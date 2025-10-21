Nők a druidák között? A kelta papnők ismeretlen története

A kelta népek kultúrájának zászlóvivői nagy tudású varázslóik voltak, akiknek szerepe messze túlmutatott a szakrális világon. Egyes feljegyzések szerint a druidák köreiben nők is voltak, mely új megvilágításba helyezi az ősi társadalmakat. Vajon mi lehet a női druidák ismeretlen története?

A történelmi források, valamint a kelta folklór nőket is említ a druidák soraiban

Kik voltak a druidák?

Az ősi kelta társadalmak jellegzetes képviselői voltak a druidák, akiket tévesen papokkal azonosítanak, pedig szerepük ennél jóval sokrétűbb volt, néhányuk pedig még az uralkodóknál is nagyobb hatalommal bírt. Szakrális szertartások vezetése mellett tudósok, filozófusok, bírák, orvosok, valamint politikai tanácsadók voltak.

Ugyan rendelkeztek írásbeliséggel, de a szigorú szabályok nem engedték, hogy tudásukat pergamenre vessék, így amit tudunk róluk, az ókori, első sorban római történetírók beszámolóiból származik.

A legtöbb ember fejében bölcs, fehér szakállú öregember képe jelenik meg a szó hallatán, ami nem véletlen, minthogy a druidák képzése mintegy 20 évet vett igénybe. A történelmi forrásokban, valamint a kelta, első sorban ír mitológiában viszont női druidákról, misztikus varázslónőkről is maradtak fenn emlékek, akik aktívan részt vehettek a kelták hétköznapi életének alakításában.

Misztikus nők, női druidák a kelta népek folklórjában

Noha a kelta társadalmak alapvetően patriarchálisak voltak és jószerivel kizárólag 1. századból származó római feljegyzésekre támaszkodhatunk – melyekről jól tudjuk, hogy hajlamosak maguk világképére hajlítani a valóságot – feltételezhetően a nőknek több joguk volt, mint más népek esetén. (Egyes szerzők egészen odáig merészkedtek, hogy bizonyos törzsek matriarchálisak voltak.)

Ennek fényében nem is olyan meglepő, hogy a kelta népek folklórjában is megjelennek.

Az ír mitológia bandruí néven említi a női druidákat, akik legtöbbször nevelőkként, tanácsadókként tűnnek fel a népmesékben: Biróg egy híres jósnő volt, Tlachtga tiszteletére még fesztivált is tartottak a középkorban. A breton mitológia mágikus lényei, a korriganok egyes leírások szerint gyönyörű hajadonok voltak, akik a női druidák leszármazottai.