Sallai Nóra balesete – A tragédia az első sokktól a gyógyulásig

Tavaly szeptember végén egy tragikus autóbaleset híre rázta meg az országot. A népszerű színésznő, Sallai Nóra hetekig élet-halál közt lebegett, ötéves kisfia, Bende pedig életét vesztette. Az azóta eltelt egy évben lassan kirajzolódott, hogy pontosan mi is történt azon a végzetes estén, és mindez milyen következményekkel járt. A tragédia nemcsak Sallai Nóra családját, de a teljes magyar közvéleményt is megrázta.

Mécsesekkel emlékeztek az Alsónémediek azon a helyen, ahol Sallai Nóra kisfia életéért küzdöttek.

Forrás: Kovács Dávid

Sallai Nóra balesete

2024. szeptember 27-én este, Alsónémedinél Sallai Nóra kisfiával tartott hazafelé egy családi összejövetelről, amikor a Haraszti útra kikanyarodva, nagy sebességgel neki ütközött egy másik autó. A becsapódás olyan nagy erejű volt, hogy az akkor 44 éves színésznő szürke Opelje felborult, és összeroncsolódott. A hatalmas csattanásra többen is odasiettek segíteni. Köztük volt egy 15 éves lány is, aki így emlékezett vissza a tragédiára:

Megmozdította a könyökét, és akkor láttam, hogy vért köhög és hörög. A diszpécser mondta, hogy szedjük ki, viszont az ajtó be volt szorulva, négy férfi tépte le az ajtó.

Miután Sallai Nórát kiszedték az autóroncsból, egy pokrócra fektették, majd a kamasz ellenőrizte a légzését, ezt követően pedig stabil oldalfekvésbe helyezték, egy telefonban lévő diszpécser utasításait követve. Eközben mások a kis Bende életéért küzdöttek.

Odamentem, addigra már elkezdte újraéleszteni egy férfi, de ő elfáradt, jött egy nő, aki átvette, és szerintem rá tíz percre értek ki a mentők (…) ekkor már csak egy dolgunk volt, világítottunk, és szurkoltuk, hogy a kisfiú túlélje

– mondta a fiatal lány, akinek részletes beszámolóját korábbi cikkünkben olvashatod el.

Az ütközés tehát olyan erővel történt, hogy Sallai Nóra gyermeke az autósülésben sem volt biztonságban, a helyszínre siető embereknek és a kiérkező mentősöknek köszönhetően azonban a helyszínen sikerült újraéleszteni. Míg a színésznőt és ötéves kisfiát életveszélyes állapotban szállították kórházba, addig a másik autó utasai, egy 18 és egy 21 éves férfi, közvetlenül a balesetet követően saját lábukon szálltak ki a BMW-ből. Őket is kórházba vitték, egyikük agyrázkódást, másikuk lábtörést szenvedett.