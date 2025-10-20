Ocean’s Twelve a való életben: nem a Louvre kifosztása volt a legnagyobb – Íme, a legmegdöbbentőbb múzeumrablások

A múzeumokban lévő műtárgyak általában közkincsnek számítanak, vagy mégsem? A leghíresebb múzeumok szinte roskadoznak a felbecsülhetetlen értékű tárgyaktól, és bizony vannak olyan múzeumlátogatók, akik ezekben nem a történelmi és művészeti értéket, hanem a pénzt látják. A párizsi Louvre múzeumból mindössze 7 perc alatt sikerült eltulajdonítaniuk a rablóknak felbecsülhetetlen értékű ékszereket, de nem ez volt az első alkalom, amikor igazi kincsekre tették rá a kezüket tolvajok. Cikkünkben elhoztuk a 20. és 21. század 3 legnagyobb múzeumrablásának történetét.

Múzeumrablások nemcsak a filmekben, hanem a valóságban is megtörténnek.

Forrás: Shutterstock

A legnagyobb múzeumrablás: a bostoni Isabella Stewart Gardner Múzeum kifosztása

Az egyik legnagyobb múzeumrablásként a bostoni Isabella Stewart Gardner Múzeumban történt esestet tartják számon. 1990 márciusában két rendőrnek álcázott bűnöző járta az intézményt, mely során látszólag véletlenszerűen raboltak el és károsítottak meg műtárgyakat. Rembrandt, Degas, Manet és Vermeer festményeket vágtak ki saját keretükből, illetve véletlenszerűen további képkereteket rongáltak meg. Összesen 13 műtárggyal távoztak, köztük festményekkel és bronztárgyakkal, melyekkel a páros közel 500 millió dollár értékű kárt okozott. Az ellopott tárgyak soha nem kerültek elő, a tettesek kilétét pedig a mai napig homály fedi.

A bostoni múzeumban üres képkeretek őrzik az elrabolt festmények nyomát.

Forrás: Boston Globe

A Mona Lisa elrablása

Ha a leghíresebb festményre kell gondolnunk, akkor minden bizonnyal sok embernek jut eszébe Leonardo da Vinci híres alkotása, a Mona Lisa. Ma már el sem tudnánk képzelni, milyen lenne úgy elmenni a Louvre-ba, hogy ne tudnánk megnézni ezt a legendás festményt, viszont volt olyan kor is, amely során szegény Mona Lisa nem a történelmi múzeum falát ékesítette, hanem máshol, idegen kézben árválkodott.

1911-ben egy minden bizonnyal kultúrára és pénzre is éhes tolvaj Franciaországban öltött álcát, csak éppenséggel itt nem rendőrnek, hanem egy ott dolgozó teremőrnek öltözött be. A gyönyörű festményt ruhája alatt vitte ki az akkor még kevésbé őrzött múzeumból. Ez a kép viszont szerencsére igen hamar megkerült, hiszen a nem túl körmönfont bűnöző két év után ajánlotta fel eladásra a műkincset Firenzében, ahol a Mona Lisát meg is találták. A szelíd mosolyú hölgy képének tolvaját elkapták és letartóztatták.