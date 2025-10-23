Meggyilkolt lány szelleméről nevezték el a nők egyik kedvenc koktélját: ezek után is szívesen belekortyolsz?

A nők 1986 óta fogyasztanak szívesen koktélokat, amikor egy Cheryl Cook nevű bártender megalkotta a Cosmopolitant. A rózsaszín árnyalatú koktélnak már a színe is nőies. Az ital később a Szex és New York című sorozattal lett igazán népszerű. A nők másik kedvenc itala is igazi klasszikus, pikáns és tűzvörös. Íme, a Bloody Mary eredettörténete.

A Bloody Mary az egyik legismertebb koktél.

Forrás: E+

Ki volt a Bloody Mary névadója?

A Bloody Mary legendája valóban rejtélyes, de kevesen ismerik. Véres Mária egy valóban létező személy volt, csakhogy ennek a névnek semmi köze a nők körében kedvelt koktélhoz. Az említett név I. Mária királyné gúnyneve volt, amelyet azért aggatták rá, mert ötéves uralkodása alatt számos protestánst küldött máglyára. A koktélt – amely határozottan nem I. Máriáról kapta a nevét – Fernand Petiot találta ki, és 1921-ben készítette el először, Párizsban.

A hiedelemmel ellentétben Bloody Mary egy Mary Worthington nevű lány szelleme, aki 19 éves korában lett gyilkosság áldozata. A gyönyörű lány az indiai Fort Wayne-ben lakott, és egy este betörtek a lakásába. A betörő brutálisan meggyilkolta Maryt, aki a halála előtt még egy tükörre megpróbálta felírni gyilkosa nevét, azonban csak annak töredéke látszott: T-R-E. A nyomok Trevor Sampson sebészhez vezettek, de tettét bizonyítani sohasem tudták. A legenda szerint, ha kimondják háromszor, hogy Bloody Mary, akkor a lány szelleme megjelenik.

Így készíthető el a Bloody Mary koktél

A Bloody Mary egy egyszerű, akár alapkoktélnak is nevezhető ital, de könnyen elrontható, ha nem figyelsz!

Hozzávalók (egy pohár italhoz):

1 teáskanál só

1 pohár jégkocka

4 cl vodka

2,4 dl paradicsomlé

2 csepp Worcestershire-szósz

1 csepp tabasco

ízlés szerint só

ízlés szerint bors

1 darab zellerszár

2 darab olívabogyó

Elkészítése:

Szórjunk sót egy tányérra, majd vizezzük be a pohár száját és nyomjuk rá. Ezután tegyünk a pohárba jégkockát. Öntsük rá a vodkát és a paradicsomlevet, a Worcestershire-szószt, a Tabascót, majd ízlés szerint sót és borsot. Erőteljes mozdulatokkal rázzuk össze, majd öntsük ki a korábban előkészített pohárba. Zellerszárral és fogpiszkálóra tűzdelt olívabogyóval tálaljuk.

