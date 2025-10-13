Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. okt. 13., hétfő Ede, Kálmán

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

HUNGARIKUM katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
szakítás

5 jel, amely azt mutatja, hogy a pasid nem érdemel meg téged

Shutterstock - Photoroyalty
szakítás párkapcsolat szerelem
Life.hu
2025.10.13.
Ha úgy érzed, valami nem oké a kapcsolatoddal vagy mástól hallod ezt, talán érdemes elgondolkodnod rajta. Az alábbi 5 jel mindennél jobban megmutatja, hogy a dolgok nem a jó irányba haladnak, és a pasid egyértelműen nem érdemel meg téged.

Van az úgy, hogy egy párkapcsolat nem adja meg a felhőtlen boldogság érzését, és nem, nem arról van szó, hogy minden percnek tökéletesnek kell lennie. De ha úgy érzed, hogy valami nem oké, ha valami belülről azt súgja, hogy többet érdemelsz, akkor lehet, hogy ideje jobban odafigyelned az apró jelekre, amelyek egyébként nem is olyan aprók, viszont annál beszédesebbek. Mert egy egészséges kapcsolatban nem kell minden nap azon agyalni, hogy vajon szeret-e még a másik vagy hogy csak kényelemből, megszokásból van-e veled. Most eláruljuk, melyik az 5 legbeszédesebb jel, ami ha fennáll, ideje továbblépned. 

5 jel, a pasi nem érdemel meg
Vannak jelei, ha egy férfi nem érdemel meg téged
Forrás: Shutterstock

5 beszédes jel, hogy a pasid nem érdemel meg

Lássuk, miből veheted észre, ha nem becsül meg a párod!

1. Soha nem kér bocsánatot, még akkor sem, ha nyilvánvalóan hibázott

Ismered azt az érzést, amikor valaki elront valamit, te már majdnem robbansz, de ő csak vállat von, és annyit mond, hogy te reagálod túl? Ez az egyik legaljasabb dolog, amit egy kapcsolatban tehetnek veled. Ha a pasid képtelen belátni, hogy hibázott, és soha nem mondja ki a bűvös szót, hogy bocsánat, akkor ott nem tiszteletről, hanem egóról beszélünk. És nem a jó értelemben. Egy normális kapcsolatban mindkét fél hibázik, de ha ő sosem ismeri el, akkor mindig te leszel a túlérzékeny, a hisztis, a drámakirálynő. Pedig nem vagy az, csak van önérzeted, és ez nagyon is rendben van.

2. Lenéz másokat, pletykál, ítélkezik

Ha valaki állandóan másokon csámcsog, kritizál, cinikus megjegyzéseket tesz mások kinézetére, stílusára, döntéseire, az előbb-utóbb rád is sort fog keríteni. Lehet, hogy most még csak a barátnőidnek szól be, de holnap már rajtad lesz a sor. Ha valaki mindig más hibáit keresi, az általában saját bizonytalanságát próbálja leplezni. De neked nem az a dolgod, hogy valaki más önbizalomhiányának hordozója legyél. Egy igazi partner felemel téged, nem lehúz.

3. Csak akkor kedves, ha akar valamit

Van az a férfitípus, aki akkor kezd hízelegni, bókolni, extrán figyelmes lenni, ha valamit el akar érni. Egy kis szívesség, egy pénzkölcsön, vagy mondjuk hogy elnézd, hogy megint eltűnt három napra. Ha a pasid csak akkor figyel rád, ha épp szüksége van valamire, az nem törődés, az manipuláció. Egy párkapcsolat nem lehet alku tárgya, ahol a kedvességet cserébe kapod. Ha a hétköznapokban nem vagy fontos neki, akkor ne legyél fontos neki akkor sem, amikor unatkozik vagy épp semmi más dolga nincs.

4. Soha nem kérdez rólad és nem is figyel rád igazán

Ez az a tipikus helyzet, amikor egy hosszú nap után mesélni szeretnél, de ő vagy a telefonját nyomkodja, vagy egy szó után közbevág és magáról kezd beszélni. Ha soha nem kérdez arról, hogy vagy, mi bánt, minek örülsz vagy miért vagy rossz passzban, az azt jelenti, hogy egyszerűen nem érdeklik az érzéseid. Egy kapcsolatban a figyelem nem luxus, hanem alap. Nem kell minden nap hosszú, drámai beszélgetéseket folytatni, de ha soha nem jön tőle egy egyszerű kérdés sem, az azt mutatja, hogy te háttérzaj vagy az életében, nem társ.

5. Te vagy a hibás minden problémában

Ha mindig minden a te hibád, az egy óriási vészcsengő. A bűntudatkeltés és hibáztatás egy klasszikus eszköze azoknak, akik el akarják terelni a figyelmet a saját hiányosságaikról. Ha úgy érzed, hogy egy vitában soha nincs igazad, mert te mindig túlzol szerinte, sosem lehet igazad, az az ő egójáról és éretlenségéről árulkodik.

Kudarcra vannak ítélve azok a párok, akik online ismerkedtek meg? A kutatók most lerántják a leplet

Szingli vagy és szeretnél kapcsolatot? A kutatók érdekes felfedezést tettek az online ismerkedésről.

A 8 leggyakoribb tévhit, ami a férfiak fejében él a nőkről

...és mind alaptalan marhaság.

6 ok, amiért már az első randin kérdezd meg, hogyan szakított az exével

Egyetlen kérdés elég az exéről, hogy lásd, mennyire párkapcsolat-kompatibilis.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu