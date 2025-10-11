Ettől lemész hídba: kiderült, hány perc egy átlagos hancúr – Ti képesek vagytok túlszárnyalni?

Eddig azt hitted, hogy csak az órákon át tartó ágytorna számít jónak? Nos, kapaszkodj meg, mert a valóság egészen más. Egy tanulmány eredményei szerint ugyanis az átlagos intim együttlét mindössze pár percig tart. Igen, jól olvastad! De ne aggódj, hiszen a lelked mélyén te is pontosan tudod, hogy nem a hossz, hanem a minőség számít igazán.

Ne az órákon át tartó intim együttlétre törekedj!

Forrás: Shutterstock

Mi számít átlagos intim együttlétnek, ha percekben mérjük?

Egy korábbi kutatás 500 pár adatait elemezte öt különböző országban: az Egyesült Államokban, az Egyesült Királyságban, Spanyolországban, Törökországban és Hollandiában. Az eredmény? A behatolástól az ejakulációig eltelt idő, az úgynevezett IELT, átlagosan 5,4 perc volt. Az egyes országok között azért voltak eltérések. A legrövidebb időt Törökországban mérték, ott 3,7 perc volt, míg más országokban 6–6,7 perc is előfordult.

Felesleges időben mérni a szeretkezés minőségét

Az órákon át tartó intim együttlét hajszolása a vágyakra, a fantáziára, a filmekre és a korábbi rossz tapasztalatokra vezethető vissza. Hiszen tény, hogy nincs szükségünk ilyen hosszú időre ahhoz, hogy megtapasztaljuk a szeretkezés beteljesülését. A teljes izgalmi állapot eléréséhez a férfiaknak mindössze néhány percre van szükségünk, míg a nőknél ez átlagosan 20 perc. Egy másik tanulmányból az is kiderült, hogy a párkapcsolatban élő nők hozzávetőleg 14-17 perc alatt jutnak el párjukkal az orgazmusig, de ez nem azt jelenti, hogy a tényleges aktusnak kellene ennyi ideig tartania. Hiszen az előjáték és a kőkemény hancúr közbeni izgatás mind összeadódik. A megkérdezett szexuálterapeuták szerint a kielégítő intim együttlét nagyjából 3-13 perc között mozog. Tehát az, hogy egy aktus túl rövid vagy túl hosszú, önmagában még nem jelent problémát. A lényeg abban rejlik, hogy mindkét fél elégedett legyen, és élvezze az együttlétet.

A szeretkezés nem akkor jó, ha hosszan tart, igazán a minősége számít.

Forrás: Shutterstock

A minőség és az intimitás mindenek felett

Most, hogy mindezt megtudtuk, ideje elfogadni, nem az számít, milyen hosszan csináljuk, hanem az, hogy hogyan. Vessünk véget az órákon át tartó együttlét hiedelmének, hiszen ezzel önmagunkra és a partnerünkre is csak nyomást helyezünk. Sokkal fontosabb, hogy a pillanatot mindketten átéljük és élvezzük. Könnyen elronthatjuk az összebújást azzal, ha célként vagy elvárásként tűzzük ki a túl hosszú előjátékot vagy a tényleges aktust, hiszen ez mindkét fél számára kimerítő lehet, főként a fáradtabb napokon. Természetesen van helye egymás testének alapos élvezetére is, de ne ez legyen az etalon. Egy rövidebb, de intenzív együttlét is épp olyan kielégítő tud lenni, mint a filmekben látott elnyújtott hancúrozás.