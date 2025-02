Magányosan, elmegyógyintézetben halt meg Amerika első szupermodellje – Audrey Munson megrázó élete

Kevesen gondolnák, de szupermodellek már az 1910-es években is léteztek. Az első sztárolt modell, Audrey Munson karrierje épp ebben az időszakban tündökölt. Élete azonban hamar tragikus fordulatot vett, de a művészet révén a mai napig köztünk él.

Audrey Munson volt a világ első szupermodellje, akit számos festő, fotós és szobrász örökített meg.

Forrás: Getty Images/Miss Audrey Munson

Minden a Broadwayn kezdődött

Nem voltak zökkenőmentesek a kezdetek, az 1891-ben született Audrey Munson számára, akinek szülei 8 éves korában elváltak, utána édesanyjával New Yorkba költöztek. Anyja pedig hamar felfedezte lánya szépségében rejlő lehetőségeket.

17 évesen debütált a Broadwayn, ahol egy Felix Benedict Herzog nevű fotóművész hamar felfigyelt rá és bevezette a művészi körökbe.

A világ Audrey Munson lábai előtt hever

Csakhamar keresett modell lett, nem csupán fotósoknak, de festőknek, szobrászoknak, de még egy kárpitszövőnek is modellt állt. Leghíresebb róla mintázott szobrok ma is megtekinthetők a New York-i közkönyvtárban, a Central Parkban, a David N. Dinkins önkormányzati épületén, illetve az Ötödik sugárúton. Emiatt kapta meg az igen találó Miss Manhattan becenevet, de világkiállításokon is róla mintázott szobrok tömegei tűntek fel.

Pár évig a filmiparban is kipróbálta magát és feltűnt három némafilmben, ahol önmagát alakította. Ezek az Inspiration (1915), Purity (1916), The Girl o’Dreams (1918), valamint ő írta az 1921-es Heedless Moths c. film forgatókönyvét.

Purity c. filmjével történelmet írt, mivel ez volt az első nem pornográf film, amiben meztelen jelenet volt. (Ironikus, hogy az adott film épp egy pornográf gyűjteményből került elő 1993-ban)

Szupermodell, a munkajogok élharcosa

Audrey Munson több volt, mint mezei modell, ugyanis a munkásjogok és női egyenlőség elszánt harcosa volt. Úgy gondolta, hogy a modellek és művészek egyenrangú munkatársak, akik ugyanolyan fizetést érdemelnek. Még az Art Workers' Club for Women nevű modell-szakszervezetnek is tagja volt.

Az első szupermodell emlékét számos szobor és műemlék őrzi napjainkban.

Forrás: Getty Images/Maine Monument Unveiled

Miss Manhattan a botrányok árnyékában

A hamar jött siker nem tartott sokáig, Audrey Munson élete hamar pokollá változott. Szépsége miatt férfiak tömegei ostromolták, egy ideig a tehetős Hermann Oelrich-szel randizgatott, de karrierjét egy másik férfi törte derékba.

Főbérlőjük, aki a szupermodell megszállottja volt, vascsővel verte agyon feleségét, a közvélemény pedig Munsont hibáztatta.

A botrány után sehol sem kapott munkát, így egy ideig anyja tartotta el házalóügynöki fizetéséből. 1921-ben neve alatt jelentek meg cikkek a Hearst’s Sunday magazin hasábjain modell-anekdotáival, de hamar kiderült, hogy a cikkeket valójában nem ő, hanem egy másik újságíró írta. Egy ízben átverték egy filmszereppel, később egy újság segítségével akart férjet találni, azonban végül elállt a házasságtól.