Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. okt. 4., szombat Ferenc

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
eq

Pszichológus szerint ezek árulják el, ha alacsony az érzelmi intelligenciád

érzelmi intelligencia, EQ
Shutterstock - F01 PHOTO
eq önismeret érzelmi intelligencia érzelmek
Tóth Bori
2025.10.04.
Az alacsony EQ veszélyeztetheti az egészséges kapcsolatokat. Ismerd fel az alacsony érzelmi intelligencia leggyakoribb jeleit. Mutatjuk, melyek ezek.

Mik az érzelmek? Hogyan működnek? Hogyan lehet jól kezelni őket? Gyermeki kérdések, amelyekre a felnőttek közül sem tudja mindenki a választ. Lehet, hogy okosak és képzettek, de az érzelmi intelligenciájuk mégis alacsony. Az alacsony EQ pedig árthat az egészséges kapcsolatoknak. Ezért is fontos, hogy időben felismerjük az alacsony érzelmi intelligencia jeleit, bármilyen társas kapcsolatról legyen is szó.

Az alacsony érzelmi intelligencia leggyakoribb jelei.
Az alacsony érzelmi intelligencia árthat a kapcsolatoknak.
Forrás: Shutterstock/Yarchyk

Az alacsony érzelmi intelligencia 4 intő jele a pszichológus szerint

1. Mindig boldognak tettetik magukat

Biztosan neked is akad olyan ismerősöd, akit még sose láttál szomorúnak. Állandóan mosolyog, nevetgél, boldog. Ez a folyton pozitív attitűd azonban csak egy álca, mert olyan ember nincsen, akinek ne lennének rosszabb napjai, vagy ne lenne néha szomorú.

A folyamatos boldogságra való törekvés általában az alacsony érzelmi intelligencia jele.

Az alacsony érzelmi intelligenciájú emberek egyfajta tagadásban élnek a kellemetlen és fájdalmas érzéseikkel szemben. Abban bíznak, hogyha állandóan a boldogságot szajkózzák, akkor mindig boldogok lesznek, és soha nem kell a rossz érzéseikkel szembenézniük. Ezzel szemben a magas érzelmi intelligenciájú emberek képesek elfogadni, hogy mindenféle érzelem teljesen normális, így a szomorúság is. 

Az AI szerint aki ismeri ezt a 10 szót, okosnak számít – Te hányat tudtál ezekből?

Bizonyos szavak segíthetnek abban, hogy okosabbnak tűnjünk a beszélgetések során. Ha szeretnéd bővíteni a szókincsed, most megkönnyítjük a dolgodat: megkérdeztük az AI-t!

2. Kerülik, hogy beszéljenek az érzéseikről

Ha szeretnéd kideríteni, hogy mennyi érzelmi intelligenciája van valakinek, akkor figyeld meg, hogy hogyan beszél az érzéseiről. Az alacsony EQ egyik intő jele, ha valaki nem akar az érzéseiről beszélni, vagy nehezen megy számára, hogy megfelelően szavakba öntse azt, hogy mit is érez valójában. Ezzel szemben a magas érzelmi intelligenciájú, intelligens emberek nem félnek egyszerű, közvetlen érzelmi nyelven kifejezni magukat, legyen szó akár jó, akár rossz érzelmekről.

3. Megpróbálják irányítani az érzelmeiket

Az alacsony érzelmi intelligenciájú emberek a nehéz érzéseket problémaként kezelik, amit meg kell oldani.

Ez a gyakorlatban úgy néz ki, hogyha úgy érzik, hogy kezd úrrá lenni rajtuk egy fájdalmas érzelem, akkor azt megpróbálják mihamarabb megszüntetni. Ha azonban mindig problémaként tekintünk az érzelmeinkre, az csak fokozza a félelmet velük szemben, és később könnyen túlreagálhatjuk őket. Az egészséges érzelmi intelligencia szinttel rendelkező emberek tudják, hogy a legjobb módja, hogy megszabaduljunk a fájdalmas érzésektől, ha elismerjük őket és hagyjuk, hogy maguktól rendeződjenek, ahelyett, hogy kontrollálni próbálnánk őket.

4. Vakon követik az érzelmeiket

Az alacsony érzelmi intelligencia egyértelmű jele, ha valaki mindenben vakon hisz az érzelmeinek.

Vannak érzések, amik hasznos információkat adnak, de az érzelmeink könnyen félre is vezethetnek minket. Fontos, hogy minden érzelmünkkel tisztában legyünk, figyeljünk rájuk, de soha ne bízzunk vakon egyikben sem. A magas érzelmi intelligenciájú emberek tudják, hogy az érzelmek az önismeret fontos részét képezik, így nincsen bennük semmi misztikus. Azonban a helyén kell kezelni őket, mert ugyanolyan veszélyes túlértékelni őket, mint alulértékelni.

7 dolog, amit a magas IQ-val rendelkező emberek NEM csinálnak a munkahelyükön

A magas IQ egyik jele, ha például nem reagálsz az irodai drámákra, hanem stílusosan kikerülöd őket.

Az AI lerántotta a leplet: ezt az 5 szót csak extrém magas IQ-jú emberek használják

Vannak bizonyos szavak, melyeket csak kivételes intelligenciával bíró emberek használnak. Az AI segítségével összeszedtünk 5 tipikus kifejezést, ami a magas IQ jele.

Nincs szükség IQ-tesztre: 5 jel, hogy okosabb vagy, mint gondolnád

A tudomány azt mondja, hogy nagyobb az esély arra, hogy valaki különösen okos, ha bizonyos szokásai vannak. Íme 5 jellemvonás, amelyek a kutatások szerint magasabb intelligenciával társulnak.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu