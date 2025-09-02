Saját mostohaanyja szabotálta az esküvőjét – Az indok olyan durva, hogy a férfi távolságtartást kért a nő ellen

Anyuka bekeményített, az esküvőnek meg majdnem lőttek.

Majdnem tönkretette a fiatal pár esküvőjét a mostohaanya.

Saját mostohafia esküvőjét próbálta tönkretenni a kotnyeles anyuka

Vannak a momzillák és vannak azok a feketekötényes final bossok, akiknek meggyőződésük, hogy az egész világnak úgy kellene forognia, ahogy azt ők elképzelték. Ebben a történetben egy különösen elvetemült mostohaanyával ismerkedhetünk meg, aki úgy döntött, hogy a fia esküvőjét egy netflixes forgatókönyvvé alakítja át. Na de kezdjük az elején! A helyzet egyszerűen indult: két fiatal, egy nagy találkozás és egy ígéret, hogy együtt élik le az életüket és összeházasodnak. Szép, nem? A történet fontos részlete, hogy a párral (Adam 26, Cara 24) egy házban lakott a leendő férj mostohaanyja és annak vér szerinti fia, Tom is.

Ezzel eddig még nem is lenne baj, viszont a helyzet furcsává kezdett válni, amikor az eljegyzés bejelentésére meglehetősen furcsán reagált a kedves mama: teljesen kiakadt és közölte, hogy Carának az ő vér szerinti fiához kellene feleségül mennie, mivel a fiú halálosan szerelmes belé.

És ez még csak a kezdet volt

Érthetően ez a kijelentés nem érintette túl jól a fiatal párt, de nem akarták hagyni, hogy a mostohaanya őrülete árnyékot vessen az esküvőre, így nagy lendülettel belevetették magukat a szervezésbe. Az anyuka azonban nem adta fel: folyamatosan olyan alkalmakat teremtett, amikor a fia kettesben tudott maradni Carával, mintha csak randevúkat szervezne nekik.

Mindeközben pedig a saját mostohafiát folyamatosan kritizálta a leendő feleségnek és igyekezett a lehető legrosszabb színben feltüntetni őt.

Egy ponton már annyira eszkalálódott a helyzet, hogy a szerelmespár arra is megkérte a nőt, hogy költözzön el, aki erre természetesen nem volt hajlandó. Bármennyire is próbálták bizonygatni, hogy szeretik egymást és hogy Cara semmit sem érez Tom iránt, az anyuka mintha meg sem hallotta volna, egy ponton pedig úgy kezdett el viselkedni, mintha a Tom és Cara esküvőjére készülődnének.

Ez volt az utolsó csepp a pohárban

Ezt már természetesen a jegyesek sem bírták tovább, ezért meghozták a döntést, hogy rendőrséghez fordulnak és távolságtartási végzést kérnek az idős asszony ellen, aki továbbra sem értette, hogy mi a a probléma a viselkedésével.