Fehér fagyöngy: nemcsak karácsonyi dekoráció, hanem a magas vérnyomás ellen is felveszi a harcot

Arany sarlóval vágták ágait a druidák, hogy hatóanyagai ne károsodhassanak, szertartásokon is gyakran alkalmazták: a fehér fagyöngy nemcsak gyönyörű karácsonyi kellék, hanem felveszi a harcot a magas vérnyomással egy egyes rákfajtákkal szemben is. Összegyűjtöttük a legfontosabb tudnivalókat erről az apró, bogyós, félélősködő növényfajtáról.

A fehér fagyöngy felveszi a harcot a magas vérnyomás és a rák egyes tüneteivel szemben is

Forrás: Shutterstock

Fagyöngy a magas vérnyomás és görcsök ellen

A fehér fagyöngy legfontosabb hatóanyaga a glikoprotein, viszkotoxin, különböző flavonoidok, valamint a lektin. Értékes antioxidáns forrás, értisztításra is kiválóan alkalmas. Görcsoldó hatása miatt menstruációs fájdalmak is kezelhetők vele, de a vércukorszintet is szabályozza. Ez a szupernövény azonban nagy mennyiségben mérgező is lehet, így mindenképpen be kell tartani a belőle fogyasztható ajánlott mennyiséget.

Nem mindegy, melyik fán nő

A fehér fagyöngy egy félélélősködő növény, azaz, akkor terem és akkor szedhető, amikor az a növény is, amin élősködik. Hatóanyagát is az adott gazdanövény határozza meg. A nyári időszakban begyűjtött fehér fagyöngy gazdagabb hatóanyagokban, lévén, hogy olyankor a gazdanövény maga is aktív, nedvei gyorsabban keringenek.

Tapasztalatok szerint például a galagonyabokorról gyűjtött fagyöngy a legjobb magas vérnyomás ellen.

Magas vérnyomás ellen

Hatóanyagai izomlazító tulajdonsággal is bírnak, így szabályozzák a szívizom összehúzódását, illetve a szívritmust is. Ezáltal csillapítja a magas vérnyomást, melyet csak fokoz értisztító hatása. Ennek köszönhetően javul a szervezet tápanyagellátása. Kiválóan beválik fejfájás, szédülés ellen, de például a fülzúgást is mérsékeli.

A magas vérnyomás redukálása mellett kevésbé ismert tulajdonsága a nyugtató hatása. Epilepsziás rohamok megelőzésére is alkalmazzák.

Rák kezelése fehér fagyönggyel?

Már a huszadik század eleje óta folynak kísérletek a fehér fagyöngy rák elleni hatására vonatkozólag. Egyelőre nem a rák ellenszerét sikerült feltalálni általa, de egyes tüneteit bizonyítottan enyhíti, s egy kutatás alátámasztja azt is, hogy a fehér fagyöngy-készítményt szedőknek 40%-kal nagyobb túlélési rátájuk volt. Mérsékli a kemoterápia melléhatásait is mell, valamint hasnyálmirigyrákos betegek esetén.