Az új pasid lehet, hogy hoboszexuális? Nem az együttlétek miatt kell aggódnod, a lakásodat féltsd

átverés szerelem kapcsolat
Tóth Hédi
2025.10.16.
Mióta világ a világ létezett a jelenség, de mostanában egyre felkapottabb az elnevezés: hoboszexuális. A közösségimédia-felületeken az utóbbi időben egyre többen mesélik el, miként hálózta be őket egy hoboszexuális férfi, és sodorta őket az érzelmi kihasználás mellett anyagilag is veszélybe. Hogy megóvhasd magad egy ilyen csalótól, mutatjuk főbb jellemzőiket.

Ha valaki hoboszexuális, általában nem dicsekszik vele, sőt jó eséllyel azon van, hogy mindenki előtt titkolja. Ettől még a trend szerint egyre többen vannak, és ennek vajmi kevés köze van a szexhez, inkább arról szól, hogy sokan egyszerűbben szeretnének lakáshoz jutni.

A hoboszexuális a lakhatásra hajt, miközben ámít.
Forrás: Shutterstock

Vigyázz, ha lakásvadász csaló hálójába kerültél, ő a hoboszexuális!

A „hoboszexuális” egy viszonylag új keletű amerikai szleng, amely a „csavargó” és a „szexuális” szavak összetétele. Az 1970-es évek végén, a 80-as évek elején vált ismertté a randikultúrában, amikor egyre több hajléktalansággal küzdő férfi és nő kezdte a jómódú, vagy legalábbis lakással, jövedelemmel rendelkező, társra, szerelemre vágyó egyedülállókat behálózni. 
A „hoboszexuális” kifejezés az utóbbi időben vált egyre gyakrabban használt címkévé, annak köszönhetően, hogy a TikTokon, a YouTube-on és az Instagramon egyre több tartalomkészítő osztja meg tapasztalatait arról, hogy milyen módon használta ki őt egy lakásvadász aranyásó, és milyen átverésben volt része.  

A hoboszexuális olyan személy, aki anyagi haszonszerzés céljából létesít romantikus kapcsolatokat, szerelmet színlel lakhatási gondjainak megoldásáért. A hoboszexuális úgy érzi, jogosult a partnere otthonára, jövedelmére és támogatására – anélkül, hogy bármit is adna cserébe, azon kívül, hogy „megtisztel” a jelenlétével, esetleg „természetben" fizet, kedvességével bájol el.

Az utóbbi időkben érzelmi csaló férfiakat emlegetnek e kifejezéssel, de nők is behálózhatnak férfiakat pusztán anyagi haszonszerzés céljából, lakásproblémájuk miatt. Mióta világ a világ létezik ez a típusú férfi: régebben aranyásónak, kalandornak, házasságszédelgőnek, az 1900-as években selyemfiúnak, azelőtt dandynek nevezték őket. Az 1800-as évek előtt talán kevésbé létezett ez a jelenség, hiszen valamennyi házasság érdekkapcsolat volt, a paraszttól a nagyúrig mindenki a föld, cím és vagyonszerzés eszközeként kezelte nő és férfi egybekelését. 

Onnantól fogva, hogy szerelemből, szabadon létesítünk párkapcsolatot, ütötte fel a fejét az érzelmi megtévesztés, manipuláció, szerelmi ámítás jelensége, azóta léteznek hoboszexuálisok is. Nem is komolyabb vagyon lenyúlása a cél a szerelmi hazugság révén, hanem szimplán be akar költözni a másik lakásába,  emiatt megy bele ilyen játszmákba. 

Nagyvárosi jelenség hogy, a lakásárak és albérleti díjak miatt a szülői fészekben lehető legtovább maradók mellett a hoboszexuálisok újra megjelentek. Sokszor váláskárosultak válnak ilyen lakásvadásszá, de ismert férfi típus az is, aki már fiatalon is a munka helyett a nő kihasználásából akar megélni. 

A hoboszexuális úgy érzi, jogosult a partnere otthonára, szexxel fizet, kedvességével bájol el.
Forrás: Shutterstock

Mik az árulkodó jelek, hogy hoboszexuálissal van dolgod?  

A szakemberek szerint, ha az alábbi jeleket tapasztalod a kapcsolatodban, érdemes gyanakodnod, hogy egy hoboszexuálist engedtél be az életedbe: 

1. A személyes felelősségek kerülése és motivációhiány 

Egy fontos figyelmeztető jel, ha valaki következetesen kerüli a személyes felelősségvállalást, vagy nem mutat motivációt a helyzetének javítására – például nem tart fenn állandó munkahelyet, vagy általánosságban nem mutat törekvést az előrelépésre.

2. A partnered ritkán segít anyagilag 

Az is feltűnő, hogy bár a kapcsolat gyorsan elmélyül, és a partnered gyengéd érzelmeket fejez ki, ritkán járul hozzá pénzügyileg a közös élethez, vagy nem segít a házimunkában. Ez a viselkedés arra utalhat, hogy inkább a te erőforrásaidat használja, és nem egy kiegyensúlyozott, kölcsönös kapcsolat kiépítése a célja. 

3. Túl gyorsan haladnak a dolgok

Légy óvatos azokkal a kapcsolatokkal, amelyek rémisztően gyors ütemben haladnak előre — például korai szerelmi vallomásokkal vagy nyomással a gyors összeköltözésre. Ez a hirtelen tempó gyakran egy taktika, amelynek célja, hogy elrejtse a valódi szándékot: lakóhelyet találni, nem pedig mély, őszinte kapcsolatot építeni.

