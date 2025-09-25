Fejfájás, szédülés, émelygés: erre számíthat az, aki ellátogat Kourtney Kardashian otthonába – FOTÓ

A Kardashian-Jenner klántól nem áll távol a különleges és extrém dizájn, de ezt most a legidősebb lánytestvér új szintre emelte. Kourtney Kardashian nappalija első pillantásra maga a fekete-fehér luxus, de ha egy kicsit is elidőzünk a részletek felfedezésével, könnyen lehet, hogy nemcsak a fejünk, de a gyomrunk is megfájdul tőle.

Vigyázz, mert Kourtney Kardashian otthona geometriai mintáival fejfájást okozhat.

Forrás: FilmMagic

Kourtney Kardashian nappaliját Vasarely is megirigyelné

Nehezen hisszük el, hogy ebbe a hipnotikus helyiségbe a négygyermekes anya, Kourtney Kardashian pihenni járna. A Jeff Andrews dizájner tervezte nappali ugyanis új szintre emeli a monokróm színsémát. A szigorúan vett két tónus helyett játékosan emeli be a vibráló színeket, amelyek így extra energiát visznek a térbe, kiemelve a szoba modern mivoltát. Ám ettől ez a nappali még nem lenne lakberendezési kuriózum. Ezt a jelzőt azzal érdemli ki, hogy a fekete-fehér színek geometriai mintákban jelennek meg a padlótól kezdve a dohányzóasztalon át egészen a falakig. Ezek elsőre kifejezetten menőnek tűnnek, de pár perc után szédülést, émelygést vagy akár migrénes tüneteket is előidézhetnek. Nem véletlen, hiszen ez a szoba maga az optikai illúzió, amely nem titkolt szándékkal tréfálja meg az agyunkat. Ez egyeseknek izgalmas játék lehet, másoknak viszont kifejezetten kellemetlen élmény.

Nem véletlen, hogy sokaknak eszébe juthat Vasarely művészete, aki az optikai illúziók nagymestereként játszott a szemünkkel. Az ő alkotásai is hasonló módon hozzák zavarba az embert, céljuk pedig nem titkoltan egy kicsit kibillenteni az egyensúlyunkból. Kourtney Kardashian nappalija is pontosan ezt a hatást kelti – nem tudni hol ér véget a padló, hol kezdődik az asztal, miközben a saját lábunkban sem bízhatunk.

A magyar-francia festő és szobrász, Victor Vasarely Csiszár Győző néven született Pécset, 1906-ban. Később felvette apja vezetéknevét, a művészi körökben ismert megszólítása tehát a Vásárhelyi Győzőből alakult ki. A művészettörténetben ő az optikai festészet, vagy az „op-art” legjelentősebb alakja. Neki köszönhetjük többek közt David Bowie Space Oddity albumának borítóját is.