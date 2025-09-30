Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. szept. 30., kedd Jeromos

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
szerelem

6 biztos jel, hogy te vagy az a nő, akinek a pasi nem tud ellenállni

szerelem vonzalom jelek
Pópity Balázs
2025.09.30.
Ne csapd be magad! Nem a sminked vagy a ruhád tesz ellenállhatatlanná, hanem az, amilyen hatást gyakorolsz a pasikra. Ha egy férfi nem tud szabadulni tőled, annak jól érzékelhető jelei vannak — a gesztusai árulják el, mit érez irántad.

Mondják, hogy a férfiak egyszerű lények. Elég, ha jó a kaja, hideg a sör, már kész is a boldogság. Ez igaz is lehet – egészen addig, amíg nem találkoznak azzal a nővel, aki valamiért minden eddigi szabályt felülír bennük. Íme 6 jel, amiért egy pasi ellenállhatatlannak tart.

a vonzalom jelei
A vonzódás egyértelmű jelei a tettekben mutatkoznak meg.
Forrás: Shutterstock

1. jel: Folyton téged keres — testileg-lelkileg vonzódik hozzád

Nem arról van szó, hogy folyton rád ír, hanem arról, hogy keresi az utat hozzád: beszélgetést kezdeményez, találkozót szervez, vagy egyszerűen csak ott akar lenni, ahol te vagy. Ez azért árulkodó, mert a férfiak az idejüket nem szeretik pazarolni – ha veled tölti, az befektetés.

2. jel: Figyel a részletekre — amelyeket más elfelejt

Emlékszik, melyik filmnél bőgted el magad vagy hogy a pizzán utálod a kukoricát. Ezek mind annak a jelei, hogy érzelmileg is képes kapcsolódni. A részletek megjegyzése annak a bizonyítéka, hogy fontos vagy számára.

3. jel: Megnyílik előtted – és ez nagy szó

Egy férfi, aki mer előtted beszélni a félelmeiről, a gyerekkori sztorijairól vagy arról, hogy miben érzi magát gyengének, valójában azért tárja fel a sebezhetőségeit, mert azt gondolja, hogy nem akarsz neki ártani. Nem azért, mert szeretne sebezhető lenni, hanem mert melletted biztonságban érzi magát. Ez a fajta bizalom ritka, és ha megadja, az komoly vonzalmat jelent.

4. jel: Megérint – apró mozdulatokban is

Az érintés a legegyszerűbb, legőszintébb nyelv. Ha a keze gyakran ér hozzád „véletlenül”, vagy egy picit mindig tovább marad egy-egy ölelésben, mint kéne, az a test tudatalatti üzenete: közel akar lenni hozzád. És nem, ez nem szokásos haveri gesztus.

5. jel: Időt szakít rád – bármennyire is elfoglalt

A „nincs időm” kifogás a legtöbbször azt jelenti, hogy valaki más fontosabb. Ha viszont ő a legzsúfoltabb napján is keresi a lehetőséget, hogy felhívhasson és hallhassa a hangodat, egyértelmű: te vagy a prioritás

6. jel: Másképp néz rád – és ezt te is érzed

Az a pillantás, amit nem tud elrejteni. Nem a klasszikus „tetszel” nézés, hanem az, amiben érződik, hogy vágyik rád és fél attól, hogy elveszíthet. Ez az a fajta tekintet, amiből már mind ketten tudjátok: a fickót már a szívébe zárt.

Ha a fenti hat jelből akár csak hármat is látsz rajta, akkor biztos lehetsz benne: te vagy az a nő, akihez újra és újra vissza fog találni – és vele esélyed van a szerelemre.

Emma Heming meglepő vallomása: így hatott a szerelmi életükre Bruce Willis demenciája

Emma Heming és a Die Hard-filmek sztárjának szerelme 18 évvel ezelőtt kezdődött. Azóta született két gyerekük, és kiderült, hogy Bruce Willis frontotemporális demenciával küzd. A modell elárulta, hogyan hatott a szerelmi életükre a sztár betegsége.

Az AI szerint ez az 5 leggázabb szakítós duma – PTSD-nk lett az olvasásától

Ezerszer hallott közhelyek, amiket bár ne mondtak volna inkább. A randiguruként is tevékenykedő AI összesszedte a legrosszabb szakítós szövegeket.

Emma Heming meglepő vallomása: így hatott a szerelmi életükre Bruce Willis demenciája

Emma Heming és a Die Hard-filmek sztárjának szerelme 18 évvel ezelőtt kezdődött. Azóta született két gyerekük, és kiderült, hogy Bruce Willis frontotemporális demenciával küzd. A modell elárulta, hogyan hatott a szerelmi életükre a sztár betegsége.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu