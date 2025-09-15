Ezek a szingli férfiak a legvonzóbbak a tudomány szerint

Ha szingli férfiként, eddig nem igazán tudtad, hogy mi az aduász, amivel tényleg el tudod csábítani a nőket, akkor jó hírünk van, feltehetően imádni fogod a következő tippet.
Bizony, jól olvastad, a tudományos kutatások alapján azzal nyerheted meg könnyedén álmaid nőjének kezét, ha beszerzel egy kiskutyát. Hogy miért is fog imádni a kiszemelted, ha egy édes blökivel jelensz meg az első randin? Vagy miért leszel olyan vonzó, hogy utánad fordulnak a csajok, ha épp sétáltatod a kedvencedet? Olvass tovább, mert mutatunk pár kutatást számokkal, hogy biztos lehess abban, hogy ez lesz az életedet megváltoztató legjobb döntésed!
A texasi egyetem kutatói (Gosling és munkatársai) 2010-ben kiderítették, hogy akik kutyakedvelő embernek tartják magukat,
Ezek a személyiségjegyek mind roppant hasznos soft skillek egy párkapcsolatban.
Még ha nem is tudatosan keres a neked tetsző leányzó egy „kutyás férfit”, tudattalanul érezheti, hogy veled gördülékenyebb és pozitívabb lehet az élete, és emiatt lehet, hogy téged fog választani.
Ha egy nő azt látja, hogy képes vagy gondoskodni egy kutyáról, az azt mutatja meg neki, hogy felelősségteljes vagy, és képes vagy másokra is gondolni. Úgy érezheti, hogy veled biztonságos élete lehet, és a közös gyereketek nevelésében is részt vállalsz majd. Ez mind csupa jó tulajdonság, amivel leveszed majd a lábáról a nagy Ő-t. De lássuk, miért is olyan megnyerő még a csajoknál, ha egy kutya gondját viseled!
Miért nem a macskától válsz vonzóvá? Egy másik tanulmány azt emeli ki, hogy energikusabbak és életvidámabbak a kutyás emberek.
Általánosságban nyitottabbak, lelkiismeretesebbek, és az is egy kiemelkedő személyiségjegy, hogy strukturált életet szeretnek élni.
Ezek a képességek, tulajdonságok olyan erős és vonzó karakterjegyek, amikkel azonnal magadhoz csábíthatod a nőket. Ellenben egy macskakedvelő sokkal inkább szereti a függetlenséget, a kreativitást és introvertáltabb is.
Ha még mindig nem győztünk volna meg, akkor lássunk még egy vizsgálatot. Egy nagyobb társkereső oldal felmérése alapján nemcsak a férfiakat, de a nőket is vonzóbbá teszi a kutyatartás. 1200 felhasználóból a nők 35 százaléka, a férfiak 26 százaléka válaszolta azt, hogy jobban vonzódik valakihez, ha az illetőnek van egy kisállata.
A férfikra vonatkozó számoknál pedig azt az eredményt kapták, hogy 733 nőből 500 szerint a kutya a legszexibb házi kedvenc, amit egy férfi választhat.
Itt az idő, hogy válassz egy kutyust, ami a te mentális egészségednek is jót tesz majd, és még vonzóbbá is válhatsz tőle. Azonban sose feledd, egy kutyáról való gondoskodás komoly felelősséget jelent!
