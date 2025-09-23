Szerelmes SMS a viktoriánus korban? — Így lázadt az ifjúság a társadalmi normák ellen

Egy olyan korszakban, amikor a visszafogottság, prüdéria és protestáns erkölcs határozta meg a társadalmi normákat, és a nő tisztességét mindennél többre tartották, a fiatalok számára az ismerkedés komoly nehézségekbe ütközött. Azonban a gardedámok szúrós tekintetének kereszttüzében is megtalálta a fiatalság azt a módszert, amellyel a szerelmi ügyleteit intézte. A szerelmes SMS-ek viktoriánus megfelelői voltak a kísérőkártyák.

A viktoriánus korban ezek voltak a „szerelmes SMS-ek”

Fordítás: „Enyém lehet az öröm, hogy ma este hazakísérjem? Ha igen, tartsa meg ezt a kártyát. Ha nem, kérem, leülhetek a kerítésre, és láthatom, ahogy elmegy mellettem?”

Forrás: Instagram

Szerelem a viktoriánus korban – A kísérő-kártyák megjelenése

A 19. század elején még az elrendezett házasságok dívtak, az társkeresésnek megvolt a maga begyöpösödött keretrendszere, udvarláshoz az apa engedélyére volt szükség, a hajadonokat pedig gardedám kísérte mindenhova. Azonban a mélyben már elkezdődtek azok a társadalmi változások, amelyek a modern világban teljesen megszokottak, megnőtt az igény a szerelmi házasságra, a szabad választásra.

Ezért terjedtek el 19. századi Amerikában a kísérőkártyák, amelyeket észrevétlenül csúsztattak egymásnak a fiatalok, dacolva a viktoriánus kor prüdériájával.

Ezek révén kialakult egy sajátos szertartás rendszer, kis méretüknek köszönhetően pedig a kártyákat könnyen el lehetett rejteni.

Szerelmes SMS, üzenetek a bálokon

Az ismerkedni vágyó fiatalok egy ilyen kísérőkártyával nem a csak a felnőttek és társadalom előtt tudták eltitkolni szerelmi ügyeiket, egyúttal lázadtak , és saját sorsuk kovácsaivá is váltak. A kísérőkártyákat, amelyek a névjegykártya mintájára jöttek létre, a felsőbb osztályok tagjai adták egymásnak, a kapcsolattartás érdekében – és a fiatalok szándékai sem voltak mások.

A kísérőkártyák voltak az ismerkedés eszközei a 19. századi Amerikában.

Fordítás: „Merem-e, szívesen megkérdezni, Hogy szavát vagy jelét add, Hogyan vallhatnék igaz szerelmet, És megtudhatnám sorsomat Ámor szentélyében.”

Forrás: Instagram

Az ismerkedő kártyák egyfajta paródiái is voltak a névjegykártyáknak, és gyorsan a kapcsolattartás és kommunikáció fő eszközeivé váltak.

A fennmaradt darabok tanúsága szerint alapvetően férfiak adták a nőknek, ugyanakkor az sem volt példa nélküli, hogy a nő volt a kezdeményező. Ezekre a papírkártyákra rövid, szórakoztató, vicces üzenetek voltak írva, melyek ismerkedésre hívtak, randit kértek, esetleg egy találka részleteit tárgyalták, kapcsolatot tartottak fenn a mai szerelmes SMS-ekhez hasonlóan.

A szülők ódzkodtak ezektől a kártyáktól, mert féltették lányaikat a rossz szándékú emberektől, és a félelmük nem volt teljesen alaptalan, mivel némely kártyákon valóban igen illetlen üzenetek kaptak helyet.

Ezek azonban nem tántorították el a szerelemre éhes fiatalságot a kártyák váltásától, melyek évtizedekig megkerülhetetlen részei voltak a báloknak, társasági életnek.