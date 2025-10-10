Vihar, áramszünet, rosszullét egy műfogsor a toalettben: így zajlott le a világ legelfuseráltabb esküvője

Azt minden jegyespár számításba veszi, hogy az esküvője nem lesz teljesen tökéletes, de egy washingtoni pár nagy napján minden elromlott, ami csak elromolhat.

Egy washingtoni fiatal pár esküvőjén minden balul sült el.

Lezajlott az év legrosszabb esküvője

Pár nap alatt több, mint félmillió megtekintést gyűjtött össze a fiatal TikTok-felhasználó, Janai Thomas videója, ahol beszámol a finoman szólva is balszerencsés esküvőjéről. Mint minden menyasszony, ő is izgatottan várta a nagy napot és évek óta tervezgette a dekorációt, a ruhát, de még a fogadalmakat is.

Már akkor sejthető volt, hogy nem lesz minden sima ügy, amikor pár nappal az esküvő előtt hatalmas vihart jósoltak az időjárás-előrejelzők, de Janai úgy gondolta, biztosan csak túldramatizálják és csak pár csepp eső fog esni.

Nos, ez nem jött be: már a vendégek fogadásakor hatalmas viharfelhők gyülekeztek és olyan sötét volt, mintha éjszaka lett volna.

Balszerencsés lakodalom

A szertartást először egy sátor alá helyezték át, azonban annyi csapadék esett, hogy a ponyva a ceremónia alatt leszakadt, és teljesen eláztatta a fiatal párt és a vendégsereget. Bár karbantartók próbálták megjavítani a sátrat, a munkálatok olyan hangosak voltak, hogy egy szót sem lehetett hallani a szertartásból vagy a fogadalmakból, a menyasszony pedig konkrétan egy tócsában állt a szertartás ideje alatt.

Itt azonban nem értek véget a megpróbáltatások: a szertartás végére ugyanis teljesen elment az áram, így Janai és az újdonsült férje zene és világítás nélkül vonult be a rendezvényterembe.

Szerencsére azonban a fotósnak volt egy elektromos állomása, amiről fel tudták tölteni a DJ-pultot, ám így sem zajlott zökkenőmentesen a buli: a DJ véletlenül rossz számot tett be az apa-lánya tánchoz, így az sem sikerült a legjobban. Ez azonban egy apróság volt ahhoz képest, hogy a menyasszony egyik koszorúslánya a lakodalom közepén allergiás rohamot kapott és bár szerencsére volt nála gyógyszer, ez elég jól megalapozta az egyébként sem tökéletes hangulatot.

Amikor pedig már mindenki kezdett volna megnyugodni, a személyzet közölte, hogy dugulás van a mosdóban, mivel az egyik vendég műfogsora beleesett a toalettbe.

A kaotikus esküvő ellenére Janai nem bánkódik:

Mindezek ellenére ez volt a legtökéletesebb nap a legjobb emlékekkel, amelyeken örökké nevetni fogunk. Semmin nem változtatnék!

– mondta a friss feleség.