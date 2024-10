Újabb megrázó felvételt hoztak nyilvánosságra Sallai Nóra balesetéről

Újabb felvétel került nyilvánosságra Sallai Nóra balesetéről. Mint ismert, szeptember 27-én, Alsónémediben történt a tragikus ütközés, amelyben Sallai Nóra súlyosan megsérült, a vele együtt utazó kisfia pedig később, a kórházban elhunyt.

Sallai Nóra balesete: újabb felvétel került elő

Sallai Nóra és kisfia, Bende súlyos autóbalesetet szenvedtek szeptember 27-én Alsónémediben, a kora esti órákban. Nóra és a gyereke a játszótérről tartottak hazafelé, amikor beléjük rohant egy száguldó BMW. A helyszínen a színésznőnek egy 15 éves lány is segített, aki később beszámolt arról, mit látott a balesetből. „A BMW is Dunaharaszti felől jött, mi a barátaimmal bent voltunk a játszótéren, igazából beszélgettünk. Köszönni sem volt időm, amikor hallottuk a csattanást" - árulta el Mátai Nóra. A balesetben a Jóban Rosszban színésznője és kisfia is komolyan megsérültek, az ötéves Bende később, a kórházban feladta a harcot. Sallai Nóra állapota még mindig válságos, bár férje kedden arról számolt be, hogy egy kicsit jobban van. A tragikus baleset körülményiről most újabb felvétel látott napvilágot, amit egy másik autó fedélzeti kamerája rögzített. A Tények által közölt felvételen az látszik, hogy Sallai Nóra lassított, mielőtt a főútra kanyarodott volna, valamint az is látható, hogy a BMW hatalmas sebességgel száguldott a kamerás autóval szemben.

A videóban 2:00-tól látható az újabb felvétel a balesetről: