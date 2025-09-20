8 gyönyörű esküvői vendégruha — Bármelyiket veszed fel, te leszel a második legszebb az őszi lakodalmakon

Bármelyik esküvői vendégruha lesz a befutó, biztos, hogy a többi vendég elismerő pillantásai közepette rophatod majd a mulatósra.

Az esküvői vendégruha kiválasztása nem kell, hogy nehéz legyen!

8 káprázatosan szép esküvői vendégruha az őszi szertartásokra

Az őszi esküvő vendégruha-kiválasztása még soha nem volt ennyire egyszerű: a boltok roskadoznak a szebbnél szebb, elegáns darabokban, amelyek azonnal meghozzák az emelkedett hangulatot.

Akár a klasszikus, akár a modern stílus kedvelője vagy, biztos, hogy találsz a kedvedre való ruhakölteményt, amiben aztán egész este felszabadultan és legfőképp csinosan mulathatsz.

Ha pedig nem szeretnéd lejárni a lábad két üzlet között, akkor kukkants rá a személyes kedvenceinkre, amelyeket gondos kezekkel válogattunk össze, csak neked!

1. Zara

Zara ruha 16 995 Ft

Már a képre ránézve is érezzük, ahogy a szatén simogat bennünket, és ahogy játékosan meglibben, akárhányszor megmozdulunk benne. Gyönyörű, elegáns, de nem túl hivalkodó – tökéletes választás!

2. Michael Kors

Michael Kors ruha 130 000 Ft

Ha jó lábaid vannak és bírod a magassarkút, semmiképp se szaladsz el ezt az elképesztően különleges, fém hatású miniruhát!

3. Mango

Mango ruha 88 000 Ft

Ez az aszimmetrikus nadrágruha annyira extra, hogy nem ígérjük, hogy ha végül ezt választod, nem lopod el a spotlightot az ifjú párról.

4. & other stories

& other stories ruha 30 000 Ft

A romantikus énedet is megmutathatod ebben a bájos fodros ruhában, ami akár egy lapos talpú balerinával is istenien mutat.

5. Wal G Tal

Wal G Tal ruha 19 990 Ft

Elképesztően kifinomult és stílusos ez a méregzöld ruha, amit csak akkor ajánlunk, ha nem szeretnéd magad rosszullétig enni töltött káposztával – de akkor viszont nagyon!

6. Reserved

Reserved ruha 15 995 Ft

Igazi diszkókirálynő lehetsz ebben a vállpántos, flitteres ruhában, úgyhogy már csak a tánctudásodat kell csiszolnod a nagy napig.

7. Next

Next ruha 41 610 Ft

Romantikus, kényelmes és visszafogott ez az almazöld ruha, amit akár egy övvel is remekül fel lehet dobni!

8. Mohito

Mohito ruha 17 995 Ft

Bájos és kényelmes ez a rózsaszín, virágos ruha, ami ráadásul nem feszül sehol sem a testedre, így ebben a darabban biztosan jól érzed majd magad.