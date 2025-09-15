Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Ezek a szingli férfiak a legvonzóbbak a tudomány szerint

Shutterstock - Nadezhda Zaitceva
kutya személyiség párkeresés vonzó kutatás férfi
Kővári F. Luca
2025.09.15.
Pasik figyelem! Most tudományos bizonyítékokkal alátámasztva eláruljuk, hogy hogyan lehettek igazán dögös férfiak a nők számára. Nem, nem egy edzéstipp vagy a legjobb csajozós dumák gyűjteménye következik.

Ha szingli férfiként, eddig nem igazán tudtad, hogy mi az aduász, amivel tényleg el tudod csábítani a nőket, akkor jó hírünk van, feltehetően imádni fogod a következő tippet.

férfi, nő, kutyasétáltatás
Így lehetsz te a legvonzóbb férfi.
Forrás: Shutterstock

A legvonzóbb férfiak titka

Bizony, jól olvastad, a tudományos kutatások alapján azzal nyerheted meg könnyedén álmaid nőjének kezét, ha beszerzel egy kiskutyát. Hogy miért is fog imádni a kiszemelted, ha egy édes blökivel jelensz meg az első randin? Vagy miért leszel olyan vonzó, hogy utánad fordulnak a csajok, ha épp sétáltatod a kedvencedet? Olvass tovább, mert mutatunk pár kutatást számokkal, hogy biztos lehess abban, hogy ez lesz az életedet megváltoztató legjobb döntésed!

Kutyás emberek személyiségjegyei

A texasi egyetem kutatói (Gosling és munkatársai) 2010-ben kiderítették, hogy akik kutyakedvelő embernek tartják magukat,

  • 15 százalékkal extrovertáltabbak
  • 13 százalékkal együttműködőbbek
  • 11 százalékkal tudatosabbak,
    mint azok az emberek, akik a macskákat szeretik.

Miért segítenek ezek a karakterjegyek egy kapcsolatban?

Ezek a személyiségjegyek mind roppant hasznos soft skillek egy párkapcsolatban

Még ha nem is tudatosan keres a neked tetsző leányzó egy „kutyás férfit”, tudattalanul érezheti, hogy veled gördülékenyebb és pozitívabb lehet az élete, és emiatt lehet, hogy téged fog választani.

Ha egy nő azt látja, hogy képes vagy gondoskodni egy kutyáról, az azt mutatja meg neki, hogy felelősségteljes vagy, és képes vagy másokra is gondolni. Úgy érezheti, hogy veled biztonságos élete lehet, és a közös gyereketek nevelésében is részt vállalsz majd. Ez mind csupa jó tulajdonság, amivel leveszed majd a lábáról a nagy Ő-t. De lássuk, miért is olyan megnyerő még a csajoknál, ha egy kutya gondját viseled!

Young Caucasian couple is sitting on wooden bench with a jack Russell terrier puppy and enjoying a peaceful walk on spring sunny day, rear view. People with a dog in Kalemegdan Park in Belgrade
Egy kutya megváltoztathatja az életedet és a párkeresésedet egyaránt
Forrás: Shutterstock

Macska vs. kutya

Miért nem a macskától válsz vonzóvá? Egy másik tanulmány azt emeli ki, hogy energikusabbak és életvidámabbak a kutyás emberek. 

Általánosságban nyitottabbak, lelkiismeretesebbek, és az is egy kiemelkedő személyiségjegy, hogy strukturált életet szeretnek élni. 

Ezek a képességek, tulajdonságok olyan erős és vonzó karakterjegyek, amikkel azonnal magadhoz csábíthatod a nőket. Ellenben egy macskakedvelő sokkal inkább szereti a függetlenséget, a kreativitást és introvertáltabb is.

Miért ruházz be egy kutyára?

Ha még mindig nem győztünk volna meg, akkor lássunk még egy vizsgálatot. Egy nagyobb társkereső oldal felmérése alapján nemcsak a férfiakat, de a nőket is vonzóbbá teszi a kutyatartás. 1200 felhasználóból a nők 35 százaléka, a férfiak 26 százaléka válaszolta azt, hogy jobban vonzódik valakihez, ha az illetőnek van egy kisállata. 

A férfikra vonatkozó számoknál pedig azt az eredményt kapták, hogy 733 nőből 500 szerint a kutya a legszexibb házi kedvenc, amit egy férfi választhat. 

Itt az idő, hogy válassz egy kutyust, ami a te mentális egészségednek is jót tesz majd, és még vonzóbbá is válhatsz tőle. Azonban sose feledd, egy kutyáról való gondoskodás komoly felelősséget jelent!

 

