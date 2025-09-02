Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. szept. 2., kedd Dorina, Rebeka

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

Kapu Tibor katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
házasság

Saját mostohaanyja szabotálta az esküvőjét – Az indok olyan durva, hogy a férfi távolságtartást kért a nő ellen

Shutterstock - Motortion Films
házasság esküvő mostohaanya
Nagy Kata
2025.09.02.
Vannak olyan kedves anyósok, akik mindent jobban tudnak: hogy milyen ruha áll neked jól, hogy milyen munkát kellene keresned, vagy éppen hogy kihez kellene feleségül menned. Ez a történet pontosan egy ilyen küldetéstudatos anyukáról szól, aki úgy bekavart a mostohafia esküvőjébe, hogy annak távolságtartási végzés lett a vége.

Anyuka bekeményített, az esküvőnek meg majdnem lőttek. 

Esküvő előtt álló pár a mamával
Majdnem tönkretette a fiatal pár esküvőjét a mostohaanya. 
Forrás: Shutterstock

Saját mostohafia esküvőjét próbálta tönkretenni a kotnyeles anyuka 

Vannak a momzillák és vannak azok a feketekötényes final bossok, akiknek meggyőződésük, hogy az egész világnak úgy kellene forognia, ahogy azt ők elképzelték. Ebben a történetben egy különösen elvetemült mostohaanyával ismerkedhetünk meg, aki úgy döntött, hogy a fia esküvőjét egy netflixes forgatókönyvvé alakítja át. Na de kezdjük az elején! A helyzet egyszerűen indult: két fiatal, egy nagy találkozás és egy ígéret, hogy együtt élik le az életüket és összeházasodnak. Szép, nem? A történet fontos részlete, hogy a párral (Adam 26, Cara 24) egy házban lakott a leendő férj mostohaanyja és annak vér szerinti fia, Tom is.

Ezzel eddig még nem is lenne baj, viszont a helyzet furcsává kezdett válni, amikor az eljegyzés bejelentésére meglehetősen furcsán reagált a kedves mama: teljesen kiakadt és közölte, hogy Carának az ő vér szerinti fiához kellene feleségül mennie, mivel a fiú halálosan szerelmes belé. 

És ez még csak a kezdet volt 

Érthetően ez a kijelentés nem érintette túl jól a fiatal párt, de nem akarták hagyni, hogy a mostohaanya őrülete árnyékot vessen az esküvőre, így nagy lendülettel belevetették magukat a szervezésbe. Az anyuka azonban nem adta fel: folyamatosan olyan alkalmakat teremtett, amikor a fia kettesben tudott maradni Carával, mintha csak randevúkat szervezne nekik.

 Mindeközben pedig a saját mostohafiát folyamatosan kritizálta a leendő feleségnek és igyekezett a lehető legrosszabb színben feltüntetni őt.

Egy ponton már annyira eszkalálódott a helyzet, hogy a szerelmespár arra is megkérte a nőt, hogy költözzön el, aki erre természetesen nem volt hajlandó. Bármennyire is próbálták bizonygatni, hogy szeretik egymást és hogy Cara semmit sem érez Tom iránt, az anyuka mintha meg sem hallotta volna, egy ponton pedig úgy kezdett el viselkedni, mintha a Tom és Cara esküvőjére készülődnének. 

Ez volt az utolsó csepp a pohárban 

Ezt már természetesen a jegyesek sem bírták tovább, ezért meghozták a döntést, hogy rendőrséghez fordulnak és távolságtartási végzést kérnek az idős asszony ellen, aki továbbra sem értette, hogy mi a a probléma a viselkedésével. 

Az esküvő azóta rendben lezajlott és a házaspár boldogan él együtt, de még a mai napig nem tudják megemészteni azt, hogy megpróbálta tönkretenni az esküvőt a kedves mama. 

Minden amit tudni akartál Taylor Swift eljegyzéséről - Videó!

Hatalmas gyémántgyűrű került az énekesnő ujjára tegnap délután. Taylor Swift kezét két év után kérte meg amerikai focista szerelme Travis Kelce. Mutatjuk az összes tudnivalót a lánykérésről.

Arcbénulást szenvedett a menyasszony egy nappal az esküvője előtt – Most a fotóikon röhög az internet

Tény, hogy egy arcbénulás sosem jön jókor, de ha az esküvőd előtt egy nappal történik, akkor bizony érdemes elgondolkodni rajta, hogy vajon mivel haragítottuk magunkra az univerzumot az előző életeinkben.

Esküvői szabályok anyósoknak – Így ne viselkedj soha a gyereked nagy napján

Szmolka Orsolya pszichológus segítségével összegyűjtöttük az örömanyákra vonatkozó legfontosabb esküvői szabályokat.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu