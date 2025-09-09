Balesete óta először nyilatkozott Sallai Nóra: a színésznő üzenete szívbe markoló

Sallai Nóra, a Jóban Rosszban egykori színésznője 2024 szeptemberében szenvedett tragikus autóbalesetet. Az életéért hosszú ideig küzdöttek az orvosok, a kocsiban ülő kisfia meghalt. Nóra most megtörte a csendet és rövid üzenetet küldött.
A színésznő most először szólalt meg, üzenete rövid és szívbe markoló.
Szeretnék minél előbb meggyógyulni és visszatérni az életbe. Ezt vettem célul. A családom és a barátaim segítenek ezen az úton!
− idézi a színésznőt a Bors.
A súlyos sérüléseket szenvedett Sallai Nóra balesete után karácsony előtt tért haza, később azonban újra kórházban látták. Sallai Nóra áprilisban négy hónap után visszatért az Országos Orvosi Rehabilitációs Intézetbe, Budakeszire, mert a gyógyulásának az akkori szakaszában szorosabb orvosi felügyeletre volt szüksége. A balesetet követően a színésznőnek mind fizikailag, mind lelkileg is fel kell épülnie. Ahogy üzente: a környezet mindebben támogatja.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.