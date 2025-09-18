Visszatér egy szín a lakberendezésbe 2026-ban, melytől sírva fakadtak a lakberendezők

A modern lakberendezésben évek óta a semleges, visszafogott árnyalatok dominálnak, az előrejelzések szerint 2026-ban pedig egy rég elfeledett ismerős fog visszatérni otthonainkba. Várhatóan a bézs fogja diktálni jövőre a lakberendezési trendeket, mely bizonyára sokakban ébreszt kellemetlen emléket. A kérdés az, hogy képesek vagyunk-e tanulni a múlt hibáiból?
Míg az elmúlt három évben a milleniál szürke volt felelős a minimalista lakberendezés renoméjának megreccsenéséért, addig előtte a bézs agresszíven jellegtelen árnyalatai ölték ki a meghittséget otthonainkból. A bézs ámokfutása markáns kézjegyet hagyott a lakberendezésen, elég csak a bézs-anyukák internetes jelenségre gondolni.
A ragtapasz-esztétikát megelégelve az inga kilengett és szürkeségbe burkolóztak a lakásbelsők.
Úgy tűnik azonban, hogy csökkent a lendülete, az embereknek pedig a bézstúltengés múló lázálom volt csupán, így a visszafogott árnyalat visszamerészkedett a lakberendezési ötletek radarjára. Legnagyobb megkönnyebbülésünkre frissebb, stílusosabb és kreatívabb formában.
Aki attól tart, hogy az otthonok megint illedelmes színtelenségbe burkolóznak, nem kell félniük, ugyanis a 2026-os szobaszínekben a bézs melegebb, a tengerpart homokját idéző, lágyabb, semleges, ennél fogva könnyen kombinálható árnyalatok uralkodnak. Ez a kellemesebb szín felüdülés lesz a szürkeség után, a csendes luxus és időtlen kifinomultság szimbóluma lesz.
Gyönyörűen kiemeli a fa bútorok természetes barnaságát, ahogy érdemes olíva, terrakotta, okker, illetve a vizes kék színek pazarul mutatnak vele.
Ezeknek a bézses színárnyalatoknak az az előnyük is megvan, hogy szobákat jóval világosabbnak mutatják, mivel visszaveri a fényt. Világos színpalettával szintén jól mutat, de őszi dekorációval sem lőhetünk mellé. Azonban a rikító, túltelített színű lakberendezési tárgyak tiltólistásak, mivel a bézzsel közönségesnek, szétesőnk hatnak.
A bézs tehát megérdemel még egy esélyt a lakberendezésben, hisz időtlen, semleges, mégis barátságos színével az egyik legkönnyebben kombinálható árnyalat, mely otthonainkat egy komfortos menedékké varázsolja. Miért is ne élnénk egy ilyen lehetőséggel?
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.