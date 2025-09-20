Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. szept. 20., szombat Friderika

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
outfit

8 gyönyörű esküvői vendégruha — Bármelyiket veszed fel, te leszel a második legszebb az őszi lakodalmakon

Getty Images Europe - Edward Berthelot
outfit esküvő divat
Nagy Kata
2025.09.20.
Őszi lakodalomra vagy hivatalos, de fogalmad sincs, hogy mit vegyél fel? Akkor jó helyen jársz: mutatunk 8 olyan esküvői vendégruha-opciót, amelynek láttán azt kívánod majd, hogy bárcsak többen házasodnának a baráti körödből!

Bármelyik esküvői vendégruha lesz a befutó, biztos, hogy a többi vendég elismerő pillantásai közepette rophatod majd a mulatósra. 

Elegáns esküvői vendégruha egy fiatal nőn
Az esküvői vendégruha kiválasztása nem kell, hogy nehéz legyen! 
Forrás: Getty Images North America

8 káprázatosan szép esküvői vendégruha az őszi szertartásokra

Az őszi esküvő vendégruha-kiválasztása még soha nem volt ennyire egyszerű: a boltok roskadoznak a szebbnél szebb, elegáns darabokban, amelyek azonnal meghozzák az emelkedett hangulatot. 

Akár a klasszikus, akár a modern stílus kedvelője vagy, biztos, hogy találsz a kedvedre való ruhakölteményt, amiben aztán egész este felszabadultan és legfőképp csinosan mulathatsz.

 Ha pedig nem szeretnéd lejárni a lábad két üzlet között, akkor kukkants rá a személyes kedvenceinkre, amelyeket gondos kezekkel válogattunk össze, csak neked! 

1. Zara 

Zara ruha 16 995 Ft
Forrás: www.zara.com

Már a képre ránézve is érezzük, ahogy a szatén simogat bennünket, és ahogy játékosan meglibben, akárhányszor megmozdulunk benne. Gyönyörű, elegáns, de nem túl hivalkodó – tökéletes választás!

2. Michael Kors

Michael Kors ruha 130 000 Ft
Forrás: www.michaelkors.eu

Ha jó lábaid vannak és bírod a magassarkút, semmiképp se szaladsz el ezt az elképesztően különleges, fém hatású miniruhát!

3. Mango 

Mango ruha 88 000 Ft
Forrás: www.mango.com

Ez az aszimmetrikus nadrágruha annyira extra, hogy nem ígérjük, hogy ha végül ezt választod, nem lopod el a spotlightot az ifjú párról. 

4. & other stories

& other stories ruha 30 000 Ft
Forrás: www2.hm.com

A romantikus énedet is megmutathatod ebben a bájos fodros ruhában, ami akár egy lapos talpú balerinával is istenien mutat. 

5. Wal G Tal

Wal G Tal ruha 19 990 Ft
Forrás: www.zalando.hu

Elképesztően kifinomult és stílusos ez a méregzöld ruha, amit csak akkor ajánlunk, ha nem szeretnéd magad rosszullétig enni töltött káposztával – de akkor viszont nagyon!

6. Reserved

Reserved ruha 15 995 Ft
Forrás: www.reserved.com

Igazi diszkókirálynő lehetsz ebben a vállpántos, flitteres ruhában, úgyhogy már csak a tánctudásodat kell csiszolnod a nagy napig. 

7. Next

Next ruha 41 610 Ft
Forrás: www.zalando.hu

Romantikus, kényelmes és visszafogott ez az almazöld ruha, amit akár egy övvel is remekül fel lehet dobni! 

8. Mohito

Mohito ruha 17 995 Ft
Forrás: www.mohito.com

Bájos és kényelmes ez a rózsaszín, virágos ruha, ami ráadásul nem feszül sehol sem a testedre, így ebben a darabban  biztosan jól érzed majd magad. 

Titokban mondta ki a boldogító igent a népszerű magyar influenszer - Itt vannak ez első fotók

A népszerű influenszer Instagram-oldalán árulta el rajongóinak, hogy immár férjes asszony. Viszkok Fruzsi esküvői fotókat is mutatott, követői pedig azonnal elárasztották gratulációkkal.

Az igazi Ross Geller: az exbarátnője nevét mondta az oltárnál a vőlegény – VIDEÓ

Vannak olyan nézeteltérések a párkapcsolatokban, amiken túltesszük magunkat: a másik túl rendetlen, éjszakába nyúlóan játszik, vagy sosem viszi le a szemetet. Aztán van az a szitu, amikor a vőlegényed véletlen az exbarátnője nevét mondja az oltárnál és a komplett násznép szeme kigúvad azt kérdezve: most vajon mi lesz?!

Vajon mikor lesz Taylor Swift és Travis Kelce esküvője? — Bennfentes árulta el a sztárpár terveit

Augusztus 26-án jelentették be eljegyzésüket, és már a jövőt tervezik. De vajon mire készül Taylor Swift és Travis Kelce? Egy bennfentes elárulta, mikor várható a sztárpár esküvője.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu