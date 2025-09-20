A Jóbarátok sztárjának pazar lakása új tulajdonosát keresi

A 80 éves June Gable, akit legtöbben Joey Tribbiani szeleburdi ügynökeként, Estelle-ként ismernek a sorozatból, eladásra kínálja manhattani lakását, méghozzá egymillió dollárért, azaz közel 400 millió forintért. A dolog különlegessége, hogy Gable egy másik, szintén a Jóbarátok sorozatban feltűnt színésznőtől, a Tony-díjra jelölt Alice Drummondtól vásárolta a pazar ingatlant, aki 2016-ban hunyt el 88 évesen.
Aki, mint tudjuk, kétszer is meghalt saját kórházi ágyán az egyik epizódban. Alice Drummond egyébként szerepelt az 1984-es Szellemirtók nyitójelenetében, játszott többek között az Ébredésekben, a Kételyben és az Ace Ventura: Állati nyomozóban.
Gable és Drummond közeli barátságban álltak, és Gable volt Drummond végrendeletének végrehajtója.
Az említett ingatlant 2018 óta birtokolja, ám most már túladna rajta. A lakás a keleti oldalon, az East 50. utcában található, egy ötemeletes, 1900-as évekből származó liftes házban.
A kétszobás, 2 fürdőszobás otthon 86 négyzetméteren terül el. A tágas, téglafallal és dekoratív kandallóval díszített nappali-étkező részt hatalmas üvegajtók választják el a 46 négyzetméteres kerttől, mely valóságos kis nyugalomsziget. A fő hálószoba szintén téglafallal és kandallóval rendelkezik, nagy gardróbbal és saját fürdőszobával. A hátsó háló három óriási ablaka pedig közvetlenül a zöldre nyílik, így a helyiséget természetes fény árasztja el.
A sorozatbeli Estelle-re úgy emlékeznek a Jóbarátok rajongói, mint Joey ügynökére, aki miatt Joey borzalmas szerepekhez jutott. Az őt játszó Gable-nek azonban volt egy cameója is a sorozat 1. évadában: az ápolót alakítja, aki jelen van, amikor Ben megszületik.
