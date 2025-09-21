6 ok, amiért már az első randin kérdezd meg, hogyan szakított az exével

Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. szept. 21., vasárnap Máté, Mirella

Life
2025.09.21.
Az első randi tökéletes alkalom arra, hogy kiderítsd, lezárta-e már a múltját. Egyetlen kérdés elég az exéről, hogy lásd, mennyire párkapcsolat-kompatibilis.

Az ismerkedési szakaszban próbáljuk elkerülni a kérdéseket, de az első randin valóban tilos az ex téma? Ugyan már! Inkább kötelező, főként, ha a leendő párkapcsolatodat látod a veled szemben ülő férfiban. A férfiak viselkedése szakítás után nagyon sokat elárul a jellemükről, amiből számos dolgot tudsz leszűrni. Például, hogy érdemes-e folytatni az ismerkedést, vagy inkább ajánlott felvenni a nyúlcipőt. 

Párkapcsolat lesz-e az első randiból, ismerkedés
Kérdezz bátran az exéről az első randin, hogy kiderüljön a pasi párkapcsolat-kompatibilitása.
Forrás: Shutterstock

Az első randi kérdések meghatározhatják a párkapcsolat minőségét

A legtöbben azt hisszük, az első randin csak a kedvenc Netflix-sorozatokról vagy a „hova szoktál bulizni járni” kérdések kerülhetnek elő. Azonban ennél sokkal fontosabb, hogy a randipartner hogyan zárta le az előző kapcsolatát. Egy szakítás feldolgozása időbe telik, de ha már túl van rajta - és ugye csak ebben a fázisban érdemes belekezdeni az ismerkedésbe -, már őszintén tud mesélni arról, miért és hogyan lett vége az exével való kapcsolatának. Mit árul el ez róla? Többet, mint az elsőre hinnéd. Ha komolyak a szándékaid, és ki szeretnéd deríteni, hogy mennyire párkapcsolat-kompatibilis a pasi, akkor ne játszd a mimózát, és kérdezz rá! 

Párkapcsolat vagy csak egy rémes randi? Erre ad választ a „szakítási kikérdezés”!

1. Azonnal kiderül, mennyire vállalja fel a saját felelősségét

Ha mindenért az exét hibáztatja, miközben önmagát ártatlan mártírként tünteti fel, az bizony gyanús. Egy párkapcsolathoz két ember kell, és ha a randipartnered szerint csak a másik fél hibázott, akkor nagy eséllyel előszeretettel hárítja a felelősséget. Biztos, azt akarod, hogy később mindenért te legyél a hibás?

2. Látszik, hogy valóban túl van-e már rajta

Ha a hangja megremeg, a szeme szikrát szór, netán könnybe lábad, vagy épp görcsösen nevetni kezd, amikor az exe szóba kerül, az bizony vészcsengő. Hiszen a heves érzelmek arra utalnak, még nem dolgozta fel teljesen a szakítást. Egy lezárt párkapcsolatnál is lehetnek persze megragadt érzések, de a metakommunikáció sosem hazudik. Menekülj, ha nem akarsz „B terv” lenni.

a férfiak viselkedése szakítás után, az ismerkedés szakaszában is sokat elárul róluk
Ha megtudod, hogyan élte meg az előző kapcsolatában a szakítást, a randipartneredről is sok minden kiderül.
Forrás: Shutterstock

3. Felfedi, mennyi tisztelet szorult belé

Ha előkerülnek az „őrült” meg a „pszicho” szavak, az hatalmas red flag. Persze nem azt állítjuk, hogy nem léteznek „bolond exek”, de egy kvázi idegennek ilyen minősíthetetlen stílusban kiadni a volt párját, egyáltalán nem vonzó dolog. Ki tudja, hogy fog majd később valaki másnak mesélni rólad? Köszi, de nem.

4. Kiderül, hogyan kezeli a vitás helyzeteket

Ha mindent elrendeztek, megbeszéltek, és megtörtént a megfelelő lezárás, akkor örülünk. De, ha simán csak eltűnt, mint szürke szamár a ködben, ott lehetnek bajok. A „ghostolás” sosem volt menő, de kamaszként még belefért. Álljunk csak meg! Ugye te egy férfit szeretnél magad mellé, és nem egy kisfiút? Hát, akkor csajszi, nincs kérdés. 

5. Megmutatja, mennyire érett érzelmileg

Ha ki tudja mondani, hogy „nem működött, de tanultam belőle”, mindenféle szitokáradat és mártírkodás nélkül, akkor a randipartnered bizony egy érett férfi. Ez pedig az első randin nagyon felszabadító érzés tud lenni. Már nézheted is a naptáradat a következő találkozóra!

6. Egyből érzed, hogy illik-e hozzád

Ha minden kapcsolatának azért lett vége, mert fullasztotta a kötöttség, de te már szeretnél egy igazán szoros párkapcsolatot, akkor irány az ajtó, mert kutyából nem lesz szalonna. Ettől persze ő még nem rossz ember, de jó, ha ez már az első randi kérdéseiből kiderül, így mindkettőtöknek időt és energiát spórolsz. 

Egy szó, mint száz: lehet, hogy cikinek vagy túl direktnek tűnik rákérdezni az ex témára, de hidd el, ez a legjobb szűrő. Már az első pár mondatból kiderül, hogy olyan randipartner ül-e veled szemben, akinek szívesen lennél az exe. Furán hangzik? Pedig ha ilyen szemmel figyeled, sokkal többet megtudhatsz róla, mintha egy párkapcsolatra vágyó, rózsaszínködben úszó nőként próbálnád kiismerni.  

