Sallai Nóra és megmentője, Mátai Nóra üzentek egymásnak: a két nő élete örökre összekapcsolódott

Természetesen nagyon szívesen találkoznék Nórával, de nem szeretném erőltetni, hiszen feldolgozhatatlan dolgok történtek vele. Amikor ő szeretne, akkor én is nyitott vagyok rá. De nem azért szeretnék találkozni vele, hogy hálás legyen nekem vagy hogy bármit is megköszönjön, mert nem emiatt segítettem. Azt üzenném Nórának, hogy egy nagyon erős nőnek tartom, kitartást és nagyon sok erőt kívánok neki, valamint nagyon örülök, hogy a felépülés útján jár