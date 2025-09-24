Christian Brückner azt állítja, tudja a választ Maddie McCann eltűnésének rejtélyére

Ahogy megírtuk, szeptember 17-én elhagyhatta a börtönt Christian Brückner. A német állampolgárságú férfiról a börtönévei során derült ki, hogy köze lehet Madeleine McCann elrablásához, de a bűntényt nem sikerült rábizonyítani. Lapinformációk szerint Brückner egy német telefonboltban vásárlás közben arról beszélt, hogy információi vannak az „évszázad rejtélyével kapcsolatban”. Bár konkrétan nem mondta ki, hogy a McCann-ügyről beszélt, a bolt vezetője szerint másról nem lehetett szó.

Madeleine McCann 2007-ben tűnt el

Forrás: Getty Images

Madeleine McCann ügyéről beszélhetett Brückner

A 48 éves, nemi erőszak miatt elítélt szexuális bűnöző egy telefonboltban azt állította, hogy képes lenne megoldani „az egyik valaha volt legnagyobb bűnügyi rejtélyt” – írja a RadarOnline. „Brückner azt mondta, hogy megbízható információi vannak az üggyel kapcsolatban. Nem tudom, hogy McCannről beszélt-e, de azt mondta, olyan bizonyítékai vannak, amelyekkel véget vethet az évszázad rejtélyének és az ellene felhozott vádaknak. Azt mondta, tudja a megoldást” – nyilatkozta a bolt vezetője, Farouk Salah-Brahmin és hozzátette, hogy Madeleine neve nem hangzott el, de egészen biztosan róla volt szó.

Úgy tűnt, mint ha valami fontosat tudna

Mindeközben a hatóságok aggódnak, hogy Brückner megpróbálja elhagyni az országot. A férfi körülbelül 160 dollárt költött egy olyan telefonra, amit nem lehet nyomon követni és új SIM-kártyát is vásárolt. Több mint másfél órát töltött a boltban, ahol segítséget kért a készülék beállításához és egy WhatsApp-fiók létrehozásához. A boltvezető szerint úgy tűnt, ő volt az első, akivel Brückner hosszabban beszélt, mióta szabadult. „Úgy tűnt nekem, mintha valami fontosat tudna. Egy bűnszövetkezetről vagy valami ilyesmiről. Egyértelmű, hogy sokkal többet tud, mint amennyit a rendőrségnek elmondott” – mondta Salah-Brahmin.