Golyótea és nehézfémes ebihal: 7 agyament fogamzásgátló módszer a történelemből

Az emberek nem mindig akarták a légyottok után viselni a következményeket, csakhogy fejlett orvostudomány híján babonákra, hiedelmekre voltak kénytelenek támaszkodni. Így alakultak ki a történelem bizarr fogamzásgátló módszerei, melyekből összeszedtünk egy csokorra valót.
Így védekeztek ők – 7 fogamzásgátló mód a történelemből
1. Igyuk meg a kovács vizét
Az ókori görögök számos furcsa kezelést fejlesztettek ki védekezésre, ám mind közül a kovácsvíz felhörpintése volt a legbizarrabb, egyben legveszélyesebb. Soranus, egy 2. századi nőgyógyász azt javasolta, hogy szex után a nő ugorjon hetet hátrafelé, majd igyon abból a vízből, amiben a kovács hűti a vasat. Csakhogy a víz ólomtartalma miatt hányinger, veseelégtelenség, kóma, végül halál várt a nőre.
2. Amikor az élet citromot ad…
… csinálj belőle fogamzásgátlót! A reneszánsz, valamint barokk kor kedvelt fogamzásgátló eszköze volt a citrom, amikor a légyott előtt a nő citromot helyezett fel a hüvelyébe, mintegy pesszáriumként. A héj eltorlaszolta a méhszájat, a sav pedig kiölte a spermát, szóval elméletben működhetett a módszer.
Az már teljesen más kérdés, hogy a citromsav által irritált szeméremtesttel mennyire volt élvezetes az aktus.
3. Higanyban sült ebihal
Kínában kr.u. 900 körül a sokadik látásra is meghökkentő módszert javasoltak a nem kívánt terhesség elkerülésére: 16 higanyban kisütött ebihalat kellett elfogyasztani. Abból a szempontból működőképes lehetett a módszer, hogy a nők valóban nem estek teherbe, mivel meddővé váltak, emellett súlyos szervkárosodásuk is kialakult a mérgezés miatt. Az, hogy az ebihalaknak mi volt a jelentősége, szintén homály fedi.
4. Női óvszer krokodilürülékből
Nem voltak finnyásak az ókori egyiptomiak, ha védekezésről volt szó. Noha már ismerték az óvszer korai változatát, a maximális élvezet érdekében inkább krokodilürülékből és mézből készült hüvelykúpot készítettek, mely útját állta a spermiumoknak. Arról, hogy milyen illatélményt szolgáltathatott, illetve milyen fertőzéseket lehetett így összeszedni, nem írnak a hieroglifák.
5. Ecetes intimzuhany
Az ókori római nők a nemi úton terjedő betegségek, valamint nem kívánt terhesség elkerülése végett az aktus után nemes egyszerűséggel ecettel kiöblítették hüvelyüket. A néphit szerint ezzel elejét vették a fertőzéseknek, megakadályozták a teherbe esést, azonban az orvostudomány fejlődése szerencsére elejét vette a hasonló módszereknek.
Ráadásul az ecet igen erős sav, mely maradandó károsodást okozhat a nyálkahártyán.
6. Fogamzásgátló amulettek
A sötét középkor babonáinak világában sokan amulettekkel igyekeztek megoldani a védekezést. Elterjedt volt a menyéthere medál, ahogy az öszvér fülzsírja, valamint egy fekete macska bal oldalából kivett csont is kedvelt eszköze volt a boszorkánydoktoroknak. Az lehetett a módszer titka, hogy az amulett viselőjét bolondnak nézték és mindenki igyekezett elkerülni.
7. Heretea
Semmit nem bíztak a véletlenre a 16. századi kanadaiak: először kiszárították, majd porították a hód heréjét és pancsolt szeszbe keverték. A módszer hatékonyságáról nem maradtak fenn feljegyzések, azonban kiindulva abból, milyen pusztító szájszaga lehetett a löttyöt felhörpintő illetőnek, valószínű, hogy el sem jutott addig, ami gyereknemzéssel fenyegetett volna.