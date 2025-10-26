Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Te teszed jobbá ezt a világot: 5 jel, hogy igazán jó embert neveltek fel a szüleid

kedvesség szakember empátia
Life.hu
2025.10.26.
A jó cselekedetek és az önzetlenség nem mindig nyeri el a megérdemelt jutalmát. Sajnos a való világ nem olyan, mint a filmekben: itt nem csap le a karma a rossz emberekre, és nem mindig a jó ember nyer. De szerencsére vannak földre szállt angyalok, akik köztünk élnek és jobbá teszik a világot.

Biztos te is ismersz olyan embereket, akiknek egyszerűen csak jó a környezetében lenni, mert érzed, hogy egy igazán jóra való emberrel barátkozol. Sokszor sajnálatos módon az ilyen emberek nem mindig kapják vissza azokat a gesztusokat vagy tetteket, amelyeket ők önzetlenül nyújtottak másoknak. Éppen ezért fontos, hogy tisztában légy vele, hogy miről ismersz fel egy igazán jó embert. Szakértők szerint, a következő 5 tulajdonság és cselekedet kizárólag a földre szállt angyalokra jellemző. Te közéjük tartozol?

Jó ember vagy? Akkor ezek a tulajdonságokat biztos jellemzőek rád
Jó ember vagy? Akkor ezek a tulajdonságokat biztos jellemzőek rád
Forrás: Shutterstock - Luis Molinero

A jó emberek titokban és csendben is önzetlenül cselekszenek

Amikor valaki következetesen és feltűnés nélkül cselekszik jó dolgokat, és segít másokon, akkor jogosan gondolhatjuk, hogy ő egy valódi kincs. De honnan tudná meg egy aranyszívű ember, hogy ő a valódi jók táborát erősíti, ha nem ebből a cikkből. A Yourtango szakértője, Kendra Cherry rehabilitációs szakember segítségével megmutatjuk azt az 5 jellemvonást és cselekedetet, amely csak az igazán jó emberekre jellemző.

1. Együtt érzel másokkal, és képes vagy elszomorodni, ha másoknak rossz kedve van

 

Csak a valóban empatikus emberek képesek annyira mélyen átérezni a másik ember fájdalmát, hogy beleélik magukat a helyzetébe. Ez lehetővé teszi számukra, hogy segíteni tudjanak a nehéz helyzetbe került embereken. Az empatikus emberek közül kerülnek ki a legjobb barátok is.

2. Becsületesen cselekszel akkor is, ha senki nem figyel

Észrevetted már magadon, hogy késztetést érzel rá, hogy felvedd mások szemetét, vagy segítsz a rászorulóknak akkor is, amikor senki más nincs ott, csak te? Akkor gratulálok, te egy igazán jó ember vagy. A szakértő erről így vélekedik:

Az aranyszívű emberek belső késztetést éreznek rá, hogy az eszméik és a cselekedeteik összhangban legyenek, ezért nem befolyásolják őket a külső hatások vagy ingerek, akkor is jól cselekszenek, amikor nem lenne szükséges.

3. Olyan embereken is segítesz, akik nem képesek viszonozni a segítségedet

Azok a legtisztább és legönzetlenebb pillanatok, amikor olyasvalakinek nyújtasz segítséget, aki képtelen rá, hogy viszonozni tudja a támogatást. Ez azonban csak még jobban felértékeli a segítségedet, ugyanis tudat alatt te is tisztában vagy vele, hogy itt nem várhatsz jutalmat a tetteidért, és nem kapsz viszonzást sem. Pusztán azért segítesz, mert jó ember vagy.

4. Nem ítélkezel

Talán ez a legnehezebb tétel mind közül. A legtöbb ember azt állítja, hogy ő sosem ítélkezik, de a valóság az, hogy nagyon ritka az olyan ember, akiben nincsenek előítéletek, és nem alkot véleményt más emberekről pusztán a kinézete vagy az első benyomás alapján. Ha te úgy gondolod, hogy senkiről nem alkotsz véleményt, amíg rendesen meg nem ismered, akkor gratulálunk, te egy ritka kincs vagy.

5. Képes vagy a megbocsájtásra

Lehet, hogy hosszú időt vesz igénybe, de számodra mindig eljön az a pont, amikor már nem érzel haragot, vagy gyűlöletet egy olyan ember felé, aki megbántott vagy fájdalmat okozott neked. Ha nem cipelsz bosszúvágyat vagy haragot a szívedben, azzal nemcsak magadnak kedvezel, hanem a környezetednek is, mert megmutatod számukra, hogy a megbocsájtás igenis egy nagyon fontos és bátor cselekedet, amivel képes lehetsz a saját szívedet is meggyógyítani.

