Szerelem első stresszre — A férfiak a hormonjaikat felkavaró nőkbe szeretnek bele

A szerelembeesés és a romantikus kapcsolatok kialakulása nemcsak a fizikai vonzalmon múlik, hanem az agy és a hormonok működésén is. Leegyszerűsítve, amikor egy pár szerelembe esik, a nők az oxitocin, a férfiak pedig a vazopresszin révén kötődnek egymáshoz. Egyszerűen fogalmazva: az oxitocin a béke hormonja, a vazopresszin pedig a stressz hormonja. Lehet, hogy a férfiak a stresszhelyzetet okozó nőkbe esnek bele?

Így hat a stressz a szerelemre

Forrás: Digital Vision

A férfiszerelem titka a stressz

Nőként, amikor el akarjuk nyerni egy férfi szívét, gyakran a gondoskodásra, az odafigyelésre koncentrálunk, tudat alatt így akarjuk elérni, hogy beinduljon a férfi oxitocintermelése. Azonban a férfiak máshogy működnek, mint mi, és máshogyan esnek szerelembe. Ha azt szeretnéd, hogy kötődjön hozzád vagy beléd szeressen a kiválasztottad, akkor a vazopresszin termelését kell kiváltanod az agyában, és nem az oxitocinét.

Ha nincs üldözés, akkor nincs kihívás, és ha nincs kihívás, akkor nem szabadul fel vazopresszin a férfi testében, miközben megpróbálja megoldani a problémát, azaz, megnyerni a szívedet.

A vazopresszint stresszhormonnak is nevezik, de még pontosabban az a hormon, ami akkor szabadul fel, amikor problémát oldasz meg, vagy kihívás előtt állsz. Ez egy stresszre vagy megoldására reagáló hormon. Ezért, ha azt akarod, hogy egy férfi beléd szeressen, akkor egy kicsit stresszelned kell, éppen annyira, hogy a problémamegoldó vazopresszin beinduljon. Bizonyára már te is hallottad azt a klisét, hogy a férfiak szeretnek megdolgozni a társukért, vagy szeretik a nehezen megkapható nőket. Ennek a hátterében a biológia és a vazopresszin hormon áll.

Tudtad? A vasopresszin, más néven kötődési hormon vagy stresszhormon, a kötődési fázisban több mint 50 százalékkal növeli a férfiak hűségét és bizalmát.

Mikor szabadul fel vazopresszin a férfiakban?

Fizikai intimitás során, például ölelés, simogatás vagy szex közben.

Csapatmunkát vagy problémamegoldást igénylő tevékenységek során.

Stresszhelyzetben, különösen akkor, ha megbízható partnerrel kell megbirkózni a kihívásokkal.

A stressz miatt szerelmesek lesznek a férfiak?

A rövid távú, egy-egy szituációra vonatkozó stressz fokozhatja a vazopresszin felszabadulását, ami erősebb köteléket hoz létre. Azonban a krónikus, hosszú távú stresszhelyzet elnyomja a kötődési hormonokat. Tehát, ez nem a toxikus játékokról vagy manipulációról szól, hanem a kihívásról és az őrző-védő ösztönökről.