Ezek a szingli férfiak a legvonzóbbak a tudomány szerint

Ha szingli férfiként, eddig nem igazán tudtad, hogy mi az aduász, amivel tényleg el tudod csábítani a nőket, akkor jó hírünk van, feltehetően imádni fogod a következő tippet.

Így lehetsz te a legvonzóbb férfi.

Forrás: Shutterstock

A legvonzóbb férfiak titka

Bizony, jól olvastad, a tudományos kutatások alapján azzal nyerheted meg könnyedén álmaid nőjének kezét, ha beszerzel egy kiskutyát. Hogy miért is fog imádni a kiszemelted, ha egy édes blökivel jelensz meg az első randin? Vagy miért leszel olyan vonzó, hogy utánad fordulnak a csajok, ha épp sétáltatod a kedvencedet? Olvass tovább, mert mutatunk pár kutatást számokkal, hogy biztos lehess abban, hogy ez lesz az életedet megváltoztató legjobb döntésed!

Kutyás emberek személyiségjegyei

A texasi egyetem kutatói (Gosling és munkatársai) 2010-ben kiderítették, hogy akik kutyakedvelő embernek tartják magukat,

15 százalékkal extrovertáltabbak

13 százalékkal együttműködőbbek

11 százalékkal tudatosabbak,

mint azok az emberek, akik a macskákat szeretik.

Miért segítenek ezek a karakterjegyek egy kapcsolatban?

Ezek a személyiségjegyek mind roppant hasznos soft skillek egy párkapcsolatban.

Még ha nem is tudatosan keres a neked tetsző leányzó egy „kutyás férfit”, tudattalanul érezheti, hogy veled gördülékenyebb és pozitívabb lehet az élete, és emiatt lehet, hogy téged fog választani.

Ha egy nő azt látja, hogy képes vagy gondoskodni egy kutyáról, az azt mutatja meg neki, hogy felelősségteljes vagy, és képes vagy másokra is gondolni. Úgy érezheti, hogy veled biztonságos élete lehet, és a közös gyereketek nevelésében is részt vállalsz majd. Ez mind csupa jó tulajdonság, amivel leveszed majd a lábáról a nagy Ő-t. De lássuk, miért is olyan megnyerő még a csajoknál, ha egy kutya gondját viseled!

Egy kutya megváltoztathatja az életedet és a párkeresésedet egyaránt

Forrás: Shutterstock

Macska vs. kutya

Miért nem a macskától válsz vonzóvá? Egy másik tanulmány azt emeli ki, hogy energikusabbak és életvidámabbak a kutyás emberek.

Általánosságban nyitottabbak, lelkiismeretesebbek, és az is egy kiemelkedő személyiségjegy, hogy strukturált életet szeretnek élni.

Ezek a képességek, tulajdonságok olyan erős és vonzó karakterjegyek, amikkel azonnal magadhoz csábíthatod a nőket. Ellenben egy macskakedvelő sokkal inkább szereti a függetlenséget, a kreativitást és introvertáltabb is.