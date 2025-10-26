Egy amerikai nő úgy gondolja, hogy csodával határos módon a Holdnak köszönheti a családalapítást. Milyen különös technikát használt, hogy visszatérjen a menstruációja és teherbe eshessen? Olvass tovább a részletekért!
Családalapítás a Hold segítségével?
Gabi Metz családalapításra készült, így azt tette, amit a legtöbb nő ilyenkor: abbahagyta a fogamzásgátló szedését és várta, hogy visszatérjen a menstruációja. Ám, sajnos hiába várta, nem érkezett meg a havi vérzése. Gabi aggódott a menstruáció elmaradása miatt és a teje is folyt, pedig nem is volt terhes, így orvoshoz ment, aki endokrinológushoz irányította.
Kiderült, hogy a nőnek prolaktinomája volt, vagyis az agyalapi mirigyén jóindulatú daganat nőtt. Azért folyt a teje és nem tudott menstruálni, mert ez a daganat az egész hormonrendszerét felforgatta.
Az orvosok azonnal gyógyszert javasoltak Gabinak, ami elősegítette volna, hogy teherbe eshessen, de a nő visszautasította a kezelést és egy másik, rendkívül alternatív módszert keresett.
Miért keresett más megoldást a nő?
Gabi arról is beszámolt, hogy az első terhessége alatt hallgatott az orvosokra és szedte a gyógyszerét, de mellékhatásokat tapasztalt.
Annyira rosszul éreztem magam az első alkalommal, annyira álmosító volt
– magyarázta. Elhatározta, hogy az előző esetből „tanulva”, a második gyermeke tervezésénél nem hallgat az orvosokra.
Milyen technika segített Gabinak, hogy visszaszerezze a termékenységét?
Kétségbeesésében elkezdett kutakodni az interneten és rátalált egy blogbejegyzésre, ami elmondása szerint megváltoztatta az életét. Egy igen megkérdőjelezhető módszerhez folyamodott: a Holdhoz fordult.
Ha a Hold tudja irányítani az óceánokat, akkor miért ne befolyásolhatná a testemet? Ez a blogcikk arról szólt, hogy ha szeretnéd szabályozni a menstruációdat, vagy vissza akarod kapni, akkor a lunception a megoldás.
− idézi a New York Post az anyuka szavait. Gabi kétkedve fogott bele ebbe az eljárásba, de úgy volt vele, hogy mindent meg kell próbálnia.
Mi a lunaception eljárás folyamata?
Az eljárás rendkívül megkérdőjelezhető és meghökkentő: teljesen sötétben kell aludni, majd a hónap két éjszakáján széthúzott függönnyel. Vagyis minden mesterséges fényt el kell távolítani, hogy tényleg ne legyen semmi külső fényforrás.
Ez a módszer Gabi állítása szerint összhangba hozza a ciklust a Holddal és számára megoldást nyújtott a daganat okozta hormonális egyensúlyhiányra is.
Négy hónap után Gabi fájdalmakat kezdett érezni az alhasában, majd visszatért a menstruációja. Hónapokkal később pedig bár alig merte hinni, hogy természetes úton sikerül majd, végül pozitív lett a terhességi tesztje. Ez megerősítette őt abban, hogy ez a tudományosan egyáltalán nem megalapozott technika valóban hatásos.
Egyszerűen annyira bíztam a testemben és abban, hogy mire képes! Ez egy olyan dolog, aminél igazán kapcsolatba kell lépned a megérzéseiddel, és hinned kell abban, hogy képes vagy rá.
– mondta.
Az édesanya világra hozta a második fiát és azóta is a hitére támaszkodik a testével kapcsolatban, bár a daganat nem múlt el a gyógyszeres kezelések ellenére sem.
Érdemes-e kipróbálni a technikát?
Egyértelműen nem!
Mindenképpen az a felelős döntés, ha bízunk az orvostudományban és nem tesszük kockára az egészségünket blogbejegyzésekben olvasott módszerekkel.
Gabi is elismerte, hogy sok a fekete folt a történetével kapcsolatban. A fiatal anyuka nem is várja el, hogy az emberek higgyenek a Hold gyógyító erejében, ő csak hálás annak, hogy vele ilyen „csoda” történt. Arra buzdít, hogy figyeljünk a testünkre és a megérzéseinkre és bízzunk abban, hogy tudjuk, mi a legjobb a szervezetünknek.