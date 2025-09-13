Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Le a rojtokkal és a bútorszettekkel: ettől az 5+1 dologtól lesz olyan a nappalid, mintha a múltba ragadtál volna

otthon nappali bútor lakberendezés
Bába Dorottya
2025.09.13.
Otthonunk lelke a nappali, ahol egyúttal vendégeket is fogadunk, így megjelenése különösen fontos. Bizonyos bútorok, tárgyak miatt azonban még a legstílusosabb nappali is avíttnak tűnik.

Ha van szoba, amin mindennél jobban meglátszik az idő múlása, az a nappali. Egy komfortos, stílusos nappalihoz elengedhetetlen, hogy időnként végezzünk némi ráncfelvarrást szépérzékünk és kényelmünk érdekében. Összeszedtük azokat a bútorokat, dekorációs elemeket a nappali berendezésében, melyektől olyan, mintha a múltban ragadtunk volna – És nem a jó éretelemben.

Öreges nappali stílus
Mitől tűnik avíttnak a nappalink stílusa?
5+1 dolog, amitől a nappali avíttnak hat

1. Nem megfelelő világítás

Még a legmodernebb, legstílusosabb nappali összképét is képes hazavágni a rossz világítás. Az ódivatú lámpatesteken túl a fény ereje, melegsége is sokat vet a latba, régi otthonokban pedig kevésbé figyeltek oda a megfelelő világításra. Különböző mennyezeti ventilátorok, nehéz csillárok, vagy a gyér fényt adó körtéknek leáldozott, hisz a skandináv lakberendezés alapja is a bőséges fény.

Helyettük érdemes LED-izzókat, minimalista lámpákat beszerelni, melyek bőséges fényt árasztanak.

Öreges nappali oka: rossz világítás
Válasszunk megfelelő világítást
2. Összeillő bútorszettek

Egy nappalibútor-szett első ránézésre nem is néz ki rosszul, csakhogy katonás fegyelmével unalmas, steril hangulatot kölcsönöz a szobának, mely híján van minden játékosságnak. Nappali bútorok esetén játszadozzunk bátran a színekkel, formákkal, anyagokkal, hogy mozgalmas, élő helyiséget kapjunk. Szó sincs róla, hogy rohanjunk mindjárt új ülőgarnitúrát venni: huzatok, díszpárnák, ágytakarók nagyszerűen feldobják a szobát.

Öreges nappali oka: bútorszett
Az összeillő bútorszett leárt lemez a nappaliban
3. Súlyos, vastag függönyök

Azok a régi, nehéz, rojtos függönyök, karikás karnisok… Noha sötétítőként valóban beválnak, előnyeik itt nagyjából véget is érnek, mivel nem árnyékba borítják a nappalit, minden figyelmet magukra irányítanak, ezen felül tisztításuk is nehéz. Érdemes az időtlen, padlóig érő lenvászon darabokat beszerezni, melyek, friss, könnyed hangulatot kölcsönöznek a helyiségnek.

Öreges nappali oka: rossz függöny
Nappali hangulatán sokat ronthat egy rosszul megválasztott függöny
4. A szürke 50 árnyalata, túltolt minimalizmus

A minimalizmus nem egyenlő az unalommal, a szürke túlzásba vitele pedig nem modern, hanem poros hatást kelt. Ez a két jelenség sokszor kéz a kézben jár, melynek eredményeként egy lélektelen, minden fantáziát nélkülöző nappalit kapunk. Hol máshol mutatnánk meg valódi énünket, ha nem saját életterünkben?

Ne féljünk a színektől, formáktól, hisz ezekkel tudjuk igazán kifejezni személyiségünket, szükség esetén szakértő tanácsát is kikérhetjük.

Öreges nappali oka: túl sok szürke
Ne vigyük túlzásba a szürkét!
5. Túl kicsi dekoráció

Nem mindig egyszerű belőni a nappali dekorációjának méretét, hogy valóban dísze legyen a nappalinak. Ha például egy festmény túlságosan kicsi, eleszik a felületen így épp azt a funkcióját nem képes ellátni, amiért beszerezték, de ugyanez igaz lehet vázákra, szobrokra, szőnyegekre. Éppen ezért fontos eltalálni a megfelelő arányokat, hogy nappalink egy harmonikus, élettel teli zug legyen, ahol szívesen kikapcsolódunk.

Öreges nappali oka: kicsi dekoráció
A nappali dekorációja illeszkedjen méretben.
+1 Mikrotrendek mániás követése

Onnan tudhatjuk, hogy sikeres volt a nappali lakberendezése, ha időtlen, ízléses a végeredmény – Ennek mond tökéletesen ellent az alig pár hónapig kitartó mikrotrendek követése, melyek amilyen gyorsan népszerűek lesznek, olyan gyorsan válnak elavulttá. Ráadásul egy-egy ilyen divathullám nem is mindig illik az addigi berendezéshez.

