5 jel, amely azt mutatja, hogy a pasid nem érdemel meg téged

Van az úgy, hogy egy párkapcsolat nem adja meg a felhőtlen boldogság érzését, és nem, nem arról van szó, hogy minden percnek tökéletesnek kell lennie. De ha úgy érzed, hogy valami nem oké, ha valami belülről azt súgja, hogy többet érdemelsz, akkor lehet, hogy ideje jobban odafigyelned az apró jelekre, amelyek egyébként nem is olyan aprók, viszont annál beszédesebbek. Mert egy egészséges kapcsolatban nem kell minden nap azon agyalni, hogy vajon szeret-e még a másik vagy hogy csak kényelemből, megszokásból van-e veled. Most eláruljuk, melyik az 5 legbeszédesebb jel, ami ha fennáll, ideje továbblépned.

Vannak jelei, ha egy férfi nem érdemel meg téged

Forrás: Shutterstock

5 beszédes jel, hogy a pasid nem érdemel meg

Lássuk, miből veheted észre, ha nem becsül meg a párod!

1. Soha nem kér bocsánatot, még akkor sem, ha nyilvánvalóan hibázott

Ismered azt az érzést, amikor valaki elront valamit, te már majdnem robbansz, de ő csak vállat von, és annyit mond, hogy te reagálod túl? Ez az egyik legaljasabb dolog, amit egy kapcsolatban tehetnek veled. Ha a pasid képtelen belátni, hogy hibázott, és soha nem mondja ki a bűvös szót, hogy bocsánat, akkor ott nem tiszteletről, hanem egóról beszélünk. És nem a jó értelemben. Egy normális kapcsolatban mindkét fél hibázik, de ha ő sosem ismeri el, akkor mindig te leszel a túlérzékeny, a hisztis, a drámakirálynő. Pedig nem vagy az, csak van önérzeted, és ez nagyon is rendben van.

2. Lenéz másokat, pletykál, ítélkezik

Ha valaki állandóan másokon csámcsog, kritizál, cinikus megjegyzéseket tesz mások kinézetére, stílusára, döntéseire, az előbb-utóbb rád is sort fog keríteni. Lehet, hogy most még csak a barátnőidnek szól be, de holnap már rajtad lesz a sor. Ha valaki mindig más hibáit keresi, az általában saját bizonytalanságát próbálja leplezni. De neked nem az a dolgod, hogy valaki más önbizalomhiányának hordozója legyél. Egy igazi partner felemel téged, nem lehúz.

3. Csak akkor kedves, ha akar valamit

Van az a férfitípus, aki akkor kezd hízelegni, bókolni, extrán figyelmes lenni, ha valamit el akar érni. Egy kis szívesség, egy pénzkölcsön, vagy mondjuk hogy elnézd, hogy megint eltűnt három napra. Ha a pasid csak akkor figyel rád, ha épp szüksége van valamire, az nem törődés, az manipuláció. Egy párkapcsolat nem lehet alku tárgya, ahol a kedvességet cserébe kapod. Ha a hétköznapokban nem vagy fontos neki, akkor ne legyél fontos neki akkor sem, amikor unatkozik vagy épp semmi más dolga nincs.