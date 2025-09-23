Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. szept. 23., kedd Tekla

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
ismerkedés

Szerelmes SMS a viktoriánus korban? — Így lázadt az ifjúság a társadalmi normák ellen

Digital Vision Vectors - duncan1890
ismerkedés szerelem Viktoriánus kor
Bába Dorottya
2025.09.23.
A viktoriánus kor szigorú erkölcsi normái nem kedveztek a szabad ismerkedésnek. A leleményes fiatalság azonban megtalálta a társkeresés útját korabeli szerelmes SMS-ek formájában.

Egy olyan korszakban, amikor a visszafogottság, prüdéria és protestáns erkölcs határozta meg a társadalmi normákat, és a nő tisztességét mindennél többre tartották, a fiatalok számára az ismerkedés komoly nehézségekbe ütközött. Azonban a gardedámok szúrós tekintetének kereszttüzében is megtalálta a fiatalság azt a módszert, amellyel a szerelmi ügyleteit intézte. A szerelmes SMS-ek viktoriánus megfelelői voltak a kísérőkártyák.

Szerelmes SMS a viktoriánus korban
A viktoriánus korban ezek voltak a „szerelmes SMS-ek” 
Fordítás: „Enyém lehet az öröm, hogy ma este hazakísérjem? Ha igen, tartsa meg ezt a kártyát. Ha nem, kérem, leülhetek a kerítésre, és láthatom, ahogy elmegy mellettem?”
Forrás:  Instagram

Szerelem a viktoriánus korban – A kísérő-kártyák megjelenése

A 19. század elején még az elrendezett házasságok dívtak, az társkeresésnek megvolt a maga begyöpösödött keretrendszere, udvarláshoz az apa engedélyére volt szükség, a hajadonokat pedig gardedám kísérte mindenhova. Azonban a mélyben már elkezdődtek azok a társadalmi változások, amelyek a modern világban teljesen megszokottak, megnőtt az igény a szerelmi házasságra, a szabad választásra.

Ezért terjedtek el 19. századi Amerikában a kísérőkártyák, amelyeket észrevétlenül csúsztattak egymásnak a fiatalok, dacolva a viktoriánus kor prüdériájával.

Ezek révén kialakult egy sajátos szertartás rendszer, kis méretüknek köszönhetően pedig a kártyákat könnyen el lehetett rejteni.

Szerelmes SMS, üzenetek a bálokon

Az ismerkedni vágyó fiatalok egy ilyen kísérőkártyával nem a csak a felnőttek és társadalom előtt tudták eltitkolni szerelmi ügyeiket, egyúttal lázadtak , és saját sorsuk kovácsaivá is váltak. A kísérőkártyákat, amelyek a névjegykártya mintájára jöttek létre, a felsőbb osztályok tagjai adták egymásnak, a kapcsolattartás érdekében – és a fiatalok szándékai sem voltak mások.

Szerelmes SMS a viktoriánus korban
A kísérőkártyák voltak az ismerkedés eszközei a 19. századi Amerikában.
Fordítás: „Merem-e, szívesen megkérdezni, Hogy szavát vagy jelét add, Hogyan vallhatnék igaz szerelmet, És megtudhatnám sorsomat Ámor szentélyében.”
Forrás:  Instagram

Az ismerkedő kártyák egyfajta paródiái is voltak a névjegykártyáknak, és gyorsan a kapcsolattartás és kommunikáció fő eszközeivé váltak.

A fennmaradt darabok tanúsága szerint alapvetően férfiak adták a nőknek, ugyanakkor az sem volt példa nélküli, hogy a nő volt a kezdeményező. Ezekre a papírkártyákra rövid, szórakoztató, vicces üzenetek voltak írva, melyek ismerkedésre hívtak, randit kértek, esetleg egy találka részleteit tárgyalták, kapcsolatot tartottak fenn a mai szerelmes SMS-ekhez hasonlóan.

A szülők ódzkodtak ezektől a kártyáktól, mert féltették lányaikat a rossz szándékú emberektől, és a félelmük nem volt teljesen alaptalan, mivel némely kártyákon valóban igen illetlen üzenetek kaptak helyet.

Ezek azonban nem tántorították el a szerelemre éhes fiatalságot a kártyák váltásától, melyek évtizedekig megkerülhetetlen részei voltak a báloknak, társasági életnek.

Szerelmes SMS a viktoriánus korban
Némelyik kísérőkártya szövege igen különös volt
Fordítás: „SORSOLÁS Egy dupla illesztésű, gőzzel melegedő, korrózióálló, önműködő, nem robbanásveszélyes, visszaható centenáriumi nyereményért. Garantáltan nem robban le, nem roncsol és nem gázol el a saroknál. Egy visszahúzódástól szenvedő fiatal hölgy javára. Jegyek: 3 pofon és egy szorítás.”
Forrás:  Instagram

A kísérőkártyák alkonya

Az erkölcs, illetve a nők tisztessége mindennél előrébb való volt a viktoriánus korszakban, ahol még egy könyvtári látogatást sem lehetett gardedám nélkül megejteni, egy lányt közvetlenül megszólítani pedig egyet jelentett a botránnyal. (Abból kiindulva, milyen frivol irományok sorakoztak a polcokon, nem olyan meglepő az óvatosság.)

Amíg ezek a prűd, kifejezetten fojtogató társadalmi szokások fennmaradtak, a kísérő-kártyáknak is megvolt a maguk szerepe.

Azonban amikor a 19. század végére a társadalmi normák fellazultak, megjelent a női emancipáció, a viktoriánus szerelmes SMS-ek létjogosultsága is elhalványult. Egyszerűen nem volt szükség arra, hogy a fiatalok fű alatt ismerkedjenek. A gyártók egészen a 20. század közepéig gyártották a kártyákat, de azok addigra inkább voltak kuriózumok, mint a társkeresés fő eszközei.

Pestispartik és rádiumbálok − Csoda, hogy túlélték ezeket a bulikat a felmenőink

Az unalom nagy úr, amelyet remekül illusztrálnak a történelem bizarr szokásai. Néhány szórakozási forma olyan értelmezhetetlen, hogy még a Darwin-díjra legesélyesebb kihívás is elismerően bólintana.

5 őrült munka, amire ma már hiába jelentkeznél

Régen minden sokkal könnyebb volt– mondják az okosok, abban viszont talán van némi ráció, hogy a munkahelyek és az álláslehetőségek jóval szerteágazóbbak voltak, mint manapság.

Nem engedte eltemetni, mindenhová magával cipelte halott férje szívét az özvegy: 3+1 történelmi esemény, ami hamisnak tűnik, mégis igaz

A legjobb történeteket a valóság írja. Ezt mi sem bizonyítja jobban, mint azok a történelmi események, amelyeket el sem hinnénk, ha nem maradtak volna fenn róluk dokumentumok.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu