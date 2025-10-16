Az új pasid lehet, hogy hoboszexuális? Nem az együttlétek miatt kell aggódnod, a lakásodat féltsd

Ha valaki hoboszexuális, általában nem dicsekszik vele, sőt jó eséllyel azon van, hogy mindenki előtt titkolja. Ettől még a trend szerint egyre többen vannak, és ennek vajmi kevés köze van a szexhez, inkább arról szól, hogy sokan egyszerűbben szeretnének lakáshoz jutni.

A hoboszexuális a lakhatásra hajt, miközben ámít.

Forrás: Shutterstock

Vigyázz, ha lakásvadász csaló hálójába kerültél, ő a hoboszexuális!

A „hoboszexuális” egy viszonylag új keletű amerikai szleng, amely a „csavargó” és a „szexuális” szavak összetétele. Az 1970-es évek végén, a 80-as évek elején vált ismertté a randikultúrában, amikor egyre több hajléktalansággal küzdő férfi és nő kezdte a jómódú, vagy legalábbis lakással, jövedelemmel rendelkező, társra, szerelemre vágyó egyedülállókat behálózni.

A „hoboszexuális” kifejezés az utóbbi időben vált egyre gyakrabban használt címkévé, annak köszönhetően, hogy a TikTokon, a YouTube-on és az Instagramon egyre több tartalomkészítő osztja meg tapasztalatait arról, hogy milyen módon használta ki őt egy lakásvadász aranyásó, és milyen átverésben volt része.

A hoboszexuális olyan személy, aki anyagi haszonszerzés céljából létesít romantikus kapcsolatokat, szerelmet színlel lakhatási gondjainak megoldásáért. A hoboszexuális úgy érzi, jogosult a partnere otthonára, jövedelmére és támogatására – anélkül, hogy bármit is adna cserébe, azon kívül, hogy „megtisztel” a jelenlétével, esetleg „természetben" fizet, kedvességével bájol el.

Az utóbbi időkben érzelmi csaló férfiakat emlegetnek e kifejezéssel, de nők is behálózhatnak férfiakat pusztán anyagi haszonszerzés céljából, lakásproblémájuk miatt. Mióta világ a világ létezik ez a típusú férfi: régebben aranyásónak, kalandornak, házasságszédelgőnek, az 1900-as években selyemfiúnak, azelőtt dandynek nevezték őket. Az 1800-as évek előtt talán kevésbé létezett ez a jelenség, hiszen valamennyi házasság érdekkapcsolat volt, a paraszttól a nagyúrig mindenki a föld, cím és vagyonszerzés eszközeként kezelte nő és férfi egybekelését.

Onnantól fogva, hogy szerelemből, szabadon létesítünk párkapcsolatot, ütötte fel a fejét az érzelmi megtévesztés, manipuláció, szerelmi ámítás jelensége, azóta léteznek hoboszexuálisok is. Nem is komolyabb vagyon lenyúlása a cél a szerelmi hazugság révén, hanem szimplán be akar költözni a másik lakásába, emiatt megy bele ilyen játszmákba.

Nagyvárosi jelenség hogy, a lakásárak és albérleti díjak miatt a szülői fészekben lehető legtovább maradók mellett a hoboszexuálisok újra megjelentek. Sokszor váláskárosultak válnak ilyen lakásvadásszá, de ismert férfi típus az is, aki már fiatalon is a munka helyett a nő kihasználásából akar megélni.