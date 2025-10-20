A jobbkezesek tényleg jobbak? Egy kutatás szerint igen: például több pénzt keresnek

Jobbkezesség vagy balkezesség, milyen apróságnak tűnik, igaz? Csakhogy a tudomány szerint komoly különbségek vannak. A jobbkezes emberek nemcsak a világ népességének elsöprő, 85-90 százalékos többségét alkotják, hanem bizonyos helyzetekben előnyt is élveznek. Készülj fel, mert most olyan kutatási eredményeket hoztunk, amelyek alapján könnyen lehet, hogy legközelebb kicsit más szemmel nézel majd a jobbkezes pasidra vagy barátnődre.

A jobbkezesek jobb partik lennének egy párkapcsolatban?

Forrás: Shutterstock

3 hasznos tulajdonság, amellyel csak a jobbkezes emberek rendelkeznek

Több pénz, több lehetőség?

A pénz nem minden, de valljuk be, sosem jön rosszul. Egy 2012-es Harvard-tanulmány szerint a balkezesek átlagosan 10–12 százalékkal kevesebbet keresnek, mint a jobbkezesek. Miért? Részben azért, mert gyakrabban dolgoznak fizikai munkakörnyezetben, ahol alacsonyabbak a fizetések, de a kutatás arra is rámutatott, hogy a jobbkezesek kevesebb szakmai akadállyal szembesülhetnek a gyakorlati területeken. A mai digitális munkaerőpiacon azonban az ambíció és a készségek sokkal fontosabbak, mint az, hogy melyik kezét használja a párod, így talán mégse ez legyen az első kérdésed egy randin.

Jobb memória, kevesebb vita

Mind tudjuk, mennyire bosszantó, ha valaki sosem emlékszik az évfordulókra, mindig lefelejt egy tételt a bevásárlásnál vagy folyton a kulcsát keresi. Kutatások szerint a jobbkezesek kicsivel erősebbek a memória terén, mint a balkezesek. Ez persze nem jelenti azt, hogy a jobbkezes párod sosem fog elfelejteni semmit, de nagyobb eséllyel jegyzi meg a kedvenc filmedet.

Kutatások igazolják, hogy a jobbkezesek nyugodtabbak, így egy párkapcsolaton belül is békésebb

Forrás: Shutterstock

Nyugodtabb idegek, kevesebb dráma

A párkapcsolatok egyik legnagyobb buktatója a felesleges veszekedés. Nos, Ruth Propper, a massachusettsi Merrimack College pszichológiaprofesszora által vezetett tanulmány szerint a balkezesek hajlamosabbak indulatosabban reagálni, mert az agyuk két féltekéje intenzívebben kommunikál egymással, különösen igaz ez az érzelmeket feldolgozó részek esetén. Mit jelent ez a gyakorlatban? Könnyebben felkapják a vizet. A jobbkezesek viszont többnyire nyugodtabbak, így kisebb az esélye annak, hogy egy rosszul megválasztott szó máris óriási vitába torkolljon. Ha nem vagy a drámák híve, ez bizony aranyat érhet.