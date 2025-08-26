Egy prűd korszak huncut titkai: nem is gondolád, melyik volt a legperverzebb hely a viktoriánus korban

Noha a kosztümös filmek és romantikus irodalom ráhintette a prüdéria fátylát, a viktoriánus kor semmiben sem volt erkölcsösebb, mint az előtte lévő korszakok. Sőt, kifejezetten frivol szexuális életet éltek az emberek, ahol a prostitúció a mindennapi élet része volt, de még a legcsendesebb helyek is hemzsegtek az erotikától.

A felszín alatt virágzó pajzán élet folyt a viktoriánus korban.

A viktoriánus kor álprűd morálja

Azt a viktoriánus moralitást, amit ismerünk, alapvetően a polgárság felemelkedésének vágya, valamint az evangélikus vallási mozgalom motiválta. A felemelkedni vágyó középosztály meg akarta különböztetni magát a munkásosztálytól, kitörésük kulcsát pedig az erkölcsben lelték meg.

A történelem viharai is formálták az erkölcsi kódexet: akik Viktória királynő 1937-es trónra lépésekor születtek, páholyból nézhették végig a Francia forradalmat, diktatúrát, majd a restaurációval, illetve annak elűzésével járó zűrzavart. Az angol felsőbb osztály rettegett, hogy a zűrzavar és erőszak Angliában is kitör, így a megoldást a földbirtokosokról kialakult kép megreformálásában látták.

A viktoriánus erkölcsi felsőbbrendűség már csak azért is képmutató, mert ebben a korszakban pörgött a gyarmatosítás a legnagyobb fordulatszámon, de a munkásosztállyal sem bántak jobban, mint egy igáslóval.

Modern társadalmunkkal ellentétben a nők és férfiak világa között nem volt átjárás a viktoriánus korban, huncut titkait mindenki megőrizte magának. A testiség tabunak számított, melyen a gyerekcipőben totyogó orvostudomány sem sokat segített.

Szexuális élt a viktoriánus korban

A prüdéria kizárólag a házasság intézményére vonatkozott, ahol a férfinak természetes szükségletei, az asszonynak kötelességei voltak. No, de ami a családi otthonon kívül történt, maga volt a fertő! Virágzott a prostitúció, gombamód szaporodtak a bordélyházak: 1857-ben Londonban mintegy 8500 kurtizán igyekezet kielégíteni a piaci igényeket, akik között komoly kasztbéli különbségek voltak.

Egy dokkmunkások által látogatott „Félszemű Rozi” teljesen más életet élt, mint a korszak egyik leghíresebb örömlánya, Catherine Walters, akinek szolgáltatásait a brit királyi család tagjai is igénybe vették.

A prostitúció a nemi betegségek melegágya volt, az ősi foglalkozás pedig kitörési lehetőség volt a korabeli nőknek a nyomorból. A vallási mozgalmak és rendőrég ágált is ellene, azonban a férfiak vágyai ellen hatástalan fegyvernek bizonyult a biblia.