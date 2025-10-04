Pszichológus szerint ezek árulják el, ha alacsony az érzelmi intelligenciád

Mik az érzelmek? Hogyan működnek? Hogyan lehet jól kezelni őket? Gyermeki kérdések, amelyekre a felnőttek közül sem tudja mindenki a választ. Lehet, hogy okosak és képzettek, de az érzelmi intelligenciájuk mégis alacsony. Az alacsony EQ pedig árthat az egészséges kapcsolatoknak. Ezért is fontos, hogy időben felismerjük az alacsony érzelmi intelligencia jeleit, bármilyen társas kapcsolatról legyen is szó.
Biztosan neked is akad olyan ismerősöd, akit még sose láttál szomorúnak. Állandóan mosolyog, nevetgél, boldog. Ez a folyton pozitív attitűd azonban csak egy álca, mert olyan ember nincsen, akinek ne lennének rosszabb napjai, vagy ne lenne néha szomorú.
A folyamatos boldogságra való törekvés általában az alacsony érzelmi intelligencia jele.
Az alacsony érzelmi intelligenciájú emberek egyfajta tagadásban élnek a kellemetlen és fájdalmas érzéseikkel szemben. Abban bíznak, hogyha állandóan a boldogságot szajkózzák, akkor mindig boldogok lesznek, és soha nem kell a rossz érzéseikkel szembenézniük. Ezzel szemben a magas érzelmi intelligenciájú emberek képesek elfogadni, hogy mindenféle érzelem teljesen normális, így a szomorúság is.
Ha szeretnéd kideríteni, hogy mennyi érzelmi intelligenciája van valakinek, akkor figyeld meg, hogy hogyan beszél az érzéseiről. Az alacsony EQ egyik intő jele, ha valaki nem akar az érzéseiről beszélni, vagy nehezen megy számára, hogy megfelelően szavakba öntse azt, hogy mit is érez valójában. Ezzel szemben a magas érzelmi intelligenciájú, intelligens emberek nem félnek egyszerű, közvetlen érzelmi nyelven kifejezni magukat, legyen szó akár jó, akár rossz érzelmekről.
Az alacsony érzelmi intelligenciájú emberek a nehéz érzéseket problémaként kezelik, amit meg kell oldani.
Ez a gyakorlatban úgy néz ki, hogyha úgy érzik, hogy kezd úrrá lenni rajtuk egy fájdalmas érzelem, akkor azt megpróbálják mihamarabb megszüntetni. Ha azonban mindig problémaként tekintünk az érzelmeinkre, az csak fokozza a félelmet velük szemben, és később könnyen túlreagálhatjuk őket. Az egészséges érzelmi intelligencia szinttel rendelkező emberek tudják, hogy a legjobb módja, hogy megszabaduljunk a fájdalmas érzésektől, ha elismerjük őket és hagyjuk, hogy maguktól rendeződjenek, ahelyett, hogy kontrollálni próbálnánk őket.
Az alacsony érzelmi intelligencia egyértelmű jele, ha valaki mindenben vakon hisz az érzelmeinek.
Vannak érzések, amik hasznos információkat adnak, de az érzelmeink könnyen félre is vezethetnek minket. Fontos, hogy minden érzelmünkkel tisztában legyünk, figyeljünk rájuk, de soha ne bízzunk vakon egyikben sem. A magas érzelmi intelligenciájú emberek tudják, hogy az érzelmek az önismeret fontos részét képezik, így nincsen bennük semmi misztikus. Azonban a helyén kell kezelni őket, mert ugyanolyan veszélyes túlértékelni őket, mint alulértékelni.
