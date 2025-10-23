Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Az egykor elképesztően sikerese énekesnő egyre mélyebbre süllyed. Britney Spears csak árnyéka önmagának: ismerősei és a rajongók is aggódnak érte.

Több rajongó állítja, hogy Britney Spears ön- és közveszélyes és utóbbi időben mintha teljesen elveszítette volna a kapcsolatot a valósággal. Ugyanígy vélekedik az énekesnő volt férje Kevin Federline is, aki most adott ki könyvet egykori házasságáról Azt hiszed, ismered címmel.

Britney Spears egyre rosszabb mentális állapotban van
Forrás: Britney Spears Instagram/Northfoto

Britney Spears is sejti: valami nem oké

Britney Spears nemrég feltöltött egy videót, ahol zavarodottan táncolt alig felöltözve a mocskos otthonában, a kommentelők pedig még kutyaürüléket is felfedeztek a rumlis háttérben. Valószínű, maga Britney is érzi, hogy valami nincs rendben: nemrég beszélt arról, előfordul, hogy hónapokig nem hagyja el a lakását és néha úgy érzi, hogy kezdi elveszíteni az ép eszét. Máskor pedig épp az ellenkezőjét állítja, nemrég arról írt az Instagramján, hogy minden rendben van vele és a legfontosabb számára, hogy gyerekei normális életet éljenek.

Kevin Federline szerint nagy a baj

Britney volt férje, Kevin Federline a minap kijelentette, hogy Britney folyamatosan ivott és drogozott,  miközben még szoptatott és volt, hogy egy nagy késsel a kezében nézte alvó gyermekeit. Tény, tette hozzá, régen se volt rózsás a helyzet, de Britney egyre rosszabb állapotban van, ez lehetetlen nem észrevenni. Az exférj attól fél, tragédia lesz a vége Britney ámokfutásának, és aggódik, hogy a gyerekeikre ez milyen hatással lesz. 

@life.hu_official

Teljesen megborult Britney Spears elméje Az egykor elképesztő sikereket megélő énekesnő egyre mélyebbre süllyed. #life #BritneySpears #botrány

♬ eredeti hang – life.hu_official - life.hu_official

 

