Visszatér egy szín a lakberendezésbe 2026-ban, melytől sírva fakadtak a lakberendezők

A modern lakberendezésben évek óta a semleges, visszafogott árnyalatok dominálnak, az előrejelzések szerint 2026-ban pedig egy rég elfeledett ismerős fog visszatérni otthonainkba. Várhatóan a bézs fogja diktálni jövőre a lakberendezési trendeket, mely bizonyára sokakban ébreszt kellemetlen emléket. A kérdés az, hogy képesek vagyunk-e tanulni a múlt hibáiból?

2026-ban a bézs újra visszatér a lakberendezési trendekbe.

Forrás: E+

A lakberendezés visszafogott mumusa: a bézs

Míg az elmúlt három évben a milleniál szürke volt felelős a minimalista lakberendezés renoméjának megreccsenéséért, addig előtte a bézs agresszíven jellegtelen árnyalatai ölték ki a meghittséget otthonainkból. A bézs ámokfutása markáns kézjegyet hagyott a lakberendezésen, elég csak a bézs-anyukák internetes jelenségre gondolni.

A ragtapasz-esztétikát megelégelve az inga kilengett és szürkeségbe burkolóztak a lakásbelsők.

Úgy tűnik azonban, hogy csökkent a lendülete, az embereknek pedig a bézstúltengés múló lázálom volt csupán, így a visszafogott árnyalat visszamerészkedett a lakberendezési ötletek radarjára. Legnagyobb megkönnyebbülésünkre frissebb, stílusosabb és kreatívabb formában.

Bézs, a 2026-os lakberendezési trendek sztárja

Aki attól tart, hogy az otthonok megint illedelmes színtelenségbe burkolóznak, nem kell félniük, ugyanis a 2026-os szobaszínekben a bézs melegebb, a tengerpart homokját idéző, lágyabb, semleges, ennél fogva könnyen kombinálható árnyalatok uralkodnak. Ez a kellemesebb szín felüdülés lesz a szürkeség után, a csendes luxus és időtlen kifinomultság szimbóluma lesz.

Gyönyörűen kiemeli a fa bútorok természetes barnaságát, ahogy érdemes olíva, terrakotta, okker, illetve a vizes kék színek pazarul mutatnak vele.

Ezeknek a bézses színárnyalatoknak az az előnyük is megvan, hogy szobákat jóval világosabbnak mutatják, mivel visszaveri a fényt. Világos színpalettával szintén jól mutat, de őszi dekorációval sem lőhetünk mellé. Azonban a rikító, túltelített színű lakberendezési tárgyak tiltólistásak, mivel a bézzsel közönségesnek, szétesőnk hatnak.

A bézs tehát megérdemel még egy esélyt a lakberendezésben, hisz időtlen, semleges, mégis barátságos színével az egyik legkönnyebben kombinálható árnyalat, mely otthonainkat egy komfortos menedékké varázsolja. Miért is ne élnénk egy ilyen lehetőséggel?