az i.e. 7-8. században eltemetett királyné sírjában talált hiányos, de így is lenyűgöző fejdísz különösen figyelemre méltó. A megtalált négy aranylemezen ló és párduc motívumok láthatóak, és feltehetően magas, oszlop alakot alkottak, amelyek a fejénél talált aranyszalagokkal lehettek összekötve. Mellkasát gránát, malachit, türkiz és karneol gyöngyök ékesítették, fülében aprólékosan kidolgozott, zománcberakásos aranyfülbevalók lógtak. A lábbelijét több száz apró aranygyöngy díszítette, amelyek gondos elrendezése a temetkezés kiemelt jelentőségét jelzi.

Így nézhetett ki a szkíta királyné

Arcának rekonstrukciója alapján a királyné méltóságteljes és karakteres vonású nő volt. Gondosan ápolt haj, erőteljes szemöldök és büszke arckifejezés jellemezte, amihez tökéletesen illett a párducfigurákkal díszített köpeny és az egyedi arany melltartó. Nem csupán rangját, hanem személyes megjelenését is áthatotta az arany csillogása.