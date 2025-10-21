Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. okt. 21.

Öt inspiráló lakástrend: így változtass, hogy ne legyen többé unalmas a nappalid!

2025.10.21.
Az idei és a 2026-os őszi lakberendezési divat a sötétebb, mélyebb tónusokat, a természetes és időtálló anyagokat, valamint a játékos részleteket helyezi előtérbe. Összegyűjtöttük azt az 5 uralkodó lakástrendet, amelyekből kár lenne nem átvenned néhány dolgot, ha szeretnéd otthonodat stílusosan felfrissíteni.

Akár apró kiegészítőkkel, akár teljes bútorcserével frissítenéd otthonodat, az alábbi stílustrendek eleganciát, harmóniát és karaktert kölcsönöznek minden helyiségnek, különösen a nappalidnak. De vigyázz, mert az alábbi 5 lakástrend olyannyira szerethető, hogy a végén még home office-ba fogod kérni magad!

lakástrend
Őszi lakástrendek, amik könnyen mindenki kedvencévé válhatnak
Forrás: Shutterstock

Lakástrendek, amibe a személyiségedet is beleviheted

A nappali az otthon szíve, ahol a család összegyűlik, és ahol a vendégeket az legelső benyomás éri a stílusodról. Éppen ezért nem mindegy, hogy milyen hangulatot áraszt: legyen barátságos, inspiráló és időtálló, miközben tükrözi a személyiségedet. 

Angol stílusú üveges szekrények

A brit stílusú üveges szekrényeknek van valami különleges bájuk, mintha a Váratlan utazás vagy egy Nancy Meyers-film díszletei közé csöppennénk. Díszíthetik a konyhát, de a nappaliban is remekül mutatnak vékony fémcsíkokkal, fakerettel vagy épp bordázott üveggel.

lakástrend
Hetty King konyhája a te otthonod éke is lehet
Forrás: Shutterstock

Réz és rozsda a legapróbb tárgyakon 

A rézrozsdás részletek megjelenhetnek a  nappaliban rézládákon, ékszeres dobozokon, fali és asztali lámpákon, fogantyúkon vagy félig burkolt falakon. A rézrozsda remekül kiemeli a diófa színű bútorok színét is − az összhatás kifinomult, patinás és időtálló lesz. 

Elég egy lámpahuzal vagy egy fontos kiegészítő, ami réz színű és máris tökéletes lesz a harmónia
Forrás: michellegersoninteriors

A füstös jádétól az éjkékig

Mit szólnál egy puha, meleg, burgundi színű ágytakaróhoz hozzáillő párnákkal és jádeszínű függönyökkel? Idén ezek a legtrendibb színek az eukaliptusz-zsálya, a vérvörös, az éjkék és a tintásbarna mellett. Erőteljességük ellenére nem harsányak, inkább karaktert adnak a térnek. Egy hangulatos ebédlő olívazöld falakkal, egy könyvtárszoba füstös jádéval kifinomult és rendezett hatást keltenek, a természet ihlette minták (levelek, apró virágok, barázdák) pedig csak tovább fokozzák a különleges színek nyugtató hatását.

lakástrend
Ez a különleges szín minden otthont azonnal feldob
Forrás: Shutterstock

Kagylós részletek, nem csak a fürdőszobában

Az őszi katalógusokban újra felbukkantak a kagylós minták, úgyhogy ha rajongsz értük és játékos motívumra vágysz, ne csupán a fürdőszobádat ékesítsd velük. A hullámos, ritmikus forma apró tárgyakon, lámpákon és ágyneműn is megjelenhet, de hangsúlyossá tehet egy szép tükröt is. Az ilyen kedves és természetközeli elemek hatására garantáltan jó kedvre derülsz. 

Harlekin minta

A harlekin, azaz a rombuszminta idén leváltja a klasszikus sakktáblamintát. Karakteressé teszi a belső tereket, ritmikussága miatt harmóniát is teremt. Kisebb felületeken, például párnákon, szőnyegeken vagy fali díszeken látványos igazán, anélkül, hogy a túlzsúfoltság érzetét keltené.

lakástrend
A harlekin minta egyszerre retró és trendi
Forrás: robertkime

