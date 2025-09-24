Christian Brückner azt állítja, tudja a választ Maddie McCann eltűnésének rejtélyére

Ahogy megírtuk, szeptember 17-én elhagyhatta a börtönt Christian Brückner. A német állampolgárságú férfiról a börtönévei során derült ki, hogy köze lehet Madeleine McCann elrablásához, de a bűntényt nem sikerült rábizonyítani. Lapinformációk szerint Brückner egy német telefonboltban vásárlás közben arról beszélt, hogy információi vannak az „évszázad rejtélyével kapcsolatban”. Bár konkrétan nem mondta ki, hogy a McCann-ügyről beszélt, a bolt vezetője szerint másról nem lehetett szó.
A 48 éves, nemi erőszak miatt elítélt szexuális bűnöző egy telefonboltban azt állította, hogy képes lenne megoldani „az egyik valaha volt legnagyobb bűnügyi rejtélyt” – írja a RadarOnline. „Brückner azt mondta, hogy megbízható információi vannak az üggyel kapcsolatban. Nem tudom, hogy McCannről beszélt-e, de azt mondta, olyan bizonyítékai vannak, amelyekkel véget vethet az évszázad rejtélyének és az ellene felhozott vádaknak. Azt mondta, tudja a megoldást” – nyilatkozta a bolt vezetője, Farouk Salah-Brahmin és hozzátette, hogy Madeleine neve nem hangzott el, de egészen biztosan róla volt szó.
Mindeközben a hatóságok aggódnak, hogy Brückner megpróbálja elhagyni az országot. A férfi körülbelül 160 dollárt költött egy olyan telefonra, amit nem lehet nyomon követni és új SIM-kártyát is vásárolt. Több mint másfél órát töltött a boltban, ahol segítséget kért a készülék beállításához és egy WhatsApp-fiók létrehozásához. A boltvezető szerint úgy tűnt, ő volt az első, akivel Brückner hosszabban beszélt, mióta szabadult. „Úgy tűnt nekem, mintha valami fontosat tudna. Egy bűnszövetkezetről vagy valami ilyesmiről. Egyértelmű, hogy sokkal többet tud, mint amennyit a rendőrségnek elmondott” – mondta Salah-Brahmin.
Hatalmas felháborodást keltett az emberekben, amikor kiderült, hogy Christian Brückner a szabadulása után hajléktalannak nyilvánította magát, majd a német állam segítségével kapott egy lakást, amelyben élhet. Bár jogi okokból nem hozhatták nyilvánosságra, hogy melyik német városban telepedett le, az emberek félnek és felismerik. Brücknert korábban hét év börtönbüntetésre ítélték, amiért 2005-ben megerőszakolt és megkínzott egy amerikai nőt a portugáliai Praia da Luzban, ugyanazon az üdülőhelyen, ahonnan Madeleine McCann 2007-ben eltűnt. Bár a nyomozók szerint bizonyítékok utalnak arra, hogy a brit kislány már nem él, a német férfit közvetlenül nem tudták összefüggésbe hozni a bűncselekménnyel, amelynek más gyanúsítottjai is vannak.
