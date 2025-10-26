Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. okt. 26., vasárnap Dömötör

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
alternatív gyógymód betegség terhesség családalapítás daganat
Kővári F. Luca
2025.10.26.
Az amerikai nőnek elképesztő módon sikerült teherbe esnie a Hold segítségével. Családalapítás és gyógyulás természetes úton.

Egy amerikai nő úgy gondolja, hogy csodával határos módon a Holdnak köszönheti a családalapítást. Milyen különös technikát használt, hogy visszatérjen a menstruációja és teherbe eshessen? Olvass tovább a részletekért!

A Hold segített a a családalapításban a kétségbeesett nőnek.
A Hold segített a a családalapításban a kétségbeesett nőnek.
Forrás: Shutterstock

Családalapítás a Hold segítségével?

Gabi Metz családalapításra készült, így azt tette, amit a legtöbb nő ilyenkor: abbahagyta a fogamzásgátló szedését és várta, hogy visszatérjen a menstruációja. Ám, sajnos hiába várta, nem érkezett meg a havi vérzése. Gabi aggódott a menstruáció elmaradása miatt és a teje is folyt, pedig nem is volt terhes, így orvoshoz ment, aki endokrinológushoz irányította.

Kiderült, hogy a nőnek prolaktinomája volt, vagyis az agyalapi mirigyén jóindulatú daganat nőtt. Azért folyt a teje és nem tudott menstruálni, mert ez a daganat az egész hormonrendszerét felforgatta.

Az orvosok azonnal gyógyszert javasoltak Gabinak, ami elősegítette volna, hogy teherbe eshessen, de a nő visszautasította a kezelést és egy másik, rendkívül alternatív módszert keresett.

Miért keresett más megoldást a nő?

Gabi arról is beszámolt, hogy az első terhessége alatt hallgatott az orvosokra és szedte a gyógyszerét, de mellékhatásokat tapasztalt. 

Annyira rosszul éreztem magam az első alkalommal, annyira álmosító volt

 – magyarázta. Elhatározta, hogy az előző esetből „tanulva”, a második gyermeke tervezésénél nem hallgat az orvosokra.

Milyen technika segített Gabinak, hogy visszaszerezze a termékenységét?

Kétségbeesésében elkezdett kutakodni az interneten és rátalált egy blogbejegyzésre, ami elmondása szerint megváltoztatta az életét. Egy igen megkérdőjelezhető módszerhez folyamodott: a Holdhoz fordult.

Ha a Hold tudja irányítani az óceánokat, akkor miért ne befolyásolhatná a testemet? Ez a blogcikk arról szólt, hogy ha szeretnéd szabályozni a menstruációdat, vagy vissza akarod kapni, akkor a lunception a megoldás.

− idézi a New York Post az anyuka szavait. Gabi kétkedve fogott bele ebbe az eljárásba, de úgy volt vele, hogy mindent meg kell próbálnia.

Mi a lunaception eljárás folyamata? 

Az eljárás rendkívül megkérdőjelezhető és meghökkentő: teljesen sötétben kell aludni, majd a hónap két éjszakáján széthúzott függönnyel. Vagyis minden mesterséges fényt el kell távolítani, hogy tényleg ne legyen semmi külső fényforrás.

Ez a módszer Gabi állítása szerint összhangba hozza a ciklust a Holddal és számára megoldást nyújtott a daganat okozta hormonális egyensúlyhiányra is.

 Négy hónap után Gabi fájdalmakat kezdett érezni az alhasában, majd visszatért a menstruációja. Hónapokkal később pedig bár alig merte hinni, hogy természetes úton sikerül majd, végül pozitív lett a terhességi tesztje. Ez megerősítette őt abban, hogy ez a tudományosan egyáltalán nem megalapozott technika valóban hatásos. 

Egyszerűen annyira bíztam a testemben és abban, hogy mire képes! Ez egy olyan dolog, aminél igazán kapcsolatba kell lépned a megérzéseiddel, és hinned kell abban, hogy képes vagy rá.

– mondta.

Az édesanya világra hozta a második fiát és azóta is a hitére támaszkodik a testével kapcsolatban, bár a daganat nem múlt el a gyógyszeres kezelések ellenére sem. 

Érdemes-e kipróbálni a technikát?

Egyértelműen nem!

Mindenképpen az a felelős döntés, ha bízunk az orvostudományban és nem tesszük kockára az egészségünket blogbejegyzésekben olvasott módszerekkel. 

Gabi is elismerte, hogy sok a fekete folt a történetével kapcsolatban. A fiatal anyuka nem is várja el, hogy az emberek higgyenek a Hold gyógyító erejében, ő csak hálás annak, hogy vele ilyen „csoda” történt. Arra buzdít, hogy figyeljünk a testünkre és a megérzéseinkre és bízzunk abban, hogy tudjuk, mi a legjobb a szervezetünknek.

Közti vérzés: mikor tekinthető normálisnak, és mikor utal betegségre?

A közti vérzés nem mindig ad okot aggodalomra, de előfordulhat, hogy hormonális zavar vagy daganat áll a hátterében. A közti vérzés okainak felismerése segít eldönteni, mikor normális jelenségről, és mikor súlyosabb problémáról van szó.

Mindennapi szokások, amelyek észrevétlenül rontják a termékenységet

A termékenységet nem csak betegségek és genetikai tényezők befolyásolják. Vannak mindennapi szokások, amelyek észrevétlenül rontják a termékenységet, és megnehezítik a teherbeesést. A tudatos életmód segíthet a reproduktív egészség megőrzésében.

Rendszertelen menstruáció: mikor érdemes orvoshoz fordulni?

A rendszertelen menstruáció sok nő életében előfordul, és gyakran ártalmatlan jelenség. A rendszertelen menstruáció azonban utalhat hormonális problémára, betegségre vagy életmódbeli tényezőkre is. Fontos tudni, mikor indokolt nőgyógyászhoz fordulni.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu