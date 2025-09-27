A gyászterapeuta Sallai Nóra tragédiájáról: "Egy gyászoló szülő élete utolsó szívdobbanásáig gyászoló szülő marad"

Nincs szívszorítóbb egy anya gyászánál, akinél jobban senki sem tudhatja, milyen elveszíteni gyermekünkkel együtt énünk egy részét is. Sallai Nóra, a Jóban Rosszban színésznője egy éve súlyos autóbalesetet szenvedett kisfiával, Bendével. A tragikus balesetet a színésznő kisfia nem élte túl, Sallai Nóra életéért pedig hosszas küzdelem folyt. A testi felépülés azonban csak egy része a szörnyű tragédiának, a lelki felépülés ennél jóval nehezebb.

Sallai Nóra kisfiát, az 5 éves Bendét elvesztette a balesetben.

Forrás: Shutterstock

Szívszorító évforduló: egy éve történt Sallai Nóra balesete

A gyásznak nagyon sokféle szakasza van, szakirodalom- és szerzőfüggő, hogy pontosan, hogyan nevezik őket. Egyben azonban mind egyetért: az első szakaszok között mindig megjelenik a tagadás és a düh.

Ez azt jelenti, hogy a gyászoló úgy érzi, nem vele történt mindez, biztosan nem igaz, felébred és holnaptól másképpen lesz, álommetaforaként írják le sokan ezt. Felébredek és ráeszmélek, nem igaz. S jön a sokkoló szembesülés, hogy sajnos az. A következő lépések között ott a düh, a talajvesztettség és az alkudozás időszaka. Ezek közül többet, más-más időszakban élhet át egy gyászoló más-más intenzitással, de az, hogy pontosan hogyan zajlik a gyász, és egy év után hol tarthat egy gyászoló család, az nagyon sok mindentől függ. Még az azonos rokonsági fokú személyt gyászolók sem ugyanazokat a traumatikus élményeket, szakaszokat élik át, ez nagyon egyedi dolog

– fejti ki Dr. Zelena András tanatológus kutató, a BGE dékánja, habilitált egyetemi docens az évforduló kapcsán.

A szakember kiemeli, hogy minden gyász, és minden gyászélmény egyedi, ha pedig valaki a gyermekét veszíti el, az sokszorosan traumatizált helyzet.

„Befejezetlen életnek hívják a köznyelvben, és jó pár nemzetközi szakirodalomban is, amikor valakit nem élete alkonyán, idős korban ér a halál. Azt szokták mondani a gyászban érintett szülők, hogy életük utolsó szívdobbanásáig gyászoló szülők maradnak, és semmi nem fogja feledtetni a fájdalmat; a feldolgozócsoportban megjelenő, a segítség e formáját és a sorstársak rendkívüli támogató erejét megismerő szülők sokszor úgy fogalmaznak: „megtanulnak együtt élni a fájdalommal”. Tehát azt sajnos ki kell jelenteni, hogy a gyermekét gyászoló szülő az ezt a fájdalmat és ezt a terhet folyamatosan viseli, és hordja magával. Hiszen a természet rendje szerint egy szülőnek sem lenne dolga eltemeti a gyerekét" – teszi hozzá Dr. Zelena András.