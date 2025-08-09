„Houston, problémánk van” - Meghalt a legendás űrhajós: megformálója, Tom Hanks szívszorító posztban búcsúztatja

Elhunyt Jim Lovell, a NASA ikonikus űrhajósa, aki parancsnokként biztonságban visszahozta a Földre az Apollo–13 legénységét. A 97 évesen távozott űrhajós neve örökre összeforrt a „Houston, problémánk van” mondattal.

Jim Lovell vezette az Apollo 13-at, az egyetlen olyan Apollo-küldetést, amely a tervek szerint a Holdra szállt volna

Forrás: Bettmann

Jim Lovell az Apollo–13 legendás parancsnoka volt

A NASA megerősítette, hogy 97 éves korában meghalt Jim Lovell, az amerikai űrkutatás egyik legismertebb alakja. 1970-ben, az Apollo–13 holdexpedíció parancsnokaként, egy oxigénpalack felrobbanása után 320 000 kilométerre a Hold felé vezető úton, Lovell és társai, Jack Swigert és Fred Haise kénytelenek voltak vészhelyzeti repülési tervet kidolgozni. A feszült, négynapos küzdelem végén 1970. április 17-én biztonságosan landoltak a Csendes-óceánban.

Film is készült a történetéből

Lovell a hibát észlelve rádióüzenetet küldött a NASA houstoni irányítóközpontjába: „Houston, problémánk van.” A mondatot azóta gyakran tévesen idézik, és a világűr történetének egyik legismertebb kifejezésévé vált.

Élményeit Lost Moon című könyvében írta meg, amelyből az 1995-ben bemutatott Apollo 13 című film készült, Tom Hanks főszereplésével.

Könyvéből film készült Tom Hanks főszereplésével

Forrás: FilmMagic

A színész az Instagramon emlékezett meg Lovellről.

Az első három űrhajós egyike volt, akik a Holdhoz repültek

Karrierje során Lovell több űrtörténeti jelentőségű repülésen is részt vett. 1968-ban az Apollo–8 parancsnoki moduljának pilótájaként az első három űrhajós egyike lett, akik a Holdhoz repültek és körülötte keringtek. 1966-ban pedig Buzz Aldrinnal együtt teljesítette a Gemini 12 küldetést, amely a NASA Gemini-programjának tizedik és utolsó emberes repülése volt.

„A NASA részvétét fejezi ki Jim Lovell kapitány családjának, akinek élete és munkássága évtizedek óta emberek millióit inspirálta. Jim jelleme és rendíthetetlen bátorsága segített nemzetünknek elérni a Holdat, és egy potenciális tragédiát sikerré változtatott, amelyből rengeteget tanultunk. Gyászoljuk, miközben ünnepeljük eredményeit” - emlékezett meg róla Sean Duffy, a NASA megbízott igazgatója.