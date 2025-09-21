Titkos részletek derültek ki Selena Gomez és Benny Blanco álomesküvőjéről

A 33 éves énekes-színésznő és a 37 éves zenei producer másfél év együttjárás után decemberben jelentették be eljegyzésüket. Lapinformációk szerint Selena Gomez és Benny Blanco esküvője szeptember 27-én lesz egy Santa Barbarában található magánbirtokon.

Selena Gomez és Benny Blanco exkluzív körülmények között házasodik össze

Forrás: Getty Images North America

Selena Gomez esküvőjének pontos helyszíne még titok

Azt már tudni lehet, hogy a pár kibérelte az El Encanto szállodát, ahol A-listás vendégeiket elszállásolják az esküvői hétvégén. Az ötcsillagos hotel ára éjszakánként akár 3500 dollár is lehet. A ceremónia pontos helyszínét azonban a vendégekkel sem közlik előre. „Minden vendéget felvesznek és elvisznek a helyszínre anélkül, hogy előre tudnák az úti céljukat” – árulta el a forrása The Sunnak. „Mindenki annyira izgatott” – tette hozzá.

Azt még pontosan nem lehet tudni, kik szerepelnek a vendéglistán, de Selena Gomez baráti között olyan nevek szerepelnek, mint Taylor Swift és Nicola Peltz Beckham, míg Benny Blanco közeli barátai között találjuk Ed Sheerant és Matty Matheson sztárséfet.

Túl korán, túl sok minden kiszivárgott

A Daily Mail korábbi beszámolója szerint a pár fokozott biztonsági intézkedéseket vezetett be, miután július 14-én kiszivárogtak a ceremóniára vonatkozó tervek. „Selena esküvőjének biztonsága rendkívül fontos lesz, mert nemcsak ő közszereplő, hanem a vendégek közül is sokan azok lesznek” – nyilatkozta egy bennfentes a lapnak. A 33 éves énekesnő azt is fontolgatja, hogy teljes telefontilalmat vezet be a vendégek között. „Még nem tudja, hogy engedélyezze-e az embereknek, hogy használják a telefonukat, de szeretné, ha minden meghívott jelen lenne” – tette hozzá a forrás.