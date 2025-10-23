Több rajongó állítja, hogy Britney Spears ön- és közveszélyes és utóbbi időben mintha teljesen elveszítette volna a kapcsolatot a valósággal. Ugyanígy vélekedik az énekesnő volt férje Kevin Federline is, aki most adott ki könyvet egykori házasságáról Azt hiszed, ismered címmel.

Britney Spears egyre rosszabb mentális állapotban van

Britney Spears is sejti: valami nem oké

Britney Spears nemrég feltöltött egy videót, ahol zavarodottan táncolt alig felöltözve a mocskos otthonában, a kommentelők pedig még kutyaürüléket is felfedeztek a rumlis háttérben. Valószínű, maga Britney is érzi, hogy valami nincs rendben: nemrég beszélt arról, előfordul, hogy hónapokig nem hagyja el a lakását és néha úgy érzi, hogy kezdi elveszíteni az ép eszét. Máskor pedig épp az ellenkezőjét állítja, nemrég arról írt az Instagramján, hogy minden rendben van vele és a legfontosabb számára, hogy gyerekei normális életet éljenek.

Kevin Federline szerint nagy a baj

Britney volt férje, Kevin Federline a minap kijelentette, hogy Britney folyamatosan ivott és drogozott, miközben még szoptatott és volt, hogy egy nagy késsel a kezében nézte alvó gyermekeit. Tény, tette hozzá, régen se volt rózsás a helyzet, de Britney egyre rosszabb állapotban van, ez lehetetlen nem észrevenni. Az exférj attól fél, tragédia lesz a vége Britney ámokfutásának, és aggódik, hogy a gyerekeikre ez milyen hatással lesz.