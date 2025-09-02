Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Tüzes ördög a pohárban: így készítsd el a Devil’s Margarita koktélt

shutterstock - Nika Raw
koktél margarita recept
Gyüre Bernadett
2025.09.02.
Csípős, gyümölcsös, látványos: minden megvan benne, ami egy ütős koktélhoz szükséges. Ha fel szeretnéd tüzelni egy kicsit a hangulatot, akkor megtaláltuk a számodra legmegfelelőbb koktélt, a Devil’s Margarita képében.

A Margarita a világ egyik legnépszerűbb és legkedveltebb koktélja, ám néha jól esik egy kicsit felturbózni. A tökéletes választás erre a Devil’s Margarita, ami a hagyományos tequila, likőr, citrus triót bolondítja meg egy kis gránátalmalével, chilipaprikával és fűszerekkel a pohár peremén. A koktél nemcsak ízében, de látványában is tud újat mutatni: mintha semmi köze nem lenne az alapitalhoz.

A Devil's Margarita koktél az új kedvencünk
A Devil's Margarita koktél az új kedvencünk
Forrás: Shutterstock

Ördögien jó recept: így készül a Devil’s Margarita koktél

Ez a koktél nem igényel különleges eszközöket: mindössze egy shakerre és egy kis kreativitásra lesz szükség az elkészítéséhez. Ez a recept azoknak tökéletes, akik szeretik a csípőset és a különlegesebb ízkombinációkat. Az italnak tökéletes alapot ad a tequila, a narancslikőr bársonyos édessége kiemeli a fanyar, citrusos ízvilágot, míg a gránátalmalé rubinvörös színe a szemet gyönyörködteti. A fűszeres perem és a chilis díszítés pedig még különlegessé teszi a koktélt.

Hozzávalók:

  • 3 cl tequila
  • 3 cl narancslikőr
  • 6 cl gránátalmalé
  • egy negyed citrom frissen facsart leve
  • 1,5 cl agávészirup (mézzel is helyettesíthető)
  • mexikói fűszerkeverék a pohár szélére
  • 2 db chilipaprika díszítéshez

Elkészítés:

  1. A pohár szélét dörzsöld be citrommal, majd mártsd bele a mexikói fűszerkeverékbe.
  2. Egy shakerben keverd össze a tequilát, a narancslikőrt, a gránátalmalevet, a citromlevet és az agávészirupot. Addig rázd míg szépen összekeverednek!
  3. A fűszeres pohárba rakj jeget, majd öntsd bele az italt.
  4. A két chilit úgy helyezd a pohár tetejére, mintha ördögszarvak lennének.

Ha el szeretnéd készíteni, ez a videó segíthet:

@luccooks Devil's Margarita 🌶️👹 Ingredients: 1 oz tequila 1 oz orange liqueur 2 oz pomegranate juice 0.5 oz lemon juice 0.5 oz agave syrup Mexican seasoning for rimming 2 chili peppers for garnish How to Make: *Rim your glass with Mexican seasoning. *Add tequila, orange liqueur, pomegranate juice, lemon juice, agave syrup, and ice to your shaker and shake until well chilled. *Strain into the glass over ice. *Garnish with chilli peppers as devil horns. Pro tip: Add chilli simple syrup instead of agave to make it spicy! Cheers xx #halloweendrinks #halloweencocktails #spookydrinks #halloweenparty #spookyseason #devilsmargarita #margarita #cocktails #tequila #cocktailinspiration #cocktailideas #cocktailrecipe #halloween2024 ♬ Me and the Devil - Soap&Skin

A Devil’s Margarita kiváló választás lehet baráti összejövetelekre, tematikus estékre vagy akár halloweenra is. Merész, izgalmas, valami új, ami egy felejthetetlen élménnyel gazdagít bárkit, aki megkóstolja.

Egy pohárnyi luxus a csajos estékre: lila espresso martinit kínál most minden menő rooftopbár

Itt a rooftop bárok hercegnője! Menő, lila színével azonnal kitűnik a többi kávékoktél közül az espresso martini.

Salmon candy: édes-sós, halas rágcsálnivaló a TikTokról - RECEPT

Hallottál már a salmon candyről? Mutatjuk miért érdemes elkészítened otthon is ezt a különleges, halas finomságot!

Zárd jégbe a nyarat ezzel az elronthatatlan fagyasztott paloma koktéllal

Ha eddig nem mozogtál otthonosan a fagyasztott koktélok világában, engedd meg, hogy megkezdjük tárlatvezetésünket ezzel az ínycsiklandó paloma koktéllal, ami pont olyan, mint az exed: jeges, fanyar és mindenki számára elérhető!

 

