Minden, amit a piramisokról hittük hazugság volt? Meglepő feltárás született

Az ókori Egyiptom jelképei a magasztos piramisok. Egy nemrégiben lezárult régészeti ásatás felfedte, hogy jóval bonyolultabb szerepük volt a helyi társadalomban, mint azt eddig gondoltuk. Milyen leletek forgatták fel ennyire az építmények körüli ismereteket?

A piramisok Egyiptomban temetkezési helyek - De vajon csak a fáraók sírhelyei voltak?

Forrás: Getty Images

Ásatások a Nílus mentén, Núbiában és a piramisok belsejében

A mai Szudán területén található Tombos városa, melyet i. e. 1500-ban hódítottak meg az Egyiptomiak. A város lakossága alacsonyabb rangú hivatalnokokból, katonákból, tisztviselőkből, valamint mesteremberekből állt – csupa olyanokból, akik tudtak írni-olvasni.

Ezen a terülten nemrégiben öt vályogtégla piramis nyomaira bukkantak a régészek.

A terület legnagyobb piramis-komplexuma Sziamunhoz, a 21. dinasztia 6. fáraójához tartozott, a helyszínen talált piramisokban pedig kerámiák üvegek, agyag felajánlási kúpok, valamint emberi maradványokat tártak fel a régészek. A megtalált emberi csontvázak, múmiák vizsgálata során döbbenetes felfedezésre jutottak: az egyiptomi piramisba rejtett egyének egy része nehéz fizikai munkát végzett

Miért temettek munkásokat a piramisok alá?

Korábbi ismereteink szerint az egyiptomi piramisok kizárólag az elit végső nyughelye volt, elsősorban a fáraó sírja. Ezt az elképzelést borította fel az a tény, hogy a jellegzetes gúla alakú temetkezési helyek belseje alacsony státuszú emberek, munkások, szolgák számára is sírhelyül szolgált.

Azt korábban is tudni lehetett, hogy a nagy piramisokat építő munkásokat az épület alá temették, de az hogy szolgákat is, egészen új.

Minden amit a piramisokról és az ókori Egyiptom kultúrájáról hittünk, hamis?

Feltételezések szerint azért temettek szolgákat, alacsony rangú, nehéz fizikai munkát végző egyéneket a piramisokba, hogy haláluk után a túlvilágon is uruk szolgálatában álljanak. Ezt a temetkezési szokást más kultúrák esetén is megfigyelték, például a vikingeknél, ahogy a kínai agyaghadsereg is hasonló funkciójú volt.

Ez a felfedezés merően új megvilágításba helyezi az ókori Egyiptom temetkezési kultúráját, vallását.

Ennek alapján a piramisok nem feltétlen az elit privát sírboltjai voltak, sokkal inkább egy végső nyughely, egy mauzóleum, melyet családjuk és udvartartásuk számára rendeltek meg. Noha a piramisokat elsősorban Egyiptomhoz kapcsoljuk, az egykoron a Nílus partján lévő Kusita királyságban is több, mint 80 piramis nyomaira bukkantak.