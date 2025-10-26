Egy amerikai nő úgy gondolja, hogy csodával határos módon a Holdnak köszönheti a családalapítást. Milyen különös technikát használt, hogy visszatérjen a menstruációja és teherbe eshessen? Olvass tovább a részletekért!

A Hold segített a a családalapításban a kétségbeesett nőnek.

Forrás: Shutterstock

Családalapítás a Hold segítségével?

Gabi Metz családalapításra készült, így azt tette, amit a legtöbb nő ilyenkor: abbahagyta a fogamzásgátló szedését és várta, hogy visszatérjen a menstruációja. Ám, sajnos hiába várta, nem érkezett meg a havi vérzése. Gabi aggódott a menstruáció elmaradása miatt és a teje is folyt, pedig nem is volt terhes, így orvoshoz ment, aki endokrinológushoz irányította.

Kiderült, hogy a nőnek prolaktinomája volt, vagyis az agyalapi mirigyén jóindulatú daganat nőtt. Azért folyt a teje és nem tudott menstruálni, mert ez a daganat az egész hormonrendszerét felforgatta.

Az orvosok azonnal gyógyszert javasoltak Gabinak, ami elősegítette volna, hogy teherbe eshessen, de a nő visszautasította a kezelést és egy másik, rendkívül alternatív módszert keresett.

Miért keresett más megoldást a nő?

Gabi arról is beszámolt, hogy az első terhessége alatt hallgatott az orvosokra és szedte a gyógyszerét, de mellékhatásokat tapasztalt.

Annyira rosszul éreztem magam az első alkalommal, annyira álmosító volt

– magyarázta. Elhatározta, hogy az előző esetből „tanulva”, a második gyermeke tervezésénél nem hallgat az orvosokra.

Milyen technika segített Gabinak, hogy visszaszerezze a termékenységét?

Kétségbeesésében elkezdett kutakodni az interneten és rátalált egy blogbejegyzésre, ami elmondása szerint megváltoztatta az életét. Egy igen megkérdőjelezhető módszerhez folyamodott: a Holdhoz fordult.

Ha a Hold tudja irányítani az óceánokat, akkor miért ne befolyásolhatná a testemet? Ez a blogcikk arról szólt, hogy ha szeretnéd szabályozni a menstruációdat, vagy vissza akarod kapni, akkor a lunception a megoldás.

− idézi a New York Post az anyuka szavait. Gabi kétkedve fogott bele ebbe az eljárásba, de úgy volt vele, hogy mindent meg kell próbálnia.

Mi a lunaception eljárás folyamata?

Az eljárás rendkívül megkérdőjelezhető és meghökkentő: teljesen sötétben kell aludni, majd a hónap két éjszakáján széthúzott függönnyel. Vagyis minden mesterséges fényt el kell távolítani, hogy tényleg ne legyen semmi külső fényforrás.

Ez a módszer Gabi állítása szerint összhangba hozza a ciklust a Holddal és számára megoldást nyújtott a daganat okozta hormonális egyensúlyhiányra is.

Négy hónap után Gabi fájdalmakat kezdett érezni az alhasában, majd visszatért a menstruációja. Hónapokkal később pedig bár alig merte hinni, hogy természetes úton sikerül majd, végül pozitív lett a terhességi tesztje. Ez megerősítette őt abban, hogy ez a tudományosan egyáltalán nem megalapozott technika valóban hatásos.

Egyszerűen annyira bíztam a testemben és abban, hogy mire képes! Ez egy olyan dolog, aminél igazán kapcsolatba kell lépned a megérzéseiddel, és hinned kell abban, hogy képes vagy rá.

– mondta.