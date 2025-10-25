Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. okt. 25., szombat Bianka, Blanka

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
védekezés

Golyótea és nehézfémes ebihal: 7 agyament fogamzásgátló módszer a történelemből

védekezés fogamzásgátlás történelem
Bába Dorottya
2025.10.25.
A hiányos orvosi ismeretek és hiedelmek egészen bizarr jelenségeket képesek generálni. Erre jó példák a történelem során alkalmazott furcsa fogamzásgátló módszerek. Az ebihal csak a jéghegy csúcsa.

Az emberek nem mindig akarták a légyottok után viselni a következményeket, csakhogy fejlett orvostudomány híján babonákra, hiedelmekre voltak kénytelenek támaszkodni. Így alakultak ki a történelem bizarr fogamzásgátló módszerei, melyekből összeszedtünk egy csokorra valót.

Fogamzásgátlók a történelemben
A történelem során számos bizarr fogamzásgátló módszer napvilágot látott.
Forrás: Digital Vision Vectors

Így védekeztek ők – 7 fogamzásgátló mód a történelemből

1. Igyuk meg a kovács vizét

Az ókori görögök számos furcsa kezelést fejlesztettek ki védekezésre, ám mind közül a kovácsvíz felhörpintése volt a legbizarrabb, egyben legveszélyesebb. Soranus, egy 2. századi nőgyógyász azt javasolta, hogy szex után a nő ugorjon hetet hátrafelé, majd igyon abból a vízből, amiben a kovács hűti a vasat. Csakhogy a víz ólomtartalma miatt hányinger, veseelégtelenség, kóma, végül halál várt a nőre.

2. Amikor az élet citromot ad…

… csinálj belőle fogamzásgátlót! A reneszánsz, valamint barokk kor kedvelt fogamzásgátló eszköze volt a citrom, amikor a légyott előtt a nő citromot helyezett fel a hüvelyébe, mintegy pesszáriumként. A héj eltorlaszolta a méhszájat, a sav pedig kiölte a spermát, szóval elméletben működhetett a módszer.

Az már teljesen más kérdés, hogy a citromsav által irritált szeméremtesttel mennyire volt élvezetes az aktus.

3. Higanyban sült ebihal

Kínában kr.u. 900 körül a sokadik látásra is meghökkentő módszert javasoltak a nem kívánt terhesség elkerülésére: 16 higanyban kisütött ebihalat kellett elfogyasztani. Abból a szempontból működőképes lehetett a módszer, hogy a nők valóban nem estek teherbe, mivel meddővé váltak, emellett súlyos szervkárosodásuk is kialakult a mérgezés miatt. Az, hogy az ebihalaknak mi volt a jelentősége, szintén homály fedi.

4. Női óvszer krokodilürülékből

Nem voltak finnyásak az ókori egyiptomiak, ha védekezésről volt szó. Noha már ismerték az óvszer korai változatát, a maximális élvezet érdekében inkább krokodilürülékből és mézből készült hüvelykúpot készítettek, mely útját állta a spermiumoknak. Arról, hogy milyen illatélményt szolgáltathatott, illetve milyen fertőzéseket lehetett így összeszedni, nem írnak a hieroglifák.

5. Ecetes intimzuhany

Az ókori római nők a nemi úton terjedő betegségek, valamint nem kívánt terhesség elkerülése végett az aktus után nemes egyszerűséggel ecettel kiöblítették hüvelyüket. A néphit szerint ezzel elejét vették a fertőzéseknek, megakadályozták a teherbe esést, azonban az orvostudomány fejlődése szerencsére elejét vette a hasonló módszereknek.

Ráadásul az ecet igen erős sav, mely maradandó károsodást okozhat a nyálkahártyán.

6. Fogamzásgátló amulettek

A sötét középkor babonáinak világában sokan amulettekkel igyekeztek megoldani a védekezést. Elterjedt volt a menyéthere medál, ahogy az öszvér fülzsírja, valamint egy fekete macska bal oldalából kivett csont is kedvelt eszköze volt a boszorkánydoktoroknak. Az lehetett a módszer titka, hogy az amulett viselőjét bolondnak nézték és mindenki igyekezett elkerülni.

7. Heretea

Semmit nem bíztak a véletlenre a 16. századi kanadaiak: először kiszárították, majd porították a hód heréjét és pancsolt szeszbe keverték. A módszer hatékonyságáról nem maradtak fenn feljegyzések, azonban kiindulva abból, milyen pusztító szájszaga lehetett a löttyöt felhörpintő illetőnek, valószínű, hogy el sem jutott addig, ami gyereknemzéssel fenyegetett volna.

5 bizarr terhességi teszt a történelemből: Hippokratész szeleitől a hagymáig

Ugyan a várandósság megléte vagy nemléte legrosszabb esetben kilenc hónap után kiderült, a múltban nem mindig volt idő várni. Az évezredek alatt módfelett bizarr terhességi tesztekkel próbálkoztak.

5 dolog, amit sose mondj egy 40 feletti nőnek, ha kedves az életed

Akaratodon kívül is megbánthatsz egy 40 feletti nőt, ha ezeket mondod neki.

Förtelmes női szokások hancúr közben, amiktől a pasik azonnal 6 órát mutatnak

Igen, néha mi magunk vagyunk a kiábrándító tényező az intim együttlét közben.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu