A Magyar Alvás Szövetség közleménye szerint itt az ideje annak, hogy az országok az uniós irányelveknek megfelelően végleg megszüntessék az évi kétszeri óraátállítást, és döntsenek arról, melyik időszámítást választják. Az Európai Unió minden tagállamában kötelező az óraátállítás eltörlése, azonban a pontos dátum és az egységes időzónáról szóló megállapodás továbbra is várat magára.

Az óraátállítás mielőbbi eltörlése elengedhetetlen az egészséges életmód szempontjából.

Forrás: Profimedia

A kérdés az, hogy az országok a téli, vagyis a normál időszámítás mellett maradnak-e, vagy a nyári időt rögzítik véglegesen. Fontos szempont, hogy a szomszédos országok összehangolják döntéseiket – ha különböző időzónákat válsztanak, az megnehezíti a közlekedést, a gazdasági kapcsolatokat és az egységes piac működését.

A Magyar Alvás Szövetség közleményt adott ki az óraátállítással kapcsolatban

A Magyar Alvás Szövetség a nemzetközi Time Use Initiative (TUI) programhoz csatlakozva hívja fel a figyelmet arra, hogy az emberi szervezet biológiai ritmusát nem lehet tovább figyelmen kívül hagyni. A szervezet elnöke, G. Németh György szerint az óraátállítás mielőbbi eltörlése elengedhetetlen az egészséges életmód szempontjából.

A tudományos bizonyítékok arra utalnak, hogy az óraállítás mielőbbi megszüntetése életmód és egészségszemlélet váltást kíván, nem hosszabbíthatjuk tovább következmények nélkül a nappalokat, az éjszakai alvásidő rovására

– mondta.

A közlemény kiemeli, hogy az időgazdálkodás társadalmi kérdés is. A szövetség szerint a krónikus időhiány egyre több ember életét nehezíti meg: növeli a stresszt, rontja a munkateljesítményt és a közérzetet. A szakértők egyetértenek abban, hogy az óraátállítás megszüntetése nemcsak az alvásminőség javulását, hanem kiszámíthatóbb, egészségesebb mindennapokat is hozhatna – feltéve, hogy az európai országoknak sikerül közös megoldást találni.