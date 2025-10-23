Meggyilkolt lány szelleméről nevezték el a nők egyik kedvenc koktélját: ezek után is szívesen belekortyolsz?

A nők 1986 óta fogyasztanak szívesen koktélokat, amikor egy Cheryl Cook nevű bártender megalkotta a Cosmopolitant. A rózsaszín árnyalatú koktélnak már a színe is nőies. Az ital később a Szex és New York című sorozattal lett igazán népszerű. A nők másik kedvenc itala is igazi klasszikus, pikáns és tűzvörös. Íme, a Bloody Mary eredettörténete.
Ki volt a Bloody Mary névadója?
A Bloody Mary legendája valóban rejtélyes, de kevesen ismerik. Véres Mária egy valóban létező személy volt, csakhogy ennek a névnek semmi köze a nők körében kedvelt koktélhoz. Az említett név I. Mária királyné gúnyneve volt, amelyet azért aggatták rá, mert ötéves uralkodása alatt számos protestánst küldött máglyára. A koktélt – amely határozottan nem I. Máriáról kapta a nevét – Fernand Petiot találta ki, és 1921-ben készítette el először, Párizsban.
A hiedelemmel ellentétben Bloody Mary egy Mary Worthington nevű lány szelleme, aki 19 éves korában lett gyilkosság áldozata. A gyönyörű lány az indiai Fort Wayne-ben lakott, és egy este betörtek a lakásába. A betörő brutálisan meggyilkolta Maryt, aki a halála előtt még egy tükörre megpróbálta felírni gyilkosa nevét, azonban csak annak töredéke látszott: T-R-E. A nyomok Trevor Sampson sebészhez vezettek, de tettét bizonyítani sohasem tudták. A legenda szerint, ha kimondják háromszor, hogy Bloody Mary, akkor a lány szelleme megjelenik.
Így készíthető el a Bloody Mary koktél
A Bloody Mary egy egyszerű, akár alapkoktélnak is nevezhető ital, de könnyen elrontható, ha nem figyelsz!
Hozzávalók (egy pohár italhoz):
- 1 teáskanál só
- 1 pohár jégkocka
- 4 cl vodka
- 2,4 dl paradicsomlé
- 2 csepp Worcestershire-szósz
- 1 csepp tabasco
- ízlés szerint só
- ízlés szerint bors
- 1 darab zellerszár
- 2 darab olívabogyó
Elkészítése:
Szórjunk sót egy tányérra, majd vizezzük be a pohár száját és nyomjuk rá. Ezután tegyünk a pohárba jégkockát. Öntsük rá a vodkát és a paradicsomlevet, a Worcestershire-szószt, a Tabascót, majd ízlés szerint sót és borsot. Erőteljes mozdulatokkal rázzuk össze, majd öntsük ki a korábban előkészített pohárba. Zellerszárral és fogpiszkálóra tűzdelt olívabogyóval tálaljuk.
