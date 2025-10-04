Pszichológus szerint ezek árulják el, ha alacsony az érzelmi intelligenciád

Mik az érzelmek? Hogyan működnek? Hogyan lehet jól kezelni őket? Gyermeki kérdések, amelyekre a felnőttek közül sem tudja mindenki a választ. Lehet, hogy okosak és képzettek, de az érzelmi intelligenciájuk mégis alacsony. Az alacsony EQ pedig árthat az egészséges kapcsolatoknak. Ezért is fontos, hogy időben felismerjük az alacsony érzelmi intelligencia jeleit, bármilyen társas kapcsolatról legyen is szó.

Az alacsony érzelmi intelligencia árthat a kapcsolatoknak.

Forrás: Shutterstock/Yarchyk

Az alacsony érzelmi intelligencia 4 intő jele a pszichológus szerint

1. Mindig boldognak tettetik magukat

Biztosan neked is akad olyan ismerősöd, akit még sose láttál szomorúnak. Állandóan mosolyog, nevetgél, boldog. Ez a folyton pozitív attitűd azonban csak egy álca, mert olyan ember nincsen, akinek ne lennének rosszabb napjai, vagy ne lenne néha szomorú.

A folyamatos boldogságra való törekvés általában az alacsony érzelmi intelligencia jele.

Az alacsony érzelmi intelligenciájú emberek egyfajta tagadásban élnek a kellemetlen és fájdalmas érzéseikkel szemben. Abban bíznak, hogyha állandóan a boldogságot szajkózzák, akkor mindig boldogok lesznek, és soha nem kell a rossz érzéseikkel szembenézniük. Ezzel szemben a magas érzelmi intelligenciájú emberek képesek elfogadni, hogy mindenféle érzelem teljesen normális, így a szomorúság is.