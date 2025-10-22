Retró szülői ösztönök: 5 jel, hogy egy igazi boomerként szereted a gyermeked

Hiába gondolod magad modern, laza szülőnek, elég pár apróság, és máris lebuktál a Z generáció előtt. Ha magadra ismersz az alábbi pontokban, sajnáljuk, de te bizony boomer vagy, méghozzá a szerethető fajtából.

Könnyen lehet, hogy boomer szülő vagy és nem is tudsz róla.

Ha ezt az 5 dolgot megcsinálod a gyerekeiddel, sajnáljuk, de boomer vagy

Az emberi kapcsolatok folyamatosan átalakulnak, időről időre újradefiniáljuk a szerelem vagy a barátság fogalmát, de egyvalami sosem változik: a szülők gyerekek iránt érzett feltétlen szeretete.

Azonban az, ahogyan ezt kimutatják, jócskán módosult: míg régen az ősök nem babusgatták a gyerekeiket és tombolt a szigorú nevelés, ma már szülőként szinte bocsánatot kérünk, ha a hangos levegővételünkkel zavarjuk az utódunk köreit.

Éppen emiatt az új generáció számára már bosszantó lehet egy-egy apró gesztus, ami bár tele van jó szándékkal, de lehet, hogy tényleg eljárt felettük az idő.

1. Tájékoztató jellegű e-mailek

Meglátsz egy jó kis akciót a gyereked kedvenc üzletében és már füstöl is a továbbítás gomb? Olvasol egy új internetes csalásról és azonnal felhívod a csemetédet, nehogy besétáljon a csapdába? Akkor van egy rossz hírünk: hivatalosan is boomer szülőnek számítasz. Bár őrülten cuki a gondoskodás és az aggodalom, hidd el, a gyermeked már jóval előbb értesül az összes szuper lehetőségről a TikTokon és jó eséllyel fel sem veszi a telefont ismeretlen számnak.

2. Tablófotók

A legnagyobb büszkeséggel a szívedben állítasz oltárt gyermeked sorsfordító pillanataiból a diszkrét csipketerítővel feldíszített kredencen? Nos, bár a Z generáció értékeli a gesztust, szinte biztos, hogy nem szeretné lakásdekorációs elemként viszontlátni a 14 éves túlszedett szemöldökét és a csibesárga, tépett haját.

3. Dicsekvés

Természetesen a legtöbb gyermek örömmel hallja, ha a felmenői büszkék rá, azt viszont már kevésbé, ha a szomszéd Marikának ecseteled, hogy milyen elképesztő fizetésemelést kapott, vagy hogy milyen egzotikus nyaralásra megy ebben az évben már harmadjára. Ha már mindenképp dicsekedni akarsz, inkább meséld el, mennyire tisztességes, kedves és jóindulatú embert neveltél, ne csak az anyagi sikereket regéld el.