Sallai Nóra balesete

Sallai Nóra és megmentője, Mátai Nóra üzentek egymásnak: a két nő élete örökre összekapcsolódott

Sallai Nóra balesete megmentő baleset Sallai Nóra
Egy ország ismerte meg Mátai Nóra nevét egy évvel ezelőtt. Ő volt az a 15 éves tinilány, aki a baleset után gondolkodás nélkül Sallai Nóra és kisfia segítségére sietett.

Pontosan egy évvel ezelőtt, 2024. szeptember 27-én szenvedett balesetet Alsónémedinél Sallai Nóra. Ekkor ismerhettük meg a hős tini, Márai Nóra nevét is, aki tanúja volt az ütközésnek, anya és fia segítségére sietett, ezzel megmentette a színésznő életét. Úgy tudni, a két nő tervezi, hogy találkoznak a jövőben, amikor azt majd Sallai Nóra állapota megengedi. 

Forrás: hot! magazin archívum

 

Sallai Nóra és Mátai Nóra üzentek egymásnak

Nóra sokáig élet és halál lebegett, a kisfia életét nem tudták megmenteni. A színésznő még mindig nem épült fel teljesen, ám édesanyján és a Borson keresztül üzent megmentőjének. 

Nóra még nem áll készen erre a találkozóra, de természetesen a család már gondolt arra, hogy megkeressük a hölgyet. Nóra nyitott lenne rá, de még egy pici időt kérünk ahhoz, hogy ő nyilatkozzon, illetve találkozzon vele. Még nagyon... még időt kérünk

– nyilatkozta a lapnak Sallai Nóra édesanyja.

Mátai Nóra szintén szívesen találkozna a Jóban Rosszban színésznőjével, ha az úgy érzi, eljött az ideje.

Természetesen nagyon szívesen találkoznék Nórával, de nem szeretném erőltetni, hiszen feldolgozhatatlan dolgok történtek vele. Amikor ő szeretne, akkor én is nyitott vagyok rá. De nem azért szeretnék találkozni vele, hogy hálás legyen nekem vagy hogy bármit is megköszönjön, mert nem emiatt segítettem. Azt üzenném Nórának, hogy egy nagyon erős nőnek tartom, kitartást és nagyon sok erőt kívánok neki, valamint nagyon örülök, hogy a felépülés útján jár

 – mondta a Borsnak Mátai Nóra. 

