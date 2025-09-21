Titkos részletek derültek ki Selena Gomez és Benny Blanco álomesküvőjéről

A 33 éves énekes-színésznő és a 37 éves zenei producer másfél év együttjárás után decemberben jelentették be eljegyzésüket. Lapinformációk szerint Selena Gomez és Benny Blanco esküvője szeptember 27-én lesz egy Santa Barbarában található magánbirtokon.
Azt már tudni lehet, hogy a pár kibérelte az El Encanto szállodát, ahol A-listás vendégeiket elszállásolják az esküvői hétvégén. Az ötcsillagos hotel ára éjszakánként akár 3500 dollár is lehet. A ceremónia pontos helyszínét azonban a vendégekkel sem közlik előre. „Minden vendéget felvesznek és elvisznek a helyszínre anélkül, hogy előre tudnák az úti céljukat” – árulta el a forrása The Sunnak. „Mindenki annyira izgatott” – tette hozzá.
Azt még pontosan nem lehet tudni, kik szerepelnek a vendéglistán, de Selena Gomez baráti között olyan nevek szerepelnek, mint Taylor Swift és Nicola Peltz Beckham, míg Benny Blanco közeli barátai között találjuk Ed Sheerant és Matty Matheson sztárséfet.
A Daily Mail korábbi beszámolója szerint a pár fokozott biztonsági intézkedéseket vezetett be, miután július 14-én kiszivárogtak a ceremóniára vonatkozó tervek. „Selena esküvőjének biztonsága rendkívül fontos lesz, mert nemcsak ő közszereplő, hanem a vendégek közül is sokan azok lesznek” – nyilatkozta egy bennfentes a lapnak. A 33 éves énekesnő azt is fontolgatja, hogy teljes telefontilalmat vezet be a vendégek között. „Még nem tudja, hogy engedélyezze-e az embereknek, hogy használják a telefonukat, de szeretné, ha minden meghívott jelen lenne” – tette hozzá a forrás.
