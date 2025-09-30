Rendszertelen menstruáció: mikor érdemes orvoshoz fordulni?

A menstruációs ciklus ideális esetben 21–35 napos, de a valóságban sok nőnél előfordul, hogy néha hosszabb vagy rövidebb a két vérzés közötti idő. Az alkalmi eltérések többnyire nem adnak okot aggodalomra, hiszen a stressz, a fáradtság, a fogyókúra vagy egy-egy betegség is könnyen felboríthatja a hormonális egyensúlyt. Ha azonban a rendszertelenség visszatérő, tartós vagy kifejezetten zavaró, érdemes komolyan venni a tünetet, mert a háttérben komolyabb probléma is meghúzódhat.

A rendszertelen menstruáció okai

Mikor számít normálisnak a rendszertelen menstruáció?

A serdülőkor első éveiben teljesen természetes, ha a menstruációs ciklus még nem áll be pontosan. Ugyanez igaz a változókor közeledtével is, amikor a hormontermelés fokozatosan csökken, és a ciklus szabálytalanná válik. A rendszertelen menstruáció időnként előfordulhat stresszes időszakban, nagyobb fizikai vagy lelki megterhelésnél, illetve jelentős súlyváltozás mellett. Ezekben az esetekben általában átmeneti jelenségről van szó, amely magától rendeződik, ha a kiváltó tényező megszűnik.

Mikor jelezhet betegséget?

Ha a rendszertelen menstruáció tartóssá válik, vagy más tünetek is társulnak hozzá, orvosi vizsgálat javasolt. A leggyakoribb okok közé tartozik a policisztás ovárium szindróma (PCOS), a pajzsmirigy betegségei, a hormonális egyensúlyzavarok és a méh rendellenességei. A rendszertelen vérzés a méhnyak vagy a méhtest daganatos elváltozásának is lehet a jele, különösen, ha szokatlanul erős vagy elhúzódó vérzés kíséri. Ha a rendszertelenség mellé fájdalmas menstruáció, túlzott vérzés, kóros folyás vagy teherbeesési nehézség társul, mindenképpen orvoshoz kell fordulni.

Hogyan segíthet az orvosi vizsgálat?

A nőgyógyászati kivizsgálás célja a pontos ok feltárása. Ez általában ultrahangvizsgálatból, hormonlaborból és szükség esetén további képalkotó vagy szövettani vizsgálatokból áll. Az eredmények alapján a kezelési lehetőségek széleskörűek: életmódbeli tanácsadás, gyógyszeres kezelés, hormonpótlás vagy műtéti megoldás egyaránt szóba jöhet. Az időben elkezdett kezelés nemcsak a tüneteket szünteti meg, hanem segít megelőzni a súlyosabb következményeket is.