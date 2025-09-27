Sallai Nóra balesete – A tragédia az első sokktól a gyógyulásig

Tavaly szeptember végén egy tragikus autóbaleset híre rázta meg az országot. A népszerű színésznő, Sallai Nóra hetekig élet-halál közt lebegett, ötéves kisfia, Bende pedig életét vesztette. Az azóta eltelt egy évben lassan kirajzolódott, hogy pontosan mi is történt azon a végzetes estén, és mindez milyen következményekkel járt. A tragédia nemcsak Sallai Nóra családját, de a teljes magyar közvéleményt is megrázta.
2024. szeptember 27-én este, Alsónémedinél Sallai Nóra kisfiával tartott hazafelé egy családi összejövetelről, amikor a Haraszti útra kikanyarodva, nagy sebességgel neki ütközött egy másik autó. A becsapódás olyan nagy erejű volt, hogy az akkor 44 éves színésznő szürke Opelje felborult, és összeroncsolódott. A hatalmas csattanásra többen is odasiettek segíteni. Köztük volt egy 15 éves lány is, aki így emlékezett vissza a tragédiára:
Megmozdította a könyökét, és akkor láttam, hogy vért köhög és hörög. A diszpécser mondta, hogy szedjük ki, viszont az ajtó be volt szorulva, négy férfi tépte le az ajtó.
Miután Sallai Nórát kiszedték az autóroncsból, egy pokrócra fektették, majd a kamasz ellenőrizte a légzését, ezt követően pedig stabil oldalfekvésbe helyezték, egy telefonban lévő diszpécser utasításait követve. Eközben mások a kis Bende életéért küzdöttek.
Odamentem, addigra már elkezdte újraéleszteni egy férfi, de ő elfáradt, jött egy nő, aki átvette, és szerintem rá tíz percre értek ki a mentők (…) ekkor már csak egy dolgunk volt, világítottunk, és szurkoltuk, hogy a kisfiú túlélje
– mondta a fiatal lány, akinek részletes beszámolóját korábbi cikkünkben olvashatod el.
Az ütközés tehát olyan erővel történt, hogy Sallai Nóra gyermeke az autósülésben sem volt biztonságban, a helyszínre siető embereknek és a kiérkező mentősöknek köszönhetően azonban a helyszínen sikerült újraéleszteni. Míg a színésznőt és ötéves kisfiát életveszélyes állapotban szállították kórházba, addig a másik autó utasai, egy 18 és egy 21 éves férfi, közvetlenül a balesetet követően saját lábukon szálltak ki a BMW-ből. Őket is kórházba vitték, egyikük agyrázkódást, másikuk lábtörést szenvedett.
A kisgyermek sérülései annyira súlyosak voltak, hogy a karambolt követően pár nappal, október 7-én elhunyt a kórházban. A kis Bende csupán ötéves volt. Az autóbalesetben szerzett súlyos sérülései miatt Sallai Nóra állapota az első pillanattól kezdve válságos volt. Az orvosok hetekig küzdöttek az életéért, több életmentő műtéten is átesett. Mivel sok vérre volt szüksége, kollégái irányított váradást szerveztek a részére. A színésznőt mindeközben végig lélegeztetőgépen és mesterséges kómában tartották. A Borsnak egy neve elhallgatását kérő intenzív osztályos orvos tavaly októberben elmondta, hogy erre akkor van szükség, amikor a központi idegrendszer sérül.
Bár nem volt eszméleténél, ebben a kritikus időszakban a Jóban Rosszban színésznőjének nagy szüksége volt szerettei közelségére. Az intenzív osztály szabályzata naponta 10 perces látogatást tett lehetővé, két közvetlen családtagja számára. Ez ugyan nagyon rövid időnek tűnik, az orvosok megfeszített munkáján túl, ez az érzelmi támogatás is sokat segíthetett Sallai Nóra állapotán. Egy hónappal a tragédia után szerettei valamelyest fellélegezhettek, ugyanis a színésznő elkezdte a gyógyulás jeleit mutatni. Időnként kinyitotta a szemét, és bár képes volt mozgatni végtagjait, nem reagált a környezetére. Miután lekerült a lélegeztetőgépről, és elhagyhatta az intenzív osztályt, kezelését egy Budapesthez közeli rehabilitációs intézetben folytatták. Az orvosok akkor azt jósolták, a teljes felépülése fél év is eltarthat.
November közepén ismét jó hírek érkeztek Sallai Nóra állapotával kapcsolatban. A gégemetszés miatt beszélni ugyan még nem tudott, de pislogással már képes volt kommunikálni. Csonttörései szépen gyógyultak, tudata egyre jobban kitisztult. Végre sikerült felülnie, sőt, rövid időre egy kerekesszékbe is átülhetett. Gyógyulása érdekében azonban Sallai Nóra férje és családja ekkor még nem mondták meg neki a tragikus hírt, hogy kisfia elhunyt.
Három hónappal a szörnyű baleset után Sallai Nóra állapota annyit javult – már állt, beszélt és segítséggel járni is tudott –, hogy az orvosok hazaengedték. Így otthonában, családja és barátai körében tölthette az ünnepeket, természetesen állandó, 24 órás felügyelet mellett. Az édesanya ekkor tudhatta meg, hogy imádott gyermeke elhunyt, akinek csak a sírját látogathatta meg, hiszen temetésekor még eszméletlenül feküdt a kórházban.
Az elképzelhetetlen lelki fájdalom és a balesetben szerzett sérülései ellenére Sallai Nóra tavaszig otthon lábadozott, csak kezelésekre és kontrollvizsgálatokra kellett járnia. Májushoz közeledve azonban gyógyulása újabb szakaszhoz érkezett, egy intenzívebb rehabilitációs időszak következett a színésznő életében, ami miatt újra kórházba került.
Miközben Sallai Nóra kisfia elvesztését gyászolta, és felépüléséért küzdött, a rendőrség nagy erőkkel vizsgálta a 2024. szeptember 27-i halálos kimenetelű közúti baleset körülményeit. A tragédia után, amelyben Sallai Nóra kisfia elhunyt, felmerült, hogy esetleg a színésznő hibázott, mivel egy mellékútról kanyarodott a főútra, a KRESZ szerint pedig így elsőbbséget kellett volna adnia a BMW-nek. A helyszíni vizsgálat és több autó fedélzeti-kamerafelvétele alapján azonban az ügyben eljáró Dabasi Rendőrkapitányság közlekedésrendészeti osztálya megállapította, hogy a baleset okozója a BMW sofőrje volt, aki jóval nagyobb sebességgel haladt a megengedett 50 km/h-nál. A Bors értesülései szerint a főúton haladó autó vezetőjét, M. B. R.-t már áprilisban gyanúsítottként hallgatták ki halálos közúti baleset gondatlan okozásának vétsége miatt.
A tragédiát okozó autót azóta már árulják, de tulajdonosa nem a vétkes 21 éves sofőr, hanem a baleset közben mellette ülő 18 éves rokona. Az ügyben folyó nyomozás jelenleg is tart, arról, hogy Sallai Nórát kihallgatták-e már az ügyben, még nincs információ.
Sallai Nóra állapota mára fizikailag stabil, ám a mentális és pszichés felépülésig még hosszú út vezet. Egy ilyen jellegű autóbaleset már önmagában traumatikus élmény, nem beszélve a hónapokon át tartó kórházi és rehabilitációs kezelésekről. Ám, Sallai Nóra életében nem ezek jelentik a legnagyobb kihívást, hanem kisfia elvesztése, aki csupán 5 évet kapott ezen a világon. Úgy tűnik azonban, hogy a színésznő a mérhetetlen lelki fájdalom ellenére is erős akar maradni:
Szeretnék minél előbb meggyógyulni és visszatérni az életbe. Ezt vettem célul. A családom és a barátaim segítenek ezen az úton!
– idézi a Bors a színésznőt, aki közel egy évvel a végzetes tragédia után szólalt meg először. Ilyen szörnyűségnek egyszerűen sosem lenne szabad megtörténnie, de Sallai Nóra elképesztő ereje és kitartása talán azok számára is ad némi erőt, akik egy hasonló története miatt elvesztették a reményt.
