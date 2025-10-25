Újabb részletek derültek ki az év ékszerrablásáról: rollerrel távoztak a Louvre-t kirabló tolvajok– Videó

Szinte hihetetlen jelenetek játszódtak le vasárnap hajnalban a párizsi Louvre-nál. Egy bűnbanda mindössze hét perc alatt hajtott végre látványos rablást, ráadásul a járókelők szeme láttára dolgoztak.

A tolvajok hét perc alatt fosztották ki a Louvre-t.

Forrás: Getty Images Europe

A tolvajok munkás mellényben pakolták ki a Louvre-t

A tolvajok munkásnak álcázva magukat, egy emelőkosaras teherautóval jutottak fel az épület egyik erkélyére, majd onnan ereszkedtek le zsákmányukkal. Az esetről készült felvételen két alak látható: egyikük láthatósági mellényt, másikuk motoros sisakot visel. A videón jól látható, hogy az emelőkosár lassan leereszkedik a földre, majd a rablók elektromos rollerekkel hagyják el a helyszínt. A beszámolók szerint a Louvre-t kirabló tolvajok összesen nyolc értékes ékszert vittek magukkal, mintegy 88 millió euró értékben.

A kincsek között szerepelt többek között Bonaparte Napóleon egykori ajándéka feleségének, Mária Lujza osztrák főhercegnőnek, valamint Hortenzia királyné és Eugénia császárné híres ékszerei is.

A francia sajtó az eset súlyosságát a Notre-Dame 2019-es tűzvészéhez hasonlította, a Louvre-rablás örökre beírta magát a történelembe.

Több részlet is napvilágot látott

A bűncselekményhez használt járművet korábban a közeli Louvres városából lopták el. A teherautót átfestették és hamis rendszámmal látták el, hogy ne keltsenek gyanút. A rablás után a banda megpróbálta felgyújtani a járművet, ám az őrök időben közbeléptek, így a tettesek kénytelenek voltak elmenekülni. A Louvre igazgatója, Laurence des Cars elismerte, hogy a múzeum térfigyelő rendszere elavult, és rendőrségi jelenlétet sürgetett az intézményben. Bár felajánlotta lemondását, Emmanuel Macron elnök ezt nem fogadta el -írja a The Guardian.



A hatóságok most a biztonsági rendszer teljes megújítását tervezik, miután a világ egyik legjobban őrzött múzeumát sikerült kifosztani.