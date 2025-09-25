Fekete özvegy koktél: ha már szürcsölnéd a Halloweent

Már alig vártad az idei Halloweent? Rémséges jelmez? Pipa! Vérfagyasztó dekoráció? Pipa! Mi a helyzet az italokkal? Ha még nincsen ötleted, akkor megmutatjuk az egyik leghátborzongatóbb koktélt, amit az egyik legfélelmetesebb pókfajta ihletett. Hidd el, ez egy igazán méltó vendégváró lesz ehhez a kísérteties éjszakához. Így készítheted el a fekete özvegy koktélt, amiért ölni fognak a vendégeid!

Így készítheted el a Halloween legnépszerűbb italát a fekete özvegy koktélt.

Forrás: Shutterstock

Fekete özvegy koktél, az egyetlen „pók fajta”, amit szeretni fogsz

Egy lidérces frissítővel lepnéd meg Halloween éjszakáján a barátaidat? Esetleg a Wednesday-sorozat mellé keresel egy minden ízében félelmetes, szürcsölhető italt? Vagy csak imádod a koktélokat és szeretnéd kicsit felturbózni? Akkor tökéletes lesz számodra ez a fekete özvegy koktél!

Nekünk is arachnofóbiánk van, úgyhogy tökéletesen értjük, hogy csak kevesen lesznek olyan bátrak, hogy pók nevű koktélt készítsenek, de ezért a fenséges hűsítőért hidd el, megéri félreraknod a pókfóbiád!

Mielőtt még megfutamodsz, gondolj bele, milyen jól fog kinézni egy csupa fekete, gumicukor pókokkal teli koktél a halloweeni asztalodon. Na ugye, elő a fortyogó üstjeiddel, kezdődik a halloweeni boszorkánykonyha!

Így készítsd el a halloweeni fekete özvegy koktélt!

RECEPT

Hozzávalók:

90 ml vodka

60 ml gránátalmalé

30 ml citromlé

30 ml grenadin szirup

100 ml áfonyalé

10 darab szeder

egy teáskanál méz

jég

gumicukorpók a díszítéshez

Elkészítés:

A koktél megalkotásához csupán egy shakerre lesz szükséged és a kedvenc talpas poharadra, amiben tálalni fogod az ízletes nedűt. Egy mozsárban zúzz össze 7 szedret, öntsd hozzá a citromlevet és csorgasd hozzá a mézet. Ezután öntsd egy shakerbe a vodkát, a grenadint, az áfonyalevet, majd jöhet rá a szedres keverék. Az egészet rázd össze a jéggel. Tálaláskor díszítsd a koktélodat a megmaradt szederrel és a gumicukor pókokkal, hogy extrán kísérteties legyen.

Opcionális: hogyha még jobban fel szeretnéd turbózni, akkor rakhatsz bele ehető ételcsillámot, vagy pár csepp fekete ételfestéket, hogy még sötétebb legyen a színe.

Ha érdekelnek további fekete özvegy koktélok, akkor kattintsa videóra, hogy megtudd, hogyan készítheted el az espresso martinis változatot.