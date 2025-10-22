Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Retró szülői ösztönök: 5 jel, hogy egy igazi boomerként szereted a gyermeked

Shutterstock - Dmytro Zinkevych
boomer gyereknevelés
Nagy Kata
2025.10.22.
A boomer szülők olykor hajlamosak olyan módon kimutatni a szeretetüket a gyerekeik felé, amit a felnőtt utódok nem feltétlenül értékelnek.

Hiába gondolod magad modern, laza szülőnek, elég pár apróság, és máris lebuktál a Z generáció előtt. Ha magadra ismersz az alábbi pontokban, sajnáljuk, de te bizony boomer vagy, méghozzá a szerethető fajtából.

boomer szülő a gyerekére kiabál
Könnyen lehet, hogy boomer szülő vagy és nem is tudsz róla. 
Forrás: Shutterstock

Ha ezt az 5 dolgot megcsinálod a gyerekeiddel, sajnáljuk, de boomer vagy 

Az emberi kapcsolatok folyamatosan átalakulnak, időről időre újradefiniáljuk a szerelem vagy a barátság fogalmát, de egyvalami sosem változik: a szülők gyerekek iránt érzett feltétlen szeretete. 

Azonban az, ahogyan ezt kimutatják, jócskán módosult: míg régen az ősök nem babusgatták a gyerekeiket és tombolt a szigorú nevelés, ma már szülőként szinte bocsánatot kérünk, ha a hangos levegővételünkkel zavarjuk az utódunk köreit. 

Éppen emiatt az új generáció számára már bosszantó lehet egy-egy apró gesztus, ami bár tele van jó szándékkal, de lehet, hogy tényleg eljárt felettük az idő. 

1. Tájékoztató jellegű e-mailek

Meglátsz egy jó kis akciót a gyereked kedvenc üzletében és már füstöl is a továbbítás gomb? Olvasol egy új internetes csalásról és azonnal felhívod a csemetédet, nehogy besétáljon a csapdába? Akkor van egy rossz hírünk: hivatalosan is boomer szülőnek számítasz. Bár őrülten cuki a gondoskodás és az aggodalom, hidd el, a gyermeked már jóval előbb értesül az összes szuper lehetőségről a TikTokon és jó eséllyel fel sem veszi a telefont ismeretlen számnak. 

2. Tablófotók

A legnagyobb büszkeséggel a szívedben állítasz oltárt gyermeked sorsfordító pillanataiból a diszkrét csipketerítővel feldíszített kredencen? Nos, bár a Z generáció értékeli a gesztust, szinte biztos, hogy nem szeretné lakásdekorációs elemként viszontlátni a 14 éves túlszedett szemöldökét és a csibesárga, tépett haját. 

3. Dicsekvés 

Természetesen a legtöbb gyermek örömmel hallja, ha a felmenői büszkék rá, azt viszont már kevésbé, ha a szomszéd Marikának ecseteled, hogy milyen elképesztő fizetésemelést kapott, vagy hogy milyen egzotikus nyaralásra megy ebben az évben már harmadjára. Ha már mindenképp dicsekedni akarsz, inkább meséld el, mennyire tisztességes, kedves és jóindulatú embert neveltél, ne csak az anyagi sikereket regéld el. 

4. Táplálás

Amint hazalátogat a csemetéd, azonnal ellenállhatatlan késztetést kezdesz érezni, hogy három hétre elegendő étellel lásd el? Szép és ösztönös dolog a gondoskodás, de a Z generációnak már teljesen más  a kapcsolata az étellel, mint neked: egy perc alatt rendel meg bármilyen friss ételkülönlegességet, így nem valószínű, hogy feltétlenül szeretné napokig ugyanazt ebédelni. 

5. Tatarozás

Bizonyos szülők már a sarjuk lakásának lépcsőházában elkezdik sorolni, hogy meg kéne olajozni a bejárati ajtót, hogy a szegélyeket ki kellene cserélni és hogy a függönyökre is ráférne egy alapos mosás. Az igazán fekete öves arcok pedig már a mondat befejezése előtt neki is látnak ezeknek a folyamatoknak, ami inkább bosszantó, mint kedves, hiszen nagy valószínűséggel azért hívtak meg magukhoz, hogy időt töltsetek együtt, nem pedig azért, hogy önjelölt házmesterként pásztázd a kecót. 

