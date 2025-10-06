Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Randikalauz a horoszkópod szerint – így találhatsz hozzád illő partnert

párkapcsolat csillagjegy horoszkóp szerelem
Gyüre Bernadett
2025.10.06.
A randizás kiszámíthatatlan, fogalmunk sincs, hogy alakulnak majd a dolgok, hogy kivel alkotnánk jó párost. Most elmondunk egy titkot: nem a véletlenen múlik, hogy megtaláljuk-e a hozzánk illő párt, a csillagjegyeknek ehhez több közük lehet. Figyelj, mert most megmutatjuk, kivel érdemes randizni és ki marad a barátzónában!

Hiszünk benne vagy sem, a horoszkópok sok esetben megjósolják a hetünket vagy a hangulatunkat. Néhányan csillagászatilag tökéletes partnerek számunkra, míg mások csak idegesítenek már pár perc után is.

A csillagjegyek meghatározhatják, hogy ki az igazi

Bak (december 22. – január 19.)

A Bak nők céltudatosak és talpraesettek, számukra a stabilitás és a megbízhatóság mindennél fontosabb. A Bika és a Szűz férfiak remekül illenek hozzájuk, hiszen hasonló értékeket képviselnek, és könnyen megtalálják velük az összhangot. Ha azonban valaki túl impulzív, az nem tetszik nekik annyira – és ha még késik is, a Bak nem habozik: a tőle kapott ajándékok mehetnek a kukába, a következő randit pedig inkább elfelejti.

Vízöntő (január 20. – február 18.)

A kreativitás, az egyediség és a kalandvágy hajtja a Vízöntőket, ezért pontosan ilyen férfira is van szükségük. Az Ikrek és a Nyilas minden különcségét imád, ezért jól kijönnek a Vízöntőkkel. Az unalmas pasik a Vízöntő nőknél azonnal kiesnek a pixisből. Ha reggel a Vízöntő kitalálja, hogy este már egy koncerten akar lenni pár országgal arrébb, akkor nem habozik, azonnal indul. 

Halak (február 19. – március 20.)

A Halak igazi álmodozó, érzékeny lelkű jegy, akinek a szíve pillanatok alatt összetörhet. Számukra a vízjegyű partnerek – például a Rák vagy a Skorpió – jelenthetik az ideális társat, hiszen az érzelmi hullámvasút számukra nem teher, hanem izgalmas utazás. A túlzottan logikus, ridegebb embereket viszont jobb, ha kerülik, mert ha megbántják őket, könnyen előkerül a puha pléd, indul a Titanic, és elfogy a ház összes zsebkendője.

Kos (március 21. – április 19.)

A Kos jegy szülötteit a tűz és a lendület határozza meg, ezért olyan partner illik hozzájuk, aki nem fél a kezdeményezéstől, és bírja a tempójukat. A lassú, bizonytalan vagy túl érzelgős emberek hamar az idegeikre mennek – a szenvedélyes, kalandvágyó Nyilas viszont tökéletes választás lehet számukra. A Kos számára egy első randi is lehet extrém élmény, akár tandemugrás formájában, és ha a partner nem tud lépést tartani vele, könnyen úgy érezheti magát, mint egy teknős, aki épp megpróbálja lefutni a maratont.

Bika (április 20. – május 20.)

A Bika jegy szülöttei a stabilitás igazi királynői: szeretik a jó ételeket, a kényelmet és a finom luxust. Számukra az ideális randipartner a romantikus Rák vagy a nyugodt Bak, akik számára nem jelent problémát, hogy a hétvégét a kanapén kell tölteniük.

Ikrek (május 21. – június 20.)

Az Ikrek jegy szülöttei számára az intelligencia és a szellemi kihívás elengedhetetlen egy kapcsolatban. A Nyilas és a Vízöntő mellett biztosan nem unatkoznak, sőt, talán még azt is értékelik, ha egyszerre három különböző témáról folyik a beszélgetés. Az Ikreknek egyértelműen olyan partnerre van szükségük, akivel bármiről – a tudományos kérdésektől a popkultúráig – el lehet beszélgetni, és aki még az összes Kardashian nevét is ismeri.

Rák (június 21. – július 22.)

A Rák jegy szülöttei a zodiákus legérzékenyebb és legérzelmesebb alakjai, akik képesek azon is sírni, ha a párjuk félreérti őket. Számukra a Skorpió, a Halak és a Bika lehetnek az ideális társak, hiszen ők azok, akik igazán értékelik a gyengédséget és a romantikus gesztusokat. A férfiak pedig jobban teszik, ha vigyáznak a szavakkal – egy megbántott Rák könnyei felérnek egy hollywoodi dráma legmeghatóbb jelenetével.

Oroszlán (július 23. – augusztus 22.)

Az Oroszlán jegy szülöttei főszereplő típusok: számukra az élet maga a színpad. Olyan partner illik hozzájuk, mint a Kos vagy a Nyilas, akik tele vannak életkedvvel, humorral és izgalommal. Az unalmas férfiakat érdemes messziről elkerülniük.

Szűz (augusztus 23. – szeptember 22.)

A Szűz jegy szülöttei a részletek igazi mesterei: szeretik a rendszert, a logikát és a tisztaságot – néha talán túlságosan is. Ha szeretnék elkerülni a kaotikus, kiszámíthatatlan randikat, érdemes a Bika vagy a Bak férfiak között keresgélniük, hiszen velük valóban stabil és hosszú távú kapcsolatot építhetnek.

Mérleg (szeptember 23. – október 22.)

A Mérleg jegy szülöttei a harmónia és a stílus megtestesítői – számukra egy randi sosem csak egy találkozó, hanem igazi esemény. Olyan partner illik hozzájuk, aki érti és érzi a finom különbséget a pezsgő és a prosecco között, és értékeli az eleganciát. Ha pedig vidám, könnyed találkára vágynak, az Oroszlán vagy az Ikrek tökéletes választás lehet számukra.

Skorpió (október 23. – november 21.)

A Skorpiók rajonganak a mély beszélgetésekért és a szenvedélyért, ezért gyakran titokzatosnak tűnnek. A Rák és a Bika férfiakkal garantált a kémia, hiszen ők képesek lépést tartani a Skorpió érzelmi mélységével. Ha azonban az első találkozó tizenötödik percében kiderül, hogy nincs meg az összhang, a Skorpió gondolkodás nélkül továbbáll.

Nyilas (november 22. – december 21.)

A Nyilasok igazi kalandvágyó, életvidám személyiségek, akik imádják a spontaneitást és képesek órákon át lelkesen beszélni a semmiről is. Számukra a felszabadult, nevetéssel teli randik jelentik az igazi élményt – ebben az Ikrek és a Kos lehet a legjobb partnerük. Arra azonban érdemes odafigyelniük, hogy ne legyenek túl szigorúak, mert a lazaság sokszor több boldogságot hoz, mint a tökéletesség hajszolása.

 

