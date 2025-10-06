Randikalauz a horoszkópod szerint – így találhatsz hozzád illő partnert

Hiszünk benne vagy sem, a horoszkópok sok esetben megjósolják a hetünket vagy a hangulatunkat. Néhányan csillagászatilag tökéletes partnerek számunkra, míg mások csak idegesítenek már pár perc után is.

A horoszkóp és a csillagjegyek abban is segítenek, kivel érdemes elmenni egy randira

Forrás: Moment RF

A csillagjegyek meghatározhatják, hogy ki az igazi

Bak (december 22. – január 19.)

A Bak nők céltudatosak és talpraesettek, számukra a stabilitás és a megbízhatóság mindennél fontosabb. A Bika és a Szűz férfiak remekül illenek hozzájuk, hiszen hasonló értékeket képviselnek, és könnyen megtalálják velük az összhangot. Ha azonban valaki túl impulzív, az nem tetszik nekik annyira – és ha még késik is, a Bak nem habozik: a tőle kapott ajándékok mehetnek a kukába, a következő randit pedig inkább elfelejti.

Vízöntő (január 20. – február 18.)

A kreativitás, az egyediség és a kalandvágy hajtja a Vízöntőket, ezért pontosan ilyen férfira is van szükségük. Az Ikrek és a Nyilas minden különcségét imád, ezért jól kijönnek a Vízöntőkkel. Az unalmas pasik a Vízöntő nőknél azonnal kiesnek a pixisből. Ha reggel a Vízöntő kitalálja, hogy este már egy koncerten akar lenni pár országgal arrébb, akkor nem habozik, azonnal indul.

Halak (február 19. – március 20.)

A Halak igazi álmodozó, érzékeny lelkű jegy, akinek a szíve pillanatok alatt összetörhet. Számukra a vízjegyű partnerek – például a Rák vagy a Skorpió – jelenthetik az ideális társat, hiszen az érzelmi hullámvasút számukra nem teher, hanem izgalmas utazás. A túlzottan logikus, ridegebb embereket viszont jobb, ha kerülik, mert ha megbántják őket, könnyen előkerül a puha pléd, indul a Titanic, és elfogy a ház összes zsebkendője.

Kos (március 21. – április 19.)

A Kos jegy szülötteit a tűz és a lendület határozza meg, ezért olyan partner illik hozzájuk, aki nem fél a kezdeményezéstől, és bírja a tempójukat. A lassú, bizonytalan vagy túl érzelgős emberek hamar az idegeikre mennek – a szenvedélyes, kalandvágyó Nyilas viszont tökéletes választás lehet számukra. A Kos számára egy első randi is lehet extrém élmény, akár tandemugrás formájában, és ha a partner nem tud lépést tartani vele, könnyen úgy érezheti magát, mint egy teknős, aki épp megpróbálja lefutni a maratont.