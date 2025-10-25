Golyótea és nehézfémes ebihal: 7 agyament fogamzásgátló módszer a történelemből

Az emberek nem mindig akarták a légyottok után viselni a következményeket, csakhogy fejlett orvostudomány híján babonákra, hiedelmekre voltak kénytelenek támaszkodni. Így alakultak ki a történelem bizarr fogamzásgátló módszerei, melyekből összeszedtünk egy csokorra valót.

A történelem során számos bizarr fogamzásgátló módszer napvilágot látott.

Forrás: Digital Vision Vectors

Így védekeztek ők – 7 fogamzásgátló mód a történelemből

1. Igyuk meg a kovács vizét

Az ókori görögök számos furcsa kezelést fejlesztettek ki védekezésre, ám mind közül a kovácsvíz felhörpintése volt a legbizarrabb, egyben legveszélyesebb. Soranus, egy 2. századi nőgyógyász azt javasolta, hogy szex után a nő ugorjon hetet hátrafelé, majd igyon abból a vízből, amiben a kovács hűti a vasat. Csakhogy a víz ólomtartalma miatt hányinger, veseelégtelenség, kóma, végül halál várt a nőre.

2. Amikor az élet citromot ad…

… csinálj belőle fogamzásgátlót! A reneszánsz, valamint barokk kor kedvelt fogamzásgátló eszköze volt a citrom, amikor a légyott előtt a nő citromot helyezett fel a hüvelyébe, mintegy pesszáriumként. A héj eltorlaszolta a méhszájat, a sav pedig kiölte a spermát, szóval elméletben működhetett a módszer.

Az már teljesen más kérdés, hogy a citromsav által irritált szeméremtesttel mennyire volt élvezetes az aktus.

3. Higanyban sült ebihal

Kínában kr.u. 900 körül a sokadik látásra is meghökkentő módszert javasoltak a nem kívánt terhesség elkerülésére: 16 higanyban kisütött ebihalat kellett elfogyasztani. Abból a szempontból működőképes lehetett a módszer, hogy a nők valóban nem estek teherbe, mivel meddővé váltak, emellett súlyos szervkárosodásuk is kialakult a mérgezés miatt. Az, hogy az ebihalaknak mi volt a jelentősége, szintén homály fedi.

4. Női óvszer krokodilürülékből

Nem voltak finnyásak az ókori egyiptomiak, ha védekezésről volt szó. Noha már ismerték az óvszer korai változatát, a maximális élvezet érdekében inkább krokodilürülékből és mézből készült hüvelykúpot készítettek, mely útját állta a spermiumoknak. Arról, hogy milyen illatélményt szolgáltathatott, illetve milyen fertőzéseket lehetett így összeszedni, nem írnak a hieroglifák.