Vihar, áramszünet, rosszullét egy műfogsor a toalettben: így zajlott le a világ legelfuseráltabb esküvője

balszerencse esküvő házasság
Nagy Kata
2025.10.10.
A földkerekség legpocsékabb esküvője díjának várományosa lehet egy fiatal pár, amelyet minden létező természeti és emberi erő sújtott a nagy napjukon.

Azt minden jegyespár számításba veszi, hogy az esküvője nem lesz teljesen tökéletes, de egy washingtoni pár nagy napján minden elromlott, ami csak elromolhat. 

Esküvői torta összetörve a földön
Egy washingtoni fiatal pár esküvőjén minden balul sült el. 
Forrás: Shutterstock

Lezajlott az év legrosszabb esküvője 

Pár nap alatt több, mint félmillió megtekintést gyűjtött össze a fiatal TikTok-felhasználó, Janai Thomas videója, ahol beszámol a finoman szólva is balszerencsés esküvőjéről. Mint minden menyasszony, ő is izgatottan várta a nagy napot és évek óta tervezgette a dekorációt, a ruhát, de még a fogadalmakat is. 

Már akkor sejthető volt, hogy nem lesz minden sima ügy, amikor pár nappal az esküvő előtt hatalmas vihart jósoltak az időjárás-előrejelzők, de Janai úgy gondolta, biztosan csak túldramatizálják és csak pár csepp eső fog esni.

Nos, ez nem jött be: már a vendégek fogadásakor hatalmas viharfelhők gyülekeztek és olyan sötét volt, mintha éjszaka lett volna. 

Balszerencsés lakodalom

A szertartást először egy sátor alá helyezték át, azonban annyi csapadék esett, hogy a ponyva a ceremónia alatt leszakadt, és teljesen eláztatta a fiatal párt és a vendégsereget. Bár karbantartók próbálták megjavítani a sátrat, a munkálatok olyan hangosak voltak, hogy egy szót sem lehetett hallani a szertartásból vagy a fogadalmakból, a menyasszony pedig konkrétan egy tócsában állt a szertartás ideje alatt. 

Itt azonban nem értek véget a megpróbáltatások: a szertartás végére ugyanis teljesen elment az áram, így Janai és az újdonsült férje zene és világítás nélkül vonult be a rendezvényterembe. 

Szerencsére azonban a fotósnak volt egy elektromos állomása, amiről fel tudták tölteni a DJ-pultot, ám így sem zajlott zökkenőmentesen a buli: a DJ véletlenül rossz számot tett be az apa-lánya tánchoz, így az sem sikerült a legjobban. Ez azonban egy apróság volt ahhoz képest, hogy a menyasszony egyik koszorúslánya a lakodalom közepén allergiás rohamot kapott és bár szerencsére volt nála gyógyszer, ez elég jól megalapozta az egyébként sem tökéletes hangulatot. 

Amikor pedig már mindenki kezdett volna megnyugodni, a személyzet közölte, hogy dugulás van a mosdóban, mivel az egyik vendég műfogsora beleesett a toalettbe. 

A kaotikus esküvő ellenére Janai nem bánkódik: 

Mindezek ellenére ez volt a legtökéletesebb nap a legjobb emlékekkel, amelyeken örökké nevetni fogunk. Semmin nem változtatnék!

 – mondta a friss feleség. 

