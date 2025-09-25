Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Fekete özvegy koktél: ha már szürcsölnéd a Halloweent

Így készítheted el a Fekete özvegy koktélt.
Shutterstock - Fortyforks
pók Pók-Halloween koktél Halloween fekete özvegy
Kővári F. Luca
2025.09.25.
Olyan Halloween partira illő frissítőt mutatunk, amiért egy pillanatra megéri elfelejtened, hogy egyébként rettegsz a pókoktól. A fekete özvegy koktél ugyanis a kedvenc „pók fajtád" lesz!

Már alig vártad az idei Halloweent? Rémséges jelmez? Pipa! Vérfagyasztó dekoráció? Pipa! Mi a helyzet az italokkal? Ha még nincsen ötleted, akkor megmutatjuk az egyik leghátborzongatóbb koktélt, amit az egyik legfélelmetesebb pókfajta ihletett. Hidd el, ez egy igazán méltó vendégváró lesz ehhez a kísérteties éjszakához. Így készítheted el a fekete özvegy koktélt, amiért ölni fognak a vendégeid!

Így készítheted el a Halloween legnépszerűbb italát a fekete özvegy koktélt.
Forrás: Shutterstock

Fekete özvegy koktél, az egyetlen „pók fajta”, amit szeretni fogsz

Egy lidérces frissítővel lepnéd meg Halloween éjszakáján a barátaidat? Esetleg a Wednesday-sorozat mellé keresel egy minden ízében félelmetes, szürcsölhető italt? Vagy csak imádod a koktélokat és szeretnéd kicsit felturbózni? Akkor tökéletes lesz számodra ez a fekete özvegy koktél! 

Nekünk is arachnofóbiánk van, úgyhogy tökéletesen értjük, hogy csak kevesen lesznek olyan bátrak, hogy pók nevű koktélt készítsenek, de ezért a fenséges hűsítőért hidd el, megéri félreraknod a pókfóbiád!

Mielőtt még megfutamodsz, gondolj bele, milyen jól fog kinézni egy csupa fekete, gumicukor pókokkal teli koktél a halloweeni asztalodon. Na ugye, elő a fortyogó üstjeiddel, kezdődik a halloweeni boszorkánykonyha!

Így készítsd el a halloweeni fekete özvegy koktélt!

RECEPT

Hozzávalók:

  • 90 ml vodka
  • 60 ml gránátalmalé
  • 30 ml citromlé
  • 30 ml grenadin szirup
  • 100 ml áfonyalé
  • 10 darab szeder
  • egy teáskanál méz
  • jég
  • gumicukorpók a díszítéshez

Elkészítés:

  1. A koktél megalkotásához csupán egy shakerre lesz szükséged és a kedvenc talpas poharadra, amiben tálalni fogod az ízletes nedűt.
  2. Egy mozsárban zúzz össze 7 szedret, öntsd hozzá a citromlevet és csorgasd hozzá a mézet.
  3. Ezután öntsd egy shakerbe a vodkát, a grenadint, az áfonyalevet, majd jöhet rá a szedres keverék. Az egészet rázd össze a jéggel.
  4. Tálaláskor díszítsd a koktélodat a megmaradt szederrel és a gumicukor pókokkal, hogy extrán kísérteties legyen. 

Opcionális: hogyha még jobban fel szeretnéd turbózni, akkor rakhatsz bele ehető ételcsillámot, vagy pár csepp fekete ételfestéket, hogy még sötétebb legyen a színe.

Ha érdekelnek további fekete özvegy koktélok, akkor kattintsa videóra, hogy megtudd, hogyan készítheted el az espresso martinis változatot.

@yellowbellykelly 🕷️🕸️ #cocktail #cocktails #cocktailidea #cocktailideas #cocktailrecipe #cocktailrecipes #halloween #halloweencocktails #halloweendrinks #espressomartini #fyp #fypage ♬ sonido original - ¿Recuerdas la Canción?

Varázslatos koktélok: így készítsd el otthon Harry Potter leghíresebb bájitalait - RECEPTEKKEL

Három koktél őszre, amiket Harry Potter bájitaltan órája inspirált.

„A fekete egy vidám szín!" – Így készítsd el Morticia Addams éjsötét koktélját

Bemutatjuk Morticia Addams tintahalas koktélját, ami szuper kísérő a Wednesday sorozat megtekintéséhez!

Levélhullás és buborékok – Ilyen az őszi Aperol Spritz

Így készítsd el az őszi Aperol Spritz koktélt, amiben két évszak találkozik.

 

