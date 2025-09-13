Hajszőkítés vizelettel, fekete tincsek ólommal és rohadt piócával – A hajfestés hosszú története

Törvényszerű, hogy a nők mindig máshogy akarnak kinézni, mint ahogy azt a genetikai adta. Azóta így van ez, hogy az ember lejött a fáról, már a korai civilizációk asszonyai is leleményes módszerekkel színezték hajkoronájukat. A történelem szálait visszafejtve pedig egészen zavarba ejtő részletek merülnek fel a hajfestéssel kapcsolatban…

A hajfestésnek több ezer éves története van.

Forrás: Universal Images Group Editorial

Hajfestés kezdetei: a gyökerek az Eufráteszig érnek

A hajszín kémiai anyagokkal történő módosításának kezdete a múlt homályába vész; jó eséllyel már az őskorban is színezték a hajukat valamiféle festékkel. Az első régészeti emlék egy hajfesték receptjéről i. e. 2177-ből, az Asszír Birodalomból származik, az egyik korai recept például kassziát és póréhagymát használ fel.

Kr.e. 7. századi agyagtáblák, ökör epe, ciprusolaj, édesgyökér és méz keverékét ajánlotta ősz haj feketére festésére.

Az ókori egyiptomiak sem elégedtek meg Ozirisz adta természetes hajszínükkel: ők henna segítségével színezték vörösre, illetve feketére tincseiket, de a papiruszok tanulsága szerint a kurkuma és indigó is kedvelt összetevők voltak. Az egyiptomi festékekhez képest tartósabb fekete hajfestéket kísérleteztek ki a görögök és rómaiak, csakhogy az ólom és kénport tartalmazott, mely súlyosan mérgező, így egy biztonságosabb vegyület után néztek.

A megoldást egy undok élősködőben látták: két hónapig piócákat erjesztettek egy ólomedényben, majd a pasztát tincseikbe dolgozták. (Hiába, senki nem mondta, hogy a fodrász egyszerű szakma.)

Az egyik legkorábbi hajfesték recept az ókori Egyiptomból származik.

Forrás: De Agostini Editorial

Az ókori Kínában viszonylag olcsón megúszták, mert ott okker és tinta keverékével színezték tincseiket éjfeketére. Viszonylag széles színpalettával dolgoztak az amerikai indiánok, akiknek ásványokból és gyógynövényekből álló hajszínezői vörös, barna és fekete árnyalatokat festett a tincsekre. A korai hajfestékek azonban körülményesek voltak, hamar kifakultak, hosszú időnek kellett eltelni ahhoz, hogy egyéb színek is megjelenjenek.

Hogyan szőkítettek hajat a rómaiak? Szőke tincsek minden áron

A mediterrán római nők körében egy ideig népszerű hajtrend volt a szőke haj, melyért a végletekig elmentek. Egyesek megelégedtek azzal, hogy szláv rabszolgák hajából készült parókát viseltek, mások viszont bevállalták az ammónia alapú hajfestéket, melyet emberi vizeletből nyertek ki.

A prostituáltaktól szintén elvárták a sárgás tincseket, akik paróka mellett dió és egyéb növények hamujából készült keverékkel érték el a kívánt árnyalatot.

Kelta és germán népek a természetes hajszőkítés mellett tették le a voksukat: a normannok kamillával érték el a hajvilágosítást, míg egy görög filozófus beszámolói szerint a kelta harcosok mézzel mosták át fürtjeiket.