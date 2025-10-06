Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
„Vissza akarom kapni az életemet!” – Madeleine McCann eltűnésének fő gyanúsítottja miatt tört ki pánik több német városban

Christian Brückner Madeleine McCann eltűnése Madeleine McCann
Christian Brückner még csak most szabadult a börtönből, máris kártérítést követel. Mindeközben a nyomozók nyomozói továbbra is őt tartják Madeleine McCann 2007-es portugáliai eltűnése első számú gyanúsítottjának, azonban a vádemeléshez nem áll rendelkezésre elegendő törvényszéki bizonyíték.

Ahogy beszámoltunk róla, Christian Brückner két hete szabadult a börtönből, de továbbra is rendőri felügyelet alatt áll Németországban. A férfi mozgását elektronikus lábbilinccsel követik, miközben ügyészek továbbra sem emeltek vádat ellene, holott még mindig ő a brit kislány, Madeleine McCann eltűnésének fő gyanúsítottja.

Madeleine McCann 2007-ben tűnt el Portugáliában
Madeleine McCann 2007-ben tűnt el Portugáliában 
Forrás: Getty Images

Még mindig Christian Brückner Madeleine McCann eltűnésének fő gyanúsítottja

A 47 éves Brückner a Hannover melletti Sehnde börtönben töltötte hétéves büntetését. Azért ítélték el, mert 2005-ben megerőszakolt egy 72 éves amerikai nőt Portugáliában, de a bűblajstromán volt lopás, gyermekek szexuális bántalmazása és gyermekpornográfia birtoklása is. Két héttel ezelőtti szabadulása hatalmas port kavart, a nyomozók versenyt futottak az idővel, de nem tudták rábizonyítani a Maddie-ügyet. A nyomozók továbbra is őt tartják McCann 2007-es portugáliai eltűnésének első számú gyanúsítottjának, azonban a vádemeléshez eddig nem áll rendelkezésre elegendő törvényszéki bizonyíték. 

Elektronikus lábbilincs követi, merre jár

Brückner mozgását öt éven át elektronikus lábbilincs rögzíti, amely állítólag már rövid idő alatt többször is meghibásodott. Egy alkalommal, amikor Wolfsburgba utazott vonattal, saját maga hívta fel a rendőrséget, és arra panaszkodott, hogy a készülék indokolatlanul rezeg. A férfi minden utazásához állami engedély szükséges, útvonalait Wiesbadenből ellenőrzik.

 Ennek ellenére szabadulása pánikot váltott ki több német városban, és a közösségi médiában, a lakosok figyelmeztető szórólapokat osztottak, hogy felhívják a veszélyre a figyelmet.

 Brücknert ideiglenesen hajléktalanszállón helyezték el, majd más szállást biztosítottak számára − írja a RadarOnline.

A férfi kártérítést követel

Szeptember 29-én Brückner váratlanul megjelent a braunschweigi ügyészségen, ahol személyesen akart beszélni Hans Christian Wolters ügyésszel, aki a McCann-ügyet vezeti. „Christian Brückner vagyok, és szeretnék beszélni Mr. Woltersszel” – mondta a bejáratnál, majd kijelentette: „Vissza akarom kapni az életemet!”, majd kártérítést követelt.  Újságíróknak elmondta, állandóan attól tart, hogy megtámadják, mert olyan információk birtokában van a McCann-üggyel kapcsolatban, amelyek leleplezhetnék a hatóság visszaéléseit. 

Saját bevallása szerint is paranoiás

Brückner jelenleg havi körülbelül 1200 dollár állami segélyből él, amely 645 dollárra csökken, ha elfogadja az államilag biztosított lakhatást. Felváltva hostelekben és olcsó szállodákban lakik, miközben meg van győződve arról, hogy folyamatosan figyelik. Saját bevallása szerint paranoiája a két évig tartó előzetes letartóztatásból ered, amelyet szinte teljes magánzárkában töltött. 

Nem mondja ki Madeleine McCann nevét

Brückner következetesen kerüli Madeleine McCann nevének kimondását, a témára irányuló kérdéseket ügyvédei hatáskörébe utalja. Közben további jogi eljárások is zajlanak ellene: külön vádat emeltek egy börtönőr bántalmazása miatt, és az ügyészek öt szexuális bűncselekmény alól valóli felmentése ellen is fellebbeznek.

Új fordulat Madeleine McCann ügyében: korábbi súlyos bűncselekménnyel hozták összefüggésbe a kislány eltűnését

Összefüggés lehet a belga Marc Dutroux-ügy és Madeleine McCann eltűnése között. Az egykori belga igazságügyi miniszter szerint nem kizárt, hogy egy hírhedt pedofilhálózat rendelte meg a hároméves brit kislány elrablását.

Kitálalt egy oknyomozó: teljes a hatóságok kudarca Madeleine McCann ügyében - El kell távolítani az ügyészt

Amióta újabb keresést indítottak Praia da Luz térségében, ismét a média fókuszába került a 2007-ben eltűnt kislány ügye. Egy oknyomozó újságíró szerint a jelenlegi ügyészt le kellene váltani Madeleine McCann keresésének éléről, ugyanis amíg a saját elméletéhez ragaszkodik, más fontos nyomokat meg sem vizsgál.

7 vad elmélet Madeleine McCann eltűnésével kapcsolatban: valószínű sosem derül ki az igazság

Tizenhét évvel az eltűnése után újabb nyomozás indult a portugáliai Praia da Luz közelében, de komolyabb bizonyítékokat továbbra sem találtak. Nem tudni, a hatóság ezt követően merre indul el. Madeleine McCann eltűnéséről a közel két évtized alatt számos teória született, de az igazság még mindig nem derült ki.

 

