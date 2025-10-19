A NASA a nevetésedből leszűri, mekkora az érzelmi intelligenciád: elárulták a módszer titkát

Te mit tennél, ha nem a szakmai múltad, hanem a személyiséged alapján döntenének a sorsodról egy állásinterjún? Nos, aki a NASA-hoz jelentkezik, annak bizony ezt el kel fogadnia. A személyiségalapú interjúztatást igen nyomós okokból alkalmazzák az űrhajósok kiválasztásánál. Az űrkutatási és űrrepülési szervezet ráadásul egy igen érdekes érzelmi intelligenciatesztet fejlesztette ki, hogy kiderítse, melyik jelölt alkalmas az űrutazásra.

Talán sehol máshol nem annyira fontos a magas érzelmi intelligencia, mint a NASA-nál.

A NASA érzelmi intelligencia tesztje

A NASA tudósai nemcsak a rakétákhoz, de az emberi kapcsolatok feltérképezéséhez is értenek. Legalábbis erre következtethetünk abból, amire az 1980-as években jöttek rá. Az űrhajósok rendkívül hosszú időt töltöttek el többed magukkal egy relatíve kis helyre zárva. Hiába voltak tökéletes fizikai és mentális állapotban, hiába voltak egytől egyig zseniális koponyák, az űrhajósok szépen lassan egymás agyára mentek. Az ingerlékeny, könnyen konfrontálódó és feszült legénység pedig nemcsak egymásra hat negatívan, de a küldetés biztonságát és sikerességét is veszélyezteti. Erre pedig megoldást kellett találni. Rájöttek, hogy ott, ahol nem opció egy kis magányos séta a parkban, hogy kiszellőztethessék a fejüket, kulcsfontosságú a magasabb érzelmi intelligencia.

A megoldás megszületett, de most jött a dolog nehezebb része. Miből állapítható meg a legegyszerűbben az űrhajósok kiválasztása során, hogy kinek van magas érzelmi intelligenciája?

A NASA szakemberei elkezdték a sikeres és kevésbé sikeres űrhajósok interjúfelvételeit elemezni, összehasonlítani. Azt szerették volna kideríteni, hogy mi különbözteti meg a stabil csapatjátékost attól, aki másfél hét után legszívesebben kilőné az űrbe a társait. A felismerés pedig még őket is megdöbbentette, a nevetés. A legjobban teljesítő űrhajósok ugyanis mind automatikusan reagáltak a kérdező nevetésére, vagyis együtt nevettek vele.

Ha őszintén együtt tudsz nevetni másokkal, elég magas az érzelmi intelligenciád, hogy elindulj a Marsra.

Ezt a fajta ráhangolódást talán sokan észre sem veszik, pedig mások érzelmeinek visszatükrözése csak a magas érzelmi intelligenciával rendelkezőkre jellemző. Az ilyen személyiségű emberek nemcsak megértik mások érzéseit, de egyenesen a magukénak is érezhetik. Ez a kapcsolódás pedig a jéghideg és végtelen űrben lebegve szó szerint életmentő lehet. A NASA ilyen típusú személyiségalapú kiválasztásáról Charles Duhigg újságíró írt részletesen a Supercommunicators című könyvében.