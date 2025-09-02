Tüzes ördög a pohárban: így készítsd el a Devil’s Margarita koktélt

A Margarita a világ egyik legnépszerűbb és legkedveltebb koktélja, ám néha jól esik egy kicsit felturbózni. A tökéletes választás erre a Devil’s Margarita, ami a hagyományos tequila, likőr, citrus triót bolondítja meg egy kis gránátalmalével, chilipaprikával és fűszerekkel a pohár peremén. A koktél nemcsak ízében, de látványában is tud újat mutatni: mintha semmi köze nem lenne az alapitalhoz.

A Devil's Margarita koktél az új kedvencünk

Forrás: Shutterstock

Ördögien jó recept: így készül a Devil’s Margarita koktél

Ez a koktél nem igényel különleges eszközöket: mindössze egy shakerre és egy kis kreativitásra lesz szükség az elkészítéséhez. Ez a recept azoknak tökéletes, akik szeretik a csípőset és a különlegesebb ízkombinációkat. Az italnak tökéletes alapot ad a tequila, a narancslikőr bársonyos édessége kiemeli a fanyar, citrusos ízvilágot, míg a gránátalmalé rubinvörös színe a szemet gyönyörködteti. A fűszeres perem és a chilis díszítés pedig még különlegessé teszi a koktélt.

Hozzávalók:

3 cl tequila

3 cl narancslikőr

6 cl gránátalmalé

egy negyed citrom frissen facsart leve

1,5 cl agávészirup (mézzel is helyettesíthető)

mexikói fűszerkeverék a pohár szélére

2 db chilipaprika díszítéshez

Elkészítés:

A pohár szélét dörzsöld be citrommal, majd mártsd bele a mexikói fűszerkeverékbe. Egy shakerben keverd össze a tequilát, a narancslikőrt, a gránátalmalevet, a citromlevet és az agávészirupot. Addig rázd míg szépen összekeverednek! A fűszeres pohárba rakj jeget, majd öntsd bele az italt. A két chilit úgy helyezd a pohár tetejére, mintha ördögszarvak lennének.

Ha el szeretnéd készíteni, ez a videó segíthet: