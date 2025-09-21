6 ok, amiért már az első randin kérdezd meg, hogyan szakított az exével

Az ismerkedési szakaszban próbáljuk elkerülni a kérdéseket, de az első randin valóban tilos az ex téma? Ugyan már! Inkább kötelező, főként, ha a leendő párkapcsolatodat látod a veled szemben ülő férfiban. A férfiak viselkedése szakítás után nagyon sokat elárul a jellemükről, amiből számos dolgot tudsz leszűrni. Például, hogy érdemes-e folytatni az ismerkedést, vagy inkább ajánlott felvenni a nyúlcipőt.

Kérdezz bátran az exéről az első randin, hogy kiderüljön a pasi párkapcsolat-kompatibilitása.

Forrás: Shutterstock

Az első randi kérdések meghatározhatják a párkapcsolat minőségét

A legtöbben azt hisszük, az első randin csak a kedvenc Netflix-sorozatokról vagy a „hova szoktál bulizni járni” kérdések kerülhetnek elő. Azonban ennél sokkal fontosabb, hogy a randipartner hogyan zárta le az előző kapcsolatát. Egy szakítás feldolgozása időbe telik, de ha már túl van rajta - és ugye csak ebben a fázisban érdemes belekezdeni az ismerkedésbe -, már őszintén tud mesélni arról, miért és hogyan lett vége az exével való kapcsolatának. Mit árul el ez róla? Többet, mint az elsőre hinnéd. Ha komolyak a szándékaid, és ki szeretnéd deríteni, hogy mennyire párkapcsolat-kompatibilis a pasi, akkor ne játszd a mimózát, és kérdezz rá!

Párkapcsolat vagy csak egy rémes randi? Erre ad választ a „szakítási kikérdezés”!

1. Azonnal kiderül, mennyire vállalja fel a saját felelősségét

Ha mindenért az exét hibáztatja, miközben önmagát ártatlan mártírként tünteti fel, az bizony gyanús. Egy párkapcsolathoz két ember kell, és ha a randipartnered szerint csak a másik fél hibázott, akkor nagy eséllyel előszeretettel hárítja a felelősséget. Biztos, azt akarod, hogy később mindenért te legyél a hibás?

2. Látszik, hogy valóban túl van-e már rajta

Ha a hangja megremeg, a szeme szikrát szór, netán könnybe lábad, vagy épp görcsösen nevetni kezd, amikor az exe szóba kerül, az bizony vészcsengő. Hiszen a heves érzelmek arra utalnak, még nem dolgozta fel teljesen a szakítást. Egy lezárt párkapcsolatnál is lehetnek persze megragadt érzések, de a metakommunikáció sosem hazudik. Menekülj, ha nem akarsz „B terv” lenni.

Ha megtudod, hogyan élte meg az előző kapcsolatában a szakítást, a randipartneredről is sok minden kiderül.

Forrás: Shutterstock

3. Felfedi, mennyi tisztelet szorult belé

Ha előkerülnek az „őrült” meg a „pszicho” szavak, az hatalmas red flag. Persze nem azt állítjuk, hogy nem léteznek „bolond exek”, de egy kvázi idegennek ilyen minősíthetetlen stílusban kiadni a volt párját, egyáltalán nem vonzó dolog. Ki tudja, hogy fog majd később valaki másnak mesélni rólad? Köszi, de nem.