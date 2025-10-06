„Vissza akarom kapni az életemet!” – Madeleine McCann eltűnésének fő gyanúsítottja miatt tört ki pánik több német városban

Ahogy beszámoltunk róla, Christian Brückner két hete szabadult a börtönből, de továbbra is rendőri felügyelet alatt áll Németországban. A férfi mozgását elektronikus lábbilinccsel követik, miközben ügyészek továbbra sem emeltek vádat ellene, holott még mindig ő a brit kislány, Madeleine McCann eltűnésének fő gyanúsítottja.

Madeleine McCann 2007-ben tűnt el Portugáliában

Forrás: Getty Images

Még mindig Christian Brückner Madeleine McCann eltűnésének fő gyanúsítottja

A 47 éves Brückner a Hannover melletti Sehnde börtönben töltötte hétéves büntetését. Azért ítélték el, mert 2005-ben megerőszakolt egy 72 éves amerikai nőt Portugáliában, de a bűblajstromán volt lopás, gyermekek szexuális bántalmazása és gyermekpornográfia birtoklása is. Két héttel ezelőtti szabadulása hatalmas port kavart, a nyomozók versenyt futottak az idővel, de nem tudták rábizonyítani a Maddie-ügyet. A nyomozók továbbra is őt tartják McCann 2007-es portugáliai eltűnésének első számú gyanúsítottjának, azonban a vádemeléshez eddig nem áll rendelkezésre elegendő törvényszéki bizonyíték.

Elektronikus lábbilincs követi, merre jár

Brückner mozgását öt éven át elektronikus lábbilincs rögzíti, amely állítólag már rövid idő alatt többször is meghibásodott. Egy alkalommal, amikor Wolfsburgba utazott vonattal, saját maga hívta fel a rendőrséget, és arra panaszkodott, hogy a készülék indokolatlanul rezeg. A férfi minden utazásához állami engedély szükséges, útvonalait Wiesbadenből ellenőrzik.

Ennek ellenére szabadulása pánikot váltott ki több német városban, és a közösségi médiában, a lakosok figyelmeztető szórólapokat osztottak, hogy felhívják a veszélyre a figyelmet.

Brücknert ideiglenesen hajléktalanszállón helyezték el, majd más szállást biztosítottak számára − írja a RadarOnline.

A férfi kártérítést követel

Szeptember 29-én Brückner váratlanul megjelent a braunschweigi ügyészségen, ahol személyesen akart beszélni Hans Christian Wolters ügyésszel, aki a McCann-ügyet vezeti. „Christian Brückner vagyok, és szeretnék beszélni Mr. Woltersszel” – mondta a bejáratnál, majd kijelentette: „Vissza akarom kapni az életemet!”, majd kártérítést követelt. Újságíróknak elmondta, állandóan attól tart, hogy megtámadják, mert olyan információk birtokában van a McCann-üggyel kapcsolatban, amelyek leleplezhetnék a hatóság visszaéléseit.